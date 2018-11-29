24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

29/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3908:0913:2116:0018:2319:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. فن التأمل الذي يُعوِزنا (5.00)

  2. أيقونات التفاهة (5.00)

  3. "غلوبال العالمية" تتوج هسبريس كأفضل جريدة إلكترونية لـ2018 (5.00)

  4. المملكة تتراجع في "الازدهار" باحتلال المرتبة 103 ضمن مؤشر عالمي (5.00)

  5. الودغيري: وصول "مسبار إنسايت" إلى المريخ ترنيمة للشغف العلمي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | تفكيك عصابة لترويج "كفتة الكلاب" .. المحاكمة تعِد بمعطيات صادمة

تفكيك عصابة لترويج "كفتة الكلاب" .. المحاكمة تعِد بمعطيات صادمة

تفكيك عصابة لترويج "كفتة الكلاب" .. المحاكمة تعِد بمعطيات صادمة
هسبريس- عبد الإله شبل
الخميس 29 نونبر 2018 - 12:00

جولة روتينية لعناصر الدرك الملكي بجماعة الشلالات ضواحي المحمدية، في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس الماضي، ستفجر فضيحة من العيار الثقيل، حين جرى ضبط عصابة مختصة في الذبيحة السرية، والتي لم تقف عند محاولة ذبح الأبقار المريضة، بل العثور على عظام كلاب !

كانت مصالح الدرك الملكي، خلال جولتها، تعتقد أن الأمر سيتعلق بحالة سكر، حين عاينت سيارة خفيفة متوقفة في خلاء بدوار أولاد سيدي عبد النبي بجماعة الشلالات، في الثانية صباحا من يوم الخميس، لكن الأمر تجاوز ذلك، حيث تم العثور على أبقار ومعدات للذبح.

وحسب مصادر جريدة هسبريس، فإن دورية الدرك انتابتها شكوك حول سائق السيارة المذكورة، خاصة أنه يقطن بحي سيدي عثمان بالدار البيضاء ويعمل جزارا، لتشرع في البحث في المكان نفسه، لتتفاجأ بوجود سيارة من نوع "ميرسديس" كبيرة الحجم، وتضبط شخصين في حالة سكر وهما يهمان بإنزال بقرتين كبيرتين في السن غير صالحتين للذبح، قصد إدخالهما إلى إسطبل، ليتم اعتقال هؤلاء.

كما جرى، حسب مصادرنا، العثور على هيكل كلب بدون جلد وبدون رأس وكذا قطع جلدية صغيرة؛ وهو ما أثار مخاوف لدى الدرك الملكي بذبحها واستعمالها في المأكولات الخفيفة.

أفراد العصابة المختصة في الذبيحة السرية الموقوفة من لدن الدرك الملكي هم، حسب مصادر الجريدة، "يوسف.ر" المتحدر من سيدي بنور، و"حسن.ن" المتحدر من خريبكة ويعمل جزارا بسيدي مومن بالدار البيضاء، ثم "عبد الواحد. ح" من الجديدة، إلى جانب متهم كان يوجد بسيارة من نوع هوندا الذي لاذ بالفرار بعد معاينته لدورية الدرك.

وأكدت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن الدرك حجز، خلال هذه العملية، مجموعة من الآلات الخاصة بالذبح؛ من قبيل المعدات تساعد على تعليق الماشية لسلخها، وسكاكين وأكياس بلاستيكية وغيرها، إلى جانب كميات من مادة سامة معروفة لدى الجزارين بـ"ميمي" والتي تستعمل من أجل تغيير لون اللحم من الأزرق حتى يظهر طريا وأحمر للزبناء.

وحاول أفراد العصابة، وفق مصادرنا دائما، إرشاء عناصر الدرك الملكي، عبر تقديم مبلغ مالي مقابل إخلاء سبيلهم وتفادي تحرير محضر في القضية؛ إلا أن رجال الدرك رفضوا هذه الإغراءات، ليتم اقتيادهم إلى مقر المركز لمواصلة البحث معهم.

وواصلت مصالح الدرك تحرياتها في القضية، ليتم الاهتداء إلى صاحب سيارة الهوندا واعتقال آخرين، كما جرت معاينة البقرتين من طرف طبيبة بيطرية بالمحمدية، التي أكدت أنهما غير صالحتين للذبح. وقد جرى نقل البقرتين اللتين تم حجزهما خلال مداهمة الدرك الملكي للسيارة، حسب التصريحات التي أدلى بها أحد المتهمين، من أحد الدواوير ضواحي الجديدة، إذ كان الجزار الذي اقتناهما بمبلغ لم يتجاوز 7 آلاف درهم على علم بمرضهما، حسب تصريحاته.

واعترف بعض المتهمين، خلال التحقيق معهم من لدن مصالح الدرك الملكي، بكونهم يتعاطون الذبيحة السرية، إلى جانب إعداد كميات من "الكفتة" للبيع قبل حضور الزبون؛ وهو الأمر المخالف للقوانين الجاري بها العمل. كما جرى الاستماع إلى عدد من أصحاب المحلات الموجودين بسيدي مومن والبرنوصي وعين السبع بالدار البيضاء.

مقابل ذلك، فإن شقيق أحد المتهمين في هذه القضية نفى أن يكون الموقوفون يذبحون الكلاب، لافتا إلى أن ما تحدث عنه الدرك الملكي، ليس سوى "كلبا ميتا ولا علاقة له بالقضية"، مضيفا في الوقت نفسه أن البقرتين اللتين تم حجزهما "لم تكونا ميتتين بل حيتين وجرى العثور عليهما داخل السيارة".

وشدد المتحدث نفسه، الذي رفض ذكر اسمه، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن المتهمين تعرضوا لعملية ابتزاز من طرف مصالح الدرك الملكي؛ ما دفعهم إلى التأكيد بالمحضر على أن اللحوم تعود للكلاب، لافتا إلى أن القضية تسببت في أضرار كبيرة لأسر المعنيين بذلك، وهو الأمر الذي نفته مصادر من الدرك في اتصال بالجريدة.

إلى ذلك، أكدت مصادر الجريدة أن إحدى البقرات الطاعنة في السن والتي لا تصلح للذبح، حسب ما سلف ذكره، توفيت يوم الأربعاء، حيث جرى دفنها من طرف السلطات المحلية والمصالح البيطرية.

وينتظر أن يمثل، يوم الاثنين المقبل، المتهمون المتابعون في هذه القضية أمام المحكمة الابتدائية بمدينة المحمدية؛ وهي القضية التي من المتوقع أن تحظى بمتابعة واسعة من وسائل الإعلام.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - علي امرابط الخميس 29 نونبر 2018 - 12:09
حياتي كاملة عمرني كليت شي سوسيط في الزنقة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
46
2 - ولد عين الجمعة الخميس 29 نونبر 2018 - 12:12
الواقع هاد الناس مثلهم كمثل اصحاب المخدرات يفكرون في الربح فقط لا يهمهم الناس و في الاخير يقولون ان هناك ضياع عاءلات الله ياخذ فيهم الحق و شكرا ليقظة الامن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
70
3 - تعليق الخميس 29 نونبر 2018 - 12:13
خبر صادم تحس بأن هناك شياطين اعمى ابصارهم المال لدرجة الإضرار باجسام الآخرين فلن أتناول اللحوم مالم اقتنيا من الجزار ولوا كانت في ارقى المطاعم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
42
4 - N.H الخميس 29 نونبر 2018 - 12:15
يجب معاقبتهم بأقصى العقوبات و تجريدهم من رخصة ممارسة الجزارة إذا تبث في حقهم التهم الموجهة إليهم حتى يكونوا عبرة لمن سولت له نفسه القيام بهذه الأعمال المشينة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
48
5 - said الخميس 29 نونبر 2018 - 12:16
أقول للمغاربة أن يبتعدوا عن الأكل لدى أصحاب العربات والمحلات الشعبية فابن خالتي تعرض لتسمم أدى به إلى شلل نصفي وهو في ربيع عمره بسبب ساندويش كفته في الشارع٠
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
33
6 - جواد الخميس 29 نونبر 2018 - 12:19
تحية لهؤلاء الشرفاء و للدرك الملكي
و السجن و العار لهؤلاء المجرمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
31
7 - ريم الخميس 29 نونبر 2018 - 12:23
أخ المتهم يقول ان القضية تسببت في أضرار بليغة لأسر المتهمين .يا للعجب .ولم ينظر إلى الأضرار التي لحقت بالمواطنين ، ويدافع عن المنكر ، رغم أن الحجة ثابتة في حق هؤلاء المجرمين منها الذبح السري وفي الخلاء والبقرة ماتت قبل أن تموت في بطون المواطنين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
26
8 - محمد م الخميس 29 نونبر 2018 - 12:24
الأشياء التي لا تراها بعينك على شكلهتا فاعلم أن بها مابها فصحتك راس مالك فالحدر تم الحدر لقد كان الغش في زمن الصحابة فما بلك اليوم والقضاء متهالك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
9 - مغربي الخميس 29 نونبر 2018 - 12:24
يفكرون في جني المال فى إطعام الناس الكلاب والأبقار المريضة. يجب محاسبتهم ومعاقبتهم بأشد العقوبات. لا نريد عفوا ملكيا. إتقوا الله فينا. ستحاسبون أمام الله. ماذا تقولون لله يوم القيامة. الفقر هذا غير صحيح. كلنا فقراء ولا يصدر منا أي فعل من هذا النوع الخبيث. تطعمون الناس الكلاب والأبقار المريضة. أستغفر الله العظيم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
10 - bouchaib elhaoul الخميس 29 نونبر 2018 - 12:24
catastphique manque de surveillance hygenique
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
11 - MOULAHID الخميس 29 نونبر 2018 - 12:25
تحية إجلال وتقدير لرجال الدرك الملكي هؤلاء الذين قاموا بواجبهم على أحسن وجه مراعاة للمصلحة العامة وحفاظا على الأمن الصحي للمواطنين .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
12 - Abdou الخميس 29 نونبر 2018 - 12:28
لاحول ولا قوة الا بالله كازثة علامات الساعة تدق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
13 - مكنلسي الخميس 29 نونبر 2018 - 12:29
المرجو تطبيق أقصى العقوبة في حق هؤلاء المجرمين منعدمي الضمير و الأخلاق. لماذا لم تتدخل الشرطة العلمية قصد إثبات تورطهم أو عدمه فيم يتعلق في ذبح الكلاب أيضا؟ على أي حال، تحية كبيرة لرجال الدرك الشرفاء.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
14 - younes الخميس 29 نونبر 2018 - 12:29
انها نتائج المغرب الاخضر يسادة الدى طالما تغنت له حكوماتنا حيث اصبح ثمن اللحوم الحمراء يقارب 90 درهما للكيلو مما اصبح يغري عديمي الضمير لامتهان الجزارة حتى لو كانت لحيونات ميتة .فيما اموال برنماج مايسمى المغرب الاصفر التهمتها جيوب الاقطاعيين الكبار من فلان و اال فلان.... فيما الكسابين الصغار لايستطعون حتى تغطية اثمان الاعلاف .... و النتيجة اصبحنا ناكل لحوم الميتة و الكلاب والقطط .... وحتى الدجاج الدي كان ملجأ للفقراء اصبح ثمنه اكثر من 25 درهما ادن الحل هو الهرب لمن استطاع سبيلا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
15 - maroyassine الخميس 29 نونبر 2018 - 12:29
يجب انزال اكبر عقوبه بالمجرمين اللذين يتلاعبون بصحه المغاربه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
16 - Omar الخميس 29 نونبر 2018 - 12:30
صافي تايبان ليا غادي نولي نباتي، هادشي بزاف، واش هاد الناس مسلمين خوتنا ولا قلوبهم تحجرت، باينة أنا واكل شي قطيع ديال الكلاب، حيت مرة مرة تنبح، السلامة يا لطيف.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
17 - بوعو الخميس 29 نونبر 2018 - 12:30
سيذوقون بعض العذاب في الدنيا و لكن عذاب الله أكبر لو كانوا يعلمون. من غشنا فليس منا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
18 - Nour الخميس 29 نونبر 2018 - 12:31
حين ينسلخ الانسان من انسانيته وتسري في شريانيه سوائل معدنية ويتحول الى قذر لا ضمير له فيعتدي الكلاب ليطعم بها البشر هذا لم بحدث حتى في السنوات العجاف ولا اثناء الحروب. ومع ذلك فالذنب يقع على عاتق المسؤولين عن الشأن العام فالسياسة صارت سيبى الكلاب المسعورة الضالة تفوق عدد المارة في الشوارع واماكن الذبيحة اوسخ من مستودعات القاذورة والسياسة افسدتها الرشوة و الاستخفاف بالمواطن فلا تستغرب اننا في يوم من الايام سينجب المرء عندنا كلابا وستدرس لغة الكلاب بعدما حصل كثير منا على الاجازة في آداب الحمير.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
19 - Nizar الخميس 29 نونبر 2018 - 12:32
لاحول ولا قوة إلا بالله العظيم.يجب إنزال أقصى العقوبات بهؤلاء....الله ينتقم منهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
20 - Driss الخميس 29 نونبر 2018 - 12:36
اتقوا الله في عباد الله،سوف تسألون عن الكبيرة و الصغيرة مما اقترفت أيديكم،كفاكم من الاستهتار بصحة أخواتكم من اجل دراهم معدودات،ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم اهديهم واهدنا ورد بنا الى دينك مراد جميلا،
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
21 - ولد البادية الخميس 29 نونبر 2018 - 12:44
لاحول ولاقوة الا بالله ، لهذا اتجنب الاكل في الشارع خارج البيت بحيث أبقى اتدور جوعا طيلة اليوم ، منذ سنة ألفين تناولت لحم حمار رفقة أصدقاءي بجنوب المملكة ومن ذالك الوقت لا أتناول اي وجبة غير منزلية ، إذن ما رأيكم في اقصى العقوبات و اتمنى المؤبد لهؤلاء لانه غذر و خيانة و تسميم يتناوله كل سكان المغرب و خاصة عابرو السبيل و هواة ماكلة الزنقة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
22 - ولد زايو الخميس 29 نونبر 2018 - 12:45
منذ زمن بعيد حرمت على نفسي أكل الوجبات خارج بيتي التي تحتوي على اللحم. الحوت أعطى الله الخير. وإن لم يَكُنْ فالمحلبة موجودة في شتى الأماكن والشوارع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
23 - مواطنة الخميس 29 نونبر 2018 - 12:46
يجب وضع الجزارين تحت المراقبة 24/24لأنهم لا يفكرون سوى في الربح السريع ..اما صحة المواطنين فلاتهمهم ..على المغاربة مقاطعة اللحوم لأنها غير موثوق فيها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
المجموع: 23 | عرض: 1 - 23

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.