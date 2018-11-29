عليوة يمثل أمام قاضي التحقيق .. ولشكر: موكّلي يتجاوب مع المحكمة

هسبريس- عبد الإله شبل

مثل خالد عليوة، القيادي السابق بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يوم الثلاثاء الماضي، أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، من أجل الاستماع إليه في الملف المتعلق بالقرض العقاري والسياحي.

وحلّ خالد عليوة، الوزير السابق، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء للمثول أمام قاضي التحقيق، مرفقا بمحاميه إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وجرى الاستماع إليه في الملفات المتابع بشأنها من طرف القاضي عبد المجيد رسيان.

وقال إدريس لشكر، محامي خالد عليوة، إن موكله "حضر إلى المحكمة من أجل الاستماع إليه على غرار باقي الجلسات السابقة؛ ذلك أنه كلما تم استدعاؤه كان يستجيب".

وأضاف لشكر، في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس الإلكترونية، أن خالد عليوة، المدير السابق للبنك العقاري والسياحي، تم استنطاقه في كل الملفات التي استدعي من أجلها، مشيرا إلى أنه كمحامي للمتهم يحضر هذه الجلسات كلما اقتضى الأمر ذلك.

ورفض لشكر الأخبار التي يتم تداولها عن موكله بأنه لم يعد إلى السجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء، المعروف بـ"عكاشة"، بعد السماح له بالمشاركة في جنازة والدته وحضور مراسيم دفنها، واعتبرها عارية من الصحة.

وشدد لشكر، في تصريحه لهسبريس، على أن موكله عاد مباشرة بعد عملية الدفن "إلى السجن وقضى فيه مدة طويلة"، مضيفا: "تقدمنا بطلب إلى قاضي التحقيق من أجل السراح المؤقت، غير أنه قوبل بالرفض؛ ما دفعنا إلى استئناف القرار أمام الغرفة الجنحية التي قبلته وألغت قرار قاضي التحقيق، وبالتالي أفرج عنه بالسراح المؤقت طبقا لقرار صادر عن هذه الغرفة".

وسبق أن جرى اعتقال خالد عليوة في يونيو من سنة 2012، رفقة أربعة متهمين آخرين، بعد متابعتهم في ملف القرض العقاري والسياحي الذي كان مديرا عاما له بتهمة تبديد أموال عمومية، غير أنه غادر سجن "عكاشة" بعد وفاة والدته في مارس من سنة 2013، من أجل حضور مراسيم دفنها، لكن الرجل لم يعد حينها إلى المؤسسة السجنية بحسب ما تم تداوله.

يشار إلى أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء كان قد أمر بِاعتقال القيادي الاتحادي بناء على التحقيقات التي أجرتها الشرطة القضائية، على خلفية اتهامات بـ "اختلالات مالية وفساد إداري تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات"، الذي كشف أن عليوة "استفاد من امتيازات حظي بها رفقة عائلته ومعارفه حينما سخّر موارد الفنادق التابعة لمؤسسة القرض العقاري والسياحي لفائدة عائلته وأقاربه، حيث استفاد من أجنحة ملكية كاملة الخدمات لنفسه، وكذا بعض معارفه، كما سخّر كل خدمات الفنادق عالية التكلفة لأقاربه ومعارفه بشكل مجاني".