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الرئيسية | مجتمع | مكتب السكك يساهم في تسهيل تنقل موظفي الصحة عبر "البراق"

مكتب السكك يساهم في تسهيل تنقل موظفي الصحة عبر "البراق"

مكتب السكك يساهم في تسهيل تنقل موظفي الصحة عبر "البراق"
هسبريس - نورالدين إكجان (صور: منير امحيمدات)
الخميس 29 نونبر 2018 - 15:00

في إطار تحيين مختلف الاتفاقيات التي وقعها المكتب الوطني للسكك الحديدية مع مختلف الهيئات والمؤسسات الاجتماعية، أقامت مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي القطاع العمومي للصحة، بمعية مكتب السكك الحديدية، حفل شراكة جديدة بالعاصمة الرباط، بهدف توسيع وتنويع خدمات النقل السككي لفائدة أسرة الصحة.

سعيد الفكاك، رئيس مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي القطاع العمومي للصحة، أوضح أن "التفاصيل الجديدة للشراكة المحينة تتضمن عدة إيجابيات، منها تمويل 30 في المائة من تعريفة ركوب جميع القطارات، بما فيها القطار السريع "البراق" بالنسبة للمنخرطين"، مشيرا إلى أن المؤسسة ستوقع اتفاقية جديدة مع شركة "سوبراتور"، التي تتكلف بربط المدن غير السككية بمحطات القطار، وزاد: "من الآن فصاعدا ستتكلف المؤسسة بنسبة 30 في المائة من سعر التذكرة، في حين كان الموظفون سابقا يدفعون السعر كاملا".

وأضاف الفكاك أن "الموظفين المسافرين من مناطق وجدة أصبح بإمكانهم التنقل في ظروف مريحة، إذ سيتم دعم السفر في غرف النوم داخل القطارات بنسبة 30 في المائة"، مشددا على أن "المكتب الوطني للسكك الحديدية يلعب دورا مهما وإستراتيجيا في علاقته بالخدمات المقدمة للمغاربة".

وأوضح المتحدث: "قطار "البراق" هو وسيلة أخرى لتحسين الخدمات، واسترعى اهتمامنا بشكل كبير من أجل توقيع اتفاقيات جديدة تضمه بالموازاة مع القطارات المكوكية، والنقل عبر حافلات "سوبراتور"، المتمة للنقل السككي".

من جهته عبر محمد ربيع لخليع، الرئيس المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، عن سعادته بتحيين الاتفاقية، "خصوصا في علاقتها بقطار "البراق"، الذي يهدف إلى تحسين الخدمات"، مسجلا أن "التنسيق مع مؤسسة الحسن الثاني مكَّن من تخفيضات وإضافة خدمات أخرى إلى القائمة المقدمة للمنخرطين، كي يكون مكتب السكك الحديدية عند حسن ظنهم".

وأضاف لخليع أن "الاتفاقية الأولى تتعلق بإدراج قطار "البراق" ضمن الخدمات التي يستفيد منها منخرطو مؤسسة الحسن الثاني؛ فضلا عن قطارات مكوكية تربط الرباط والدار البيضاء، والرباط القنيطرة"، مشيرا إلى أن "أبناء المنخرطين سيستفيدون كذلك من عدة عروض".

وأردف المتحدث بأن "الاتفاقية الثانية تهم حافلات "سوبراتور"، وستخول للمنخرطين الاستفادة من تخفيضات عديدة، فضلا عن قطار "فندق" الرابط بين وجدة والدار البيضاء، والذي سيتم تخفيض تسعيرة التنقل عبره"، مؤكدا أن الهدف الرئيسي يبقى "توفير الظروف الملائمة لسفر منخرطي المؤسسة عبر قطارات السكك الحديدية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - youss الخميس 29 نونبر 2018 - 15:10
على الصحة الزوينة لي عندنا........
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21
2 - Oujdi الخميس 29 نونبر 2018 - 15:39
المظاهر خداعة ....... البطالة والفقر والجهل والفساد و التخلف اولى التحديات.
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14
3 - مغربي الخميس 29 نونبر 2018 - 15:40
بمناسبة هذه الاتفاقية اتمنى ان ينطلق قطاع الصحة بنفس سرعة قطار البراق لقد ارهقنا المرض و الانتظار
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29
4 - Aziz الخميس 29 نونبر 2018 - 15:51
من غير المعقول إلزام المواطن العادي و الموظف المبتدىء وذوي الدخل المحدود من أداء التذكرة بالتعريفة العادية والتي هي مرتفعة بالنظر للقدرة الشرائية المتدنية في حين يتم تمتيع آخرين من امتيازات .
هذه تعد عدم المساوات......
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1
5 - مصطفى الخميس 29 نونبر 2018 - 16:03
باذرة حسنة جدا نشكر مسؤولي المؤسسة على هذا المجهود
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-3
6 - البيضاوي الخميس 29 نونبر 2018 - 16:10
أمس حصل الأساتذة على تخفيض %30 واليوم يستفيد موظفو الصحة من تخفيض %30 هم كذلك وغدا سيستفيد رجال السلطة وسيستفيد رجال الأمن والوزراء مستفيدون والبرلمانيون مستفيدون والموظفون السامين مستفيدون وأنا المواطن العادي المتقاعد والعاطل والبائع المتجول الأرملة ـ إلى ابغيت نمشي لمراكش مثلا خصني نحزز التذكرة قبل أسبوع وإذا جاءني السفر على حين غرة بدون حجز وهذا كثيرا ما يقع علي أن أدفع 130درهم بدل 95 درهم التي كانت في السابق ـ اللي لا باس عليهم تعطيوهم الريع والضعفاء عليهم بالخليع أليس هذا ظلما آسي لخليع
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9
7 - السلام عليكم الخميس 29 نونبر 2018 - 16:13
أليس موضفي باقي القطاعات مغاربة أليس العاطلين مغاربة ماذا أعدت الحكومة بتنسبق مع مكتب السكك لهم؟؟
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4
8 - brahim الخميس 29 نونبر 2018 - 16:13
الاتفاقيات هاهي والقطارات فينا هي. هذا البراق ليس إلا تكريس التخلف المغربي وليس النبوغ كما يدعي البعض. فلا نظام ولا معاملة ولا احترام للمواطن ولا المستهلك. فكيف يعقل أن يقوم م.و.س.ح باستغلال المواطن في عملية إحصائية غبر ما دعاه بالسفر عبر هذا البراق وتوظيفه من المكتب المذكور في صفقة مع شركات الاتصالات ناهيك عن الزيادة في التذاكر وربط التنقل بالحجز المسبق. فهذا كله هراء وضحك على الذقون.
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