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الرئيسية | مجتمع | حقوقيون يُنادون بالمساواة في الإرث .. والرميد: ليست قضية خلافية

حقوقيون يُنادون بالمساواة في الإرث .. والرميد: ليست قضية خلافية

حقوقيون يُنادون بالمساواة في الإرث .. والرميد: ليست قضية خلافية
هسبريس- عبد الرحيم العسري
الأربعاء 28 نونبر 2018 - 21:00

بعد مصادقة الحكومة التونسية على مشروع قانون أساسي مثير للجدل يتعلق بالمساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، دعا حقوقيون مغاربة الحكومة المغربية إلى إقرار مساواة فعلية بين الرجل والمرأة، بما في ذلك المساواة في الإرث.

وتجدد هذا النقاش، خلال ندوة نظمتها وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، مساء اليوم الأربعاء بالرباط، حول القضايا الحقوقية الخلافية الواردة في خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.

بوبكر لاركو، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أكد أن الخطة الحقوقية يجب أن تتضمن المساواة في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية بين الرجل والمرأة، وشدد على أن "هذا المطلب يتعلق أيضا بالمساواة في جميع تجلياتها، بما في ذلك مطلب المساواة في الإرث:.

ويرى الناشط الحقوقي، في تصريح لهسبريس على هامش اللقاء، أنه بعد ما وقع في تونس، يوجد اليوم توجه نحو إحقاق المساواة بين الرجل والمرأة، مشيرا إلى أن "الشريعة الإسلامية تضم الكثير من الإجابات حول هذا الموضوع، لكن فقهاءنا لا يبحثون عن إجابات بخصوص المساواة في الإرث".

وأوضح رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أنه في المغرب "هناك من يلجأ إلى التحايل في تقسيم الإرث، من خلال ترك وصية تضمن للأنثى نفس قسمة الذكر.. إذن، لماذا لا نطبق هذه الحيل بشكل قانوني وتشريعي على الجميع؟".

بدوره، شدد أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على ضرورة أن تتوافق مضامين الخطة الحقوقية مع المرجعية الكونية لحقوق الإنسان، ومن ركائز هذه المرجعية مبدأ المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة".

وأضاف الهايج، في حديث مع هسبريس، أن "كل ما يمكن أن يعيق المساواة ويعد مصدرا للتمييز بين المرأة والرجل أو بين الناس لأي سبب من الأسباب لا ينبغي أن يكون متضمنا في التشريعات والسياسات العمومية".

وتأسف الحقوقي ذاته على إبقاء خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان (2018-2021) على بعض "الأمور التمييزية التي لطالما طالبت الحركة الحقوقية والنسائية بإلغائها، خصوصا المتضمنة في مدونة الأسرة".

في المقابل، قال المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إن موضوع المساواة في الإرث بالمغرب "لا يدخل ضمن القضايا الخلافية التي تواصل الوزارة مناقشتها مع الهيئات والفعاليات الحقوقية اليوم".

وأورد المسؤول الحكومي، في تصريح خص به هسبريس، أن "الخلاف حول الإرث يمكن لأي جمعية أن تتبنى الرأي الذي تراه مناسبا، لكن هذا الأمر ليس من مشمولات القضايا الخلافية التي نعتبر بأن الخطة معنية بالنظر فيها".

وأشار الرميد إلى أن "وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان تناقش النقاط الخلافية المنصوص عليها في الخطة، والتي ورثناها عن المرحلة الأولى من النقاش ما بين سنتي 2008 و2010".

وتنص توصيات الخطة، وخاصة التوصية العاشرة التي فتح فيها الوزير الرميد النقاش اليوم، على مواصلة الحوار المجتمعي حول القضايا الخلافية؛ من قبيل: عقوبة الإعدام، والمصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 وبعض القضايا المرتبطة بمدونة الأسرة (إلغاء المادة 20 وتعديل المادة 175 بالنص صراحة على عدم سقوط الحضانة عن الأم رغم زواجها، وتعديل المادتين 236 و238 للمساواة بين الأب والأم في الولاية على الأبناء وتعديل المادة 53 بما يضمن الحماية الفعلية للزوج أو الزوجة من طرف النيابة العامة عن الإرجاع إلى بيت الزوجية، وإعادة صياغة المادة 49 بما يضمن استيعاب مفهوم الكد والسعادة).

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - Mohamed الأربعاء 28 نونبر 2018 - 21:11
بما ان المرئة لها مكانتها في المجتمع ,كربانة طائرة, وزيرة, مهندسة , قاضية

اذن كيف لهذه المرئة ان تاخذ النصف اذا كانت قاضية واخوها عامل بسيط ?
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-31
2 - مول النية الأربعاء 28 نونبر 2018 - 21:12
إذا وسدت الأمور لغير أهلها فانتظر الساعة
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30
3 - ليس مع او ضد الأربعاء 28 نونبر 2018 - 21:13
الان سيطلع علينا اصحاب الطبول والمزامير ليشرعو ويحللو ويرحمو.
هده المسألة معمول بها فالمغرب من طرف السلاليات اللواتي يتمتعن بحقوقهن في اراضي الجموع مثل الذكور.
وخاصة فهدا الزمان اللذي كثر فيه الجشع وهضمت حقوق النساء والارامل والايتام.
وكل عام وانتم بخير.
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-16
4 - مغربي الأربعاء 28 نونبر 2018 - 21:15
اللهم العودة لحكم كتاب الله افظل بكتير من الوضع الدي نعيشه فكيف يمكن لشردمة من الناس ان تفرض على المغاربة ماتشاء حسب اهوائها
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45
5 - ولد البلاد الأربعاء 28 نونبر 2018 - 21:15
ليس حقوقيون ولا هم يحزنون، الأمر يتعلق بمنظمات تنشط في جميع الدول العربية وتمويلها قادم من تل أبيب هدفها قطع علاقة المسلمين نهائيا بالدين الإسلامي رويدا رويدا، تارة يركبون على الامازيغبة وتارة العلمانية وهكذا ... وضالتهم المنشودة الدول الضعيفة والغارقة في الديون والإرهاب والأزمات السياسية وطبعا تونس على رأسها.
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46
6 - Brahim الأربعاء 28 نونبر 2018 - 21:18
السلام عليكم
قال ( الحقوقي)
هناك من يتحايل ويكتب وصية فيها للانثى مثل الذكر
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لاوصية للوارث
اي تحايل على الشرع يعتبر حرب على الاسلام
ومن يحارب الاسلام فهو خاسر
نعوذ بالله من ذالك
الحقوقيون الحقوقيات مجرد تسميات يراد بها باطل
يسترزقون بها.. الله المستعان
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24
7 - ولد القرية - سلا - الأربعاء 28 نونبر 2018 - 21:19
لماذا نؤخر اشياء علما انها ستطبق ان اجلا او عاجلا . كم هي الاشياء التي كانت محرمة على المراة في الماضي . وبعدها حصلت عليها واصبحنا نراها عادية وليس حرام او "عيب" . الجميع يعرف ان المساوات في الارث ستطبق قريبا . فالمراة وصلت الى الاعالي وفي المغرب اصبحت اكثر تفوقا من الرجل سواء في الدراسة او في شتى المجالات . اضف ان اعداد كبيرة من العائلات المغربية المعوزة تعولها فتيات او نساء . لذا لم نؤخر الاشياء مع ان الجميع مقتنع انها ستطبق وان العالم تغير عما كان عليه في الماضي
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-27
8 - تناقضات الأربعاء 28 نونبر 2018 - 21:20
لنكن عقلانيين الاسلاميون عندهم ان المساوات فالارث خط احمر ولكن ضرب المرئة و الاستعباد في الدين و تعدد الزوجات و السبي في الفتوحات الاسلامية و قتل الكافر و كبح الحقوق و قتل من يوقد الفتة اي الذي يدافع عن حقه و ... كثير من الاشياء مباحة بل واجبة واضن ان حديث ادا العبد ابق فقد كفر اي هرب توضح الفكر الاسلامي وحديث لا يفلح قوم تأمهم أمرأه يوضح فكر الجاهلية و ان الدين صناعة انسانية
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-23
9 - خالد الأربعاء 28 نونبر 2018 - 21:21
حسبي الله ونعم الوكيل (هادي ضسارة زيغة بسالة ميوعة هادو عمات ليهم الدبانة)
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5
10 - الموساوي المساواة الأربعاء 28 نونبر 2018 - 21:22
الإرت بت فيه الحق سبحانه مباشرة.. والذين يطرحون المساواة في الإرت.. لائكيون
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4
11 - Speaker from Sale الأربعاء 28 نونبر 2018 - 21:22
لا اجتهاد مع النص والنص القرآني واضح﻿ ! النصوص القرانية خط احمر ولكن القوانين المدنية هي المطالبة بتوفير حقوق المراة حتئ تصان كرامتها من سكن وتطبيب وتقاعد....... فهناك المئات من النساء لا معيل لهم ولا دخل لهم ولا ارث لهم ولم يتزوجن الا يجب ان يكون للدولة دور حتي ينعمن بالحياة الكريمة! اين انتم من حديث الرسول عليه السلام عندما قال رفقا بالقوارير.
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4
12 - وغدا . الأربعاء 28 نونبر 2018 - 21:26
وغدا ستمنح تونس الحقوق لشواذ لممارسة الرذيلة وسيطالب بها الشواذ المغاربة وبعد غد ستمنح حقوقا للعاهرات وستطالب بها عاهرات مراكش ثم ستمنح حقوقا لاكلي رمضان وستطالب بها حركة مصايمينش المغربية وشيئا فشيئا ستتحول تونس الى اشهر بؤرة للفساد وتجر معها المغرب الى الهاوية .
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1
13 - يوسف الأربعاء 28 نونبر 2018 - 21:26
دخلنا عليكم بالله واش حليتو گاع لمشاكيل وبقا ليكم غير الارث و غير غتولي لمساواة بين الرجل والمراة صافي غيولي المغرب بحال المانيا..
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1
14 - abdel de espagne الأربعاء 28 نونبر 2018 - 21:26
أين أنتم يا جمعية الدفاع عن حقوق الحيوانات؟
نريد المساوات بين الإنسان و الحيوان!
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15 - م ن الأربعاء 28 نونبر 2018 - 21:27
هاؤلائ ليسوحقوقيون وانما يضيعون حقوق العباد
واداقيل لهم لاتفسدو في لارض قالو انما نحن مصلحو الا انهم هم المفسدون حقا ولاكن لايعلمون
هاد الحقوقيون كما يدعون هل فيهم واحد حامل لكتاب الله
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-1
16 - moha azghar الأربعاء 28 نونبر 2018 - 21:27
هؤلاء الأشخاص ليسوا حقوقيون بل مخربون ودعاة للفتنة والالحاد.كفا عبثا بشرع الله لان دفستور الإسلام هو القران كلام الله جل جلاله فلا تبديل و تغير فيه.المغرب دولة إسلامية مند الازل ففقهاؤها وعلماؤها تعمل تحت امارة المؤمنين فلادي لطرح مثل هده القضايا لان رب العالمين حسم فيها مند ان نزل القرآن.
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-1
17 - عمر ب الأربعاء 28 نونبر 2018 - 21:29
من هؤلاء؟؟ من كلفكم بالتكلم بالنيابة عن النسبة الكبيرة للمسلمين بالمغرب، فإن كنتم نسبة كبيرة فلتخرجوا و تظهروا لنا دينكم الجديد، و لنكن عادلين فإن كنتم مهاجرين مستقريين في المغرب فعليكم باحترام معتقدات الساكنة الأصلية. ألا تنظرون إلى ما تعانيه حقوق الانسان في الجبال؟؟ ألاتنظرون اإلى المتشردين، ألا تنظرون إلى حق المواطن في النقل الحظري و أخص بالذكر الرباط، عاصمة المغرب؟ ألا تنظرون إلى العجزة و المتسولين؟ أم لكم عين عن الإسلام و عين لا ترى ؟ ما بالكم يا قوم؟!!!!!
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0
18 - عبدالله الأربعاء 28 نونبر 2018 - 21:29
هدا يدل بان الأمور مسيرة من جهات أجنبية فهل عندهم ما يرثونه حتى يقتسموه بالتساوي فهدا الجيل اغلبيته يترك شقة أو سيارة بالكريدي
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