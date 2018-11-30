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الرئيسية | مجتمع | "رفاق الزاير" ينتقدون انسداد الأفق السياسي للبلاد

"رفاق الزاير" ينتقدون انسداد الأفق السياسي للبلاد

"رفاق الزاير" ينتقدون انسداد الأفق السياسي للبلاد
هسبريس من الدار البيضاء
الجمعة 30 نونبر 2018 - 05:10

استنكرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل "انسداد الأفق السياسي للبلاد، بسبب عدم تجاوب الدولة مع المطلب الديمقراطي بسن إصلاحات عميقة دستوريا وسياسيا ومؤسساتيا، تؤسس فعليا للدولة الديمقراطية القائمة على الفصل الحقيقي للسلط".

واستغربت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في البيان الختامي للمؤتمر الوطني السادس الذي عقدته خلال نهاية الأسبوع الماضي، "الانحصار الذي تعرفه قضية الوحدة الترابية بفعل الاستفراد في تدبير الملف من لدن الدولة، بعيدا عن أي منطق تشاركي، وإصرارها على تغييب القوى الحية للبلاد، ورهن القضية بتوازنات دولية بعيدة عن المنظور الديمقراطي، في بعديه الوطني والمغاربي".

وقالت المركزية النقابية، في البيان الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، إنه "يتم التضييق على الجمعيات والمنظمات والمكاتب النقابية عبر رفض تسليم وصولات الإيداع، ومتابعة المناضلين قضائيا بفبركة الملفات وتلفيق التهم، إلى جانب تغييب الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف، كما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية".

وأضافت أن "الحكومة مُصرة على تجميد الأجور لسبع سنوات، في إطار سياسات عمومية تستهدف تفقير الطبقة العاملة ومعها الطبقة المتوسطة، الأمر الذي اتسعت معه الفوارق المجالية والاجتماعية".

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