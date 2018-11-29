مكتب السكك يساهم في تسهيل تنقل موظفي الصحة عبر "البراق"

هسبريس - نورالدين إكجان (صور: منير امحيمدات)

في إطار تحيين مختلف الاتفاقيات التي وقعها المكتب الوطني للسكك الحديدية مع مختلف الهيئات والمؤسسات الاجتماعية، أقامت مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي القطاع العمومي للصحة، بمعية مكتب السكك الحديدية، حفل شراكة جديدة بالعاصمة الرباط، بهدف توسيع وتنويع خدمات النقل السككي لفائدة أسرة الصحة.

سعيد الفكاك، رئيس مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي القطاع العمومي للصحة، أوضح أن "التفاصيل الجديدة للشراكة المحينة تتضمن عدة إيجابيات، منها تمويل 30 في المائة من تعريفة ركوب جميع القطارات، بما فيها القطار السريع "البراق" بالنسبة للمنخرطين"، مشيرا إلى أن المؤسسة ستوقع اتفاقية جديدة مع شركة "سوبراتور"، التي تتكلف بربط المدن غير السككية بمحطات القطار، وزاد: "من الآن فصاعدا ستتكلف المؤسسة بنسبة 30 في المائة من سعر التذكرة، في حين كان الموظفون سابقا يدفعون السعر كاملا".

وأضاف الفكاك أن "الموظفين المسافرين من مناطق وجدة أصبح بإمكانهم التنقل في ظروف مريحة، إذ سيتم دعم السفر في غرف النوم داخل القطارات بنسبة 30 في المائة"، مشددا على أن "المكتب الوطني للسكك الحديدية يلعب دورا مهما وإستراتيجيا في علاقته بالخدمات المقدمة للمغاربة".

وأوضح المتحدث: "قطار "البراق" هو وسيلة أخرى لتحسين الخدمات، واسترعى اهتمامنا بشكل كبير من أجل توقيع اتفاقيات جديدة تضمه بالموازاة مع القطارات المكوكية، والنقل عبر حافلات "سوبراتور"، المتمة للنقل السككي".

من جهته عبر محمد ربيع لخليع، الرئيس المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، عن سعادته بتحيين الاتفاقية، "خصوصا في علاقتها بقطار "البراق"، الذي يهدف إلى تحسين الخدمات"، مسجلا أن "التنسيق مع مؤسسة الحسن الثاني مكَّن من تخفيضات وإضافة خدمات أخرى إلى القائمة المقدمة للمنخرطين، كي يكون مكتب السكك الحديدية عند حسن ظنهم".

وأضاف لخليع أن "الاتفاقية الأولى تتعلق بإدراج قطار "البراق" ضمن الخدمات التي يستفيد منها منخرطو مؤسسة الحسن الثاني؛ فضلا عن قطارات مكوكية تربط الرباط والدار البيضاء، والرباط القنيطرة"، مشيرا إلى أن "أبناء المنخرطين سيستفيدون كذلك من عدة عروض".

وأردف المتحدث بأن "الاتفاقية الثانية تهم حافلات "سوبراتور"، وستخول للمنخرطين الاستفادة من تخفيضات عديدة، فضلا عن قطار "فندق" الرابط بين وجدة والدار البيضاء، والذي سيتم تخفيض تسعيرة التنقل عبره"، مؤكدا أن الهدف الرئيسي يبقى "توفير الظروف الملائمة لسفر منخرطي المؤسسة عبر قطارات السكك الحديدية".