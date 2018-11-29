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جمعية دولية تقبل عضوية النيابة العامة المغربية

جمعية دولية تقبل عضوية النيابة العامة المغربية
هسبريس من الرباط
الخميس 29 نونبر 2018 - 20:05

استقبل محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، صباح اليوم، هان مورال (Han j. Moraal)، الكاتب العام للجمعية الدولية للمدعين العامين، الذي سلّمه الوثائق المتعلقة بقبول النيابة العامة المغربية عضوا بالجمعية المذكورة.

وقال بلاغ توصلت به هسبريس إن "الجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة، التي تأسست سنة 1995، لدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة، تضمّ حوالي 180 دولة من مختلف قارات العالم، وهي كيان دولي ملتزم بإعداد ورفع مستوى معايير السلوك المهني والأخلاقيات لدى أعضاء النيابة العامة في العالم، وتعزيز سيادة القانون والعدالة والنزاهة واحترام حقوق الإنسان وتطوير التعاون الدولي لمكافحة الجريمة. ويقع مقرها بالعاصمة الهولندية لاهاي".

وأضاف البلاغ: "خلال اللقاء، تحدث المسؤولان حول آفاق التعاون بين النيابة العامة والجمعية وبعض أعضائها".

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