مهنيو الصحة يطالبون بشراكة العام والخاص لعلاج أمراض المغاربة

هسبريس من الرباط

دعا مهنيون في قطاع الصحة إلى المراهنة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل توفير عرض صحي متكامل لفائدة المغاربة، يشمل كافة التخصصات الطبية المتاحة في المغرب.

ويرى البروفسور هشام نجمي، الكاتب العام لوزارة الصحة، أنه رغم المجهودات المبذولة والوسائل المسخّرة والنتائج المحقّقة على أرض الواقع، إلا أن هناك الكثير من التحدّيات التي تواجه قطاع الصحة بالمغرب في أبعاده الاجتماعية من أجل تحقيق عدالة الولوج إلى العلاج والحصول على تغطية صحية.

وقال المسؤول بالوزارة: "هناك فوارق رقمية بين القطاعين العام والخاص؛ ففي الوقت الذي يتوفر فيه القطاع العام على 9719 سريرا، فإن الرقم بالقطاع الخاص يصل إلى 22.838، وهناك 9475 عيادة خاصة في الطب العام. في المقابل، فإن عدد مهنيي هذه الفئة على مستوى وزارة الصحة محدد في 2101".

وأورد نجمي أن "عدد الأطباء الاختصاصيين بالقطاع الخاص يصل إلى 7518، مقابل 7414 في القطاع العام، كما أن عدد الصيدليات يصل إلى 8914 صيدلية. أما عدد الصيادلة بوزارة الصحة، فلا يتجاوز 403 صيدلاني، في حين إن جراحي الأسنان بالقطاع الخاص يصل عددهم إلى 3121، مقابل 490 بالقطاع العام".

ويستجيب القطاع الخاص في الصحة بالمغرب لطلبات 95 في المائة من المواطنين المؤمّنين، وأقر المسؤول الحكومي بأن "وزارة الصحة على وعي بالإكراهات التي تعترضه وتستعمل كل الإمكانيات لمصاحبة هذا القطاع وتطويره للمساهمة جميعا في خلق نظام صحي متضامن ناجع يضمن ولوج المغاربة جميعهم بشكل عادل للعلاج".

وقال رضوان السملالي، رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، إن "أبواب الحوار مفتوحة من طرف وزارة الصحة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي ومديرية الضرائب في وجه أطباء القطاع الخاص، إذ يتم عقد لقاءات بهدف تدارس كل الإشكالات التي تطفو على السطح من أجل إيجاد حلول لها بكيفية مشتركة، بما يضمن نجاعة واستمرارية وتطور عرض العلاجات المقدم للمواطنين والمواطنات".

واعتبر رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة أن سلة العلاجات أضحت متجاوزة لكونها تتبنى أشكالا علاجية لم تعد قائمة، مما يتطلب توسيعها بتقنيات جديدة ومراجعة التعريفة لأنها لا تخدم المواطن.

ونبّه السملالي إلى أن "هناك بعض التدخلات العلاجية التي تكون بكلفة بسيطة، لكن في حال عدم القيام بها نتيجة لرفض مؤسسات التغطية الصحية التعويض عنها، فإنها تؤدي إلى تبعات صحية وخيمة ونفقات علاجية مستمرة ومرتفعة على المدى الطويل".

واعتبر المتحدث أن ذلك "يؤدي إلى خسارات مالية مضاعفة كان من الممكن تفاديها لو تمّ تحمل التدخل الطبي المطلوب في حينه، وهو ما يستوجب إعمال الحكامة في معالجة ملفات التعويضات عن التدخلات الطبية لأن من شأن ذلك التقليص من ثقل الكلفة الذي قد يتّسم بالديمومة والاستمرار".

وأقر رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة بـ "تأخر التعويضات عن المصاريف العلاجية التي تتحملها مؤسسات التغطية الصحية التي تتجاوز 4 أشهر خلافا لما يجب أن يكون عليه الوضع، إلى جانب إشكالية مراقبة الملفات الطبية؛ إذ يجهل الأطباء اليوم من يراقب تلك الملفات التي توقّع بالرفض في بعض الحالات دون أن تكون هوية المؤشر عليها معروفة، بل إن تعليل عدد منها يكون مجانبا للشق العلمي والطبي"، على حد قوله.

وأورد السملالي أن هذا الأمر "يطرح أكثر من علامة استفهام حول الجهة التي تتكفل بالمراقبة وطبيعة تكوينها ومدى أهليتها للقيام بهذا العمل من عدمه، علما أنه يمكن أن تترتب عن رفض بعض الملفات مضاعفات صحية وخيمة للمريض، وبالتالي يجب على الجهة الرافضة تحمل مسؤوليتها فيما قد يقع له، لأن الأمر يتعلق بمسؤولية طبية صرفة".

واعتبر المصدر ذاته أن "مطالبة المصحات الخاصة بالنجاعة وباعتماد التوازن المالي، وغيرها من المطالب، يجب أن تواكبها إجراءات مقابلة تحقيقا لعدالة علاجية لكافة المواطنات والمواطنين، وحماية لاستمرارية هذه المؤسسات الصحية التي يعاني كثير منها من عدد من المشاكل المادية".