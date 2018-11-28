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الرئيسية | مجتمع | الرئيس بونغو يقضي فترة نقاهة بأحد مستشفيات الرباط

الرئيس بونغو يقضي فترة نقاهة بأحد مستشفيات الرباط

الرئيس بونغو يقضي فترة نقاهة بأحد مستشفيات الرباط
هسبريس من الرباط
الأربعاء 28 نونبر 2018 - 18:22

ذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أن علي بونغو أونديمبا، رئيس جمهورية الغابون، سيمضي مقاما طبيا بالمغرب، من أجل إعادة التأهيل الطبي والنقاهة بإحدى المؤسسات الاستشفائية بالرباط.

وأوضح بلاغ الوزارة أن هذا القرار يأتي وفق رغبة الرئيس بونغو في اتفاق مع المؤسسات الدستورية لجمهورية الغابون، وتماشيا مع رأي الأطباء المعالجين.

وأضاف المصدر ذاته أن المملكة المغربية وجمهورية الغابون ترتبطان بعلاقات صداقة وتضامن قوية، قائمة على روابط الأخوة العميقة والتاريخية بين الشعبين وقائدي البلدين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - الحجاج بن يوسف الثقفي الأربعاء 28 نونبر 2018 - 18:59
الرئيس بانغو من اصدقاء المغرب الاوفياء مرحبا به في بلده الثاني .
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2 - bensaid الأربعاء 28 نونبر 2018 - 19:19
بالشفاء العاجل انشاء الله لصديق المغرب الكبير.
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3 - Tetuani الأربعاء 28 نونبر 2018 - 19:22
Welcome Mr President: Take advantage of the taxpayers money, You’re in Morroco!! It does not surprise you!!
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4 - richi الأربعاء 28 نونبر 2018 - 19:23
اللهم اشفيه ومتعه بصحة جيدة ليرجع الى بلده وشعبه .
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5 - مغربي الأربعاء 28 نونبر 2018 - 19:30
مرحبا بالأخ و الصديق بونغو في وطنه الثاني المغرب. نتمى له الشفاء العاجل إن شاء الله.
رجل طيب من أب طيب. و صديق عزيز للمغرب.
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