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كُتّاب وآراء
الرئيس بونغو يقضي فترة نقاهة بأحد مستشفيات الرباط
ذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أن علي بونغو أونديمبا، رئيس جمهورية الغابون، سيمضي مقاما طبيا بالمغرب، من أجل إعادة التأهيل الطبي والنقاهة بإحدى المؤسسات الاستشفائية بالرباط.
وأوضح بلاغ الوزارة أن هذا القرار يأتي وفق رغبة الرئيس بونغو في اتفاق مع المؤسسات الدستورية لجمهورية الغابون، وتماشيا مع رأي الأطباء المعالجين.
وأضاف المصدر ذاته أن المملكة المغربية وجمهورية الغابون ترتبطان بعلاقات صداقة وتضامن قوية، قائمة على روابط الأخوة العميقة والتاريخية بين الشعبين وقائدي البلدين.
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تعليقات الزوّار (5)
رجل طيب من أب طيب. و صديق عزيز للمغرب.