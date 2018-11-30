24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|30
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:40
|08:10
|13:21
|15:59
|18:22
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مسيرة أمازيغ سوس .. الخطاب والدلالات
- السِّكِيـــــــرْ
- فن التأمل الذي يُعوِزنا
- هل تكون "سيدياو" بديلا عن مشروع "الاندماج المغاربي"؟
- الإرث بتونس .. معركة بدون مجد
الودغيري: وصول "مسبار إنسايت" إلى المريخ ترنيمة للشغف العلمي (5.00)
شرطة حوض الماء تنهي "التجفيف المتعمد" لآخر بحيرة بالبيضاء (5.00)
- العثماني: إنجازات الحكومة تكذّب مغالطات "السنوات السبع العجاف" - (82)
- قبل "التسقيف" .. الداودي يلاقي شركات المحروقات لتخفيض الأسعار - (79)
- ترويج كتب دينية على "فيسبوك" يعيد نقاش "عذاب القبر" إلى الواجهة - (77)
- تفكيك عصابة لترويج "كفتة الكلاب" .. المحاكمة تعِد بمعطيات صادمة - (69)
- مجلس الاتحاد الأوروبي يصادق على اتفاق الصيد البحري مع المغرب - (62)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"رفاق الزاير" ينتقدون انسداد الأفق السياسي للبلاد
استنكرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل "انسداد الأفق السياسي للبلاد، بسبب عدم تجاوب الدولة مع المطلب الديمقراطي بسن إصلاحات عميقة دستوريا وسياسيا ومؤسساتيا، تؤسس فعليا للدولة الديمقراطية القائمة على الفصل الحقيقي للسلط".
واستغربت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في البيان الختامي للمؤتمر الوطني السادس الذي عقدته خلال نهاية الأسبوع الماضي، "الانحصار الذي تعرفه قضية الوحدة الترابية بفعل الاستفراد في تدبير الملف من لدن الدولة، بعيدا عن أي منطق تشاركي، وإصرارها على تغييب القوى الحية للبلاد، ورهن القضية بتوازنات دولية بعيدة عن المنظور الديمقراطي، في بعديه الوطني والمغاربي".
وقالت المركزية النقابية، في البيان الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، إنه "يتم التضييق على الجمعيات والمنظمات والمكاتب النقابية عبر رفض تسليم وصولات الإيداع، ومتابعة المناضلين قضائيا بفبركة الملفات وتلفيق التهم، إلى جانب تغييب الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف، كما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية".
وأضافت أن "الحكومة مُصرة على تجميد الأجور لسبع سنوات، في إطار سياسات عمومية تستهدف تفقير الطبقة العاملة ومعها الطبقة المتوسطة، الأمر الذي اتسعت معه الفوارق المجالية والاجتماعية".