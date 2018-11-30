"جبهة القوى" تدعو إلى حل مشكل أراضي الجموع

هسبريس من الرباط

دعت جبهة القوى الديمقراطية الحكومةَ إلى "تدبير جادّ لملف أراضي الجموع"، معتبرة أنّ المسيرة الاحتجاجية التي شهدتها مدينة الدار البيضاء يوم الأحد الماضي تحمل كثيرا من الرسائل ذات الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وطالب الحزب، في بلاغ صادر عن أمانته العامة، الحكومة باستحضار مطالب السكان المحتجين، "المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية المكفولة دستوريا، والمطلوبة لإنجاز مهام التنمية المستدامة، في جو من التعبئة الوطنية اليقظة لمواجهة التحديات المطروحة أمام المصالح العليا للوطن".

وأكد الإطار السياسي المذكور أنّ الحكومة مدعوة إلى تدبير أمثل لأراضي الجموع، واتخاذ التدابير الكفيلة بتدارك الثغرات في مساطر التحفيظ، بهدف الحد من معاناة الساكنة المعنية، ووقف كل أشكال المساس بحقوق المواطنين بمختلف المناطق والجهات.