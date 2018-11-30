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المغرب يقنع آلاف المهاجرين الأفارقة بالعودة إلى بلدانهم الأصلية

المغرب يقنع آلاف المهاجرين الأفارقة بالعودة إلى بلدانهم الأصلية
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الجمعة 30 نونبر 2018 - 09:00

شارك أكثر من 1300 مهاجر، غالبيتهم العظمى من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، في برنامج العودة الطوعية من المغرب إلى بلدانهم الأصلية. ووفقاً للأرقام التي قدمتها المنظمة الدولية للهجرة (IOM) ، فقد شاركَ 1306 مهاجرين منذ بداية هذا العام في هذا البرنامج المُمول من الحكومة المغربية وبعض الدول الأوروبية، بما في ذلك بلجيكا وإسبانيا.

ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية أن "هؤلاء المهاجرين أدركوا، أخيراً، أنه من المستحيل الوصول إلى أوروبا، وأنَّ "الضفة الأخرى ليست جنة كما يحاول البعض تصوريها".

وتؤكد آنا فونسيكا، مديرة المنظمة الدولية للهجرة في الرباط، أن "البرنامج استطاعَ بلوغ أحد أهم أهدافه، إذ من المرتقب أن يتم نقلُ آلاف المهاجرين إلى بلدانهم في الأيام القليلة المقبلة".

ووفقا لما جاء على الموقع الرسمي للمنظمة العالمية للهجرة، فإن هذا البرنامج يهدف إلى مساعدة المهاجرين الراغبين في العودة الطوعية إلى بلدانهم؛ لكنهم لا يتوفرون على الإمكانات المادية لذلك.

ومن بين هؤلاء المهاجرين 429 شخصاً من غينيا كوناكري وكوت ديفوار والسنغال و25 في المائة منهم من النساء، من بينهم 58 من ضحايا الاتجار بالبشر.

وتقول السلطات المغربية إنها "تمكنت من إحباط 30 "محاولة عنيفة" للانسلال إلى المدينتين السليبتين سبتة ومليلية"، مبرزة أنه "منذ سنة 2002 تم تفكيك أزيد من 3400 شبكة إجرامية تنشط في مجال الهجرة غير الشرعية".

وفي رأي عبد الإله الخضري، الخبير في مجال الهجرة والسياسات العامة، فإنَّ "المغرب لا يمكنه أن يحقق أيَّ تقدم في ملف الهجرة من خلال مخططاته الأمنية"؛ لكنه في المقابل يرى أن "اقتناع بعض المهاجرين بعدم جدوى الهجرة نحو أوروبا قد يكون مؤشرا إيجابيا في حصول انكماش وتقلص في الظاهرة".

وقال الخضري: "الهجرة قضية عالمية بامتياز، والحل الأمثل رهين بإرادة سياسية حقيقية، تجعل من الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان ومحاربة الفساد والاستبداد منهجا وممارسة فعلية، على النحو الذي يؤدي إلى القطيعة مع مظاهر نهب ثروات الشعوب، وانتهاك حقوقها".

ويضيفُ مدير المركز المغربي لحقوق الإنسان أن "التنمية الناجحة هي التنمية الديمقراطية، التي تمول من ثروات الشعوب، وتخلق اقتصادا محفزا على للإنتاج والإبداع والتنافس الشريف نحو الأفضل، وهذا الوضع للأسف غير موجود لدى غالبية دول إفريقيا".

ودون ذلك، يقرُّ الحقوقي بأن "كل النماذج التنموية، وكل المساعي مهما بلغت جديتها وفعاليتها، لن تجدي نفعا في الحد من الهجرة؛ فحين تشتد قبضة الدول الاستبدادية، وتستحكم الوضع بالقمع والتقتيل، لا يبقى أمام الأجيال الصاعدة سوى الهروب من جحيم البطالة والمآسي، حيث تكون الهجرة الملجأ الوحيد".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - said الجمعة 30 نونبر 2018 - 09:11
يجب القيام بحملة منظمة من أجل إرجاعهم بالتراضي. نحن كمواطنين مستعدون لمساعدة العائدين ماديا في حدود الإمكان.
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-8
2 - sociallllll الجمعة 30 نونبر 2018 - 09:16
وكذالك المغرب مهب اموال ثراته من قبل المسؤولين هم من بأزم الأمر في بلدنا الحبيب اما المغرب من احسن بقاع الأرض
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-2
3 - مغربي قح الجمعة 30 نونبر 2018 - 09:19
راه الميزيرية لي فالبلاد لي قنعاتهم يرجعو فحالهم...اش غادي يبقاو يديرو ...الاوربيين ماقنعوهم نقنعوهم حنا!!!
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20
4 - عكاشة أبو حفصـــــــــــة . الجمعة 30 نونبر 2018 - 09:23
قبل وضع السياج والخنادق كان يأتى بالالاف من الافارقة عند حدودنا الشرقية ويلقوا بهم على الشريط في اتجاه بلدنا ، لكن بعد وضع السياج وكاميرات المراقبة تقلصت الارقام ولم نعد نشاهد تلك الأعداد الهائلة على الطرقات تستجدي الناس من أجل جمع المال للذهاب الى الضفة الاخرى و بالطريقة التي نعرف .
فكرة جدية تلك التي ترمي الى اقناع هؤلاء الافارقة من أجل الرجوع الى بلدانهم الاصلية و تخفيف معانتهم في الغربة و أحسن من الموت بين أمواج البحر .
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5
5 - نوال الجمعة 30 نونبر 2018 - 09:26
كل من زار مدينة اكادير يتفاجأ بعدد المهاجرين الافارقة الذين إحتلو كل ارصفة وممرات المدينة
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15
6 - محمد عامر الجمعة 30 نونبر 2018 - 09:31
فلتقنعوا اذا المغاربة العازمون على الهجرة لكي يعدلوا عن فكرتهم......
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5
7 - هشام الجمعة 30 نونبر 2018 - 09:34
انا اريد ان افهم كيف ينجحون في الوصول للمغرب. ادا كانت القواة المسلحة الملكية يقظة. فمن اين يدخل هؤلاء. اغلب حدود المغرب هي بحار. الباقي تحميه الجزائر. والباقي جدار الرمال الممتد لكلمترات. وبالتالي من اين يدخل هؤلاء. وادا كان بامكانهم الدخول للمغرب . فيمكن الإرهابيين او البوليزاريو الدخول بسهولة . اما جنود الحدود ليس لديهم الكفاءة لحماية الوطن. او ان انهم متواطؤون مع هؤلاء الأفارقة وبالتالي يجب فتح تحقيق
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15
8 - Marocains الجمعة 30 نونبر 2018 - 09:37
إشرحوا للأفارقة

الدين ذخلوا المغرب من أجل الذهاب إلى أوروبة

أن البقاء و التسول في المغرب مستحيل .


ثم أن المغرب ليس بلد الهجرة

نحن لسنا " كندا " .


كل من إقامته فاتت 3 أشهر يجب أن يرحل


ثم يجب منعهم من الشغل في " الدعارة " لتوزيع السيدا
و التسول و التفريش في جميع الأماكن

مهزلة كبرى


هذا المشكل يجب أن يحل

يبحثون علي الجنس لتوزيع السيدا
أو يتاجرون في الممنوعات
أو التسول
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6
9 - تعجب الجمعة 30 نونبر 2018 - 09:40
صورة معبرة عن طريقة الإقناع ...
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6
10 - abdou الجمعة 30 نونبر 2018 - 09:45
الأجدر إقناعهم بأن الجنة توجد في بلدانهم و أن الأوروبيون هم من يستغلوا ثرواتهم و يقوموا بتنصيب رؤساء على هواهم في الدول الافريقية لتسهيل أنشطتهم و استغلالهم للثروات، و بعد كل هذا تأتي الأبناك الدولية على هيئة الملائكة لتشتيت اقتصاد هذه الدول الفقيرة بقروض طويلة المدى لا نهاية لها على صورة مساعدات لبناء البنيات التحتية و المستشفيات و المدارس، و تليها منظمات دولية من كل الأنواع تغزو الفكر و العقل و تزرع الحقد و التفرقة بين الشعوب زاعمة أنها تساعد الأقليات دينية كانت أو عرقية أو جنسية لتسهيل تشتيت الدول و زرع الفتنة حتى يستمروا في استغلال الثروات الباطنية لافريقيا و اتخاذ بعض المناطق كحقول تجارب لمختبراتهم الطبية بزرع فيروسات قاتلة بين السكان ثم الإتيان بالأدوية المضادة لتجريبها على بشر من الدرجة الأخيرة قبل بيعها لمواطنيهم الكرام الأعزاء... و بفضل الغزو الإعلامي يبقون هم الأخيار و نحن الأشرار.
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3
11 - كيمي الجمعة 30 نونبر 2018 - 09:47
مساكن اشبغيتو عندهم خليوهم يجربو حظهم بلا ماتسيقوهم
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-1
12 - مغربية الجمعة 30 نونبر 2018 - 09:49
ما جدوى عودة 1300 شخص و الآلاف يملؤون مدننا .بدل اقناع هؤلاء يجب اجبارهم على العودة بما ان السلطات تملك بياناتهم و تعرف بلدانهم الاصلية حين عمدت لتسوية وضعيتهم .كل شخص لا يملك عملا و سكنا قارا يجب طرده ما معنى ان تتركهم الدولة يتسكعون بشوارعنا ليل نهار يزاحموننا بكل شئ و يزعجوننا بتصرفاتهم المستفزة و عاداتهم الغريبة لا عمل و لا سكن ما القيمة المضافة للمغرب مزيدا من المشردين ، من المجرمين، من مروجي المخدرات ، ....
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1
13 - مواطن2 الجمعة 30 نونبر 2018 - 09:53
الحقيقة التي لا مجال للشك فيها ان المهاجرين الافارقة المقيميمن في المغرب هم عبارة عن الغام قابلة للانفجار في اي وقت...فهم اصبحوا يعدون بالآلاف ويتناسلون بكيفية مهولة ...ومصير ابنائهم مجهول لا افق له...السيد الخبير الخضري كان صائبا في حديثه عن المهاجرين الافارقة..ومن الصواب اعادتهم الى بلدانهم وبجميع الوسائل المتاحة... وبقوة القانون ان اقتضى الحال....اي بمنعهم من الاقامة في المغرب. باستثناء من تمكنوامن الحصول على الاقامة القانونية.اكرر القول = ان هؤلاء بمثابة الغام قابلة للانفجار.وبدون اية كراهية او عنصرية..... فالمغاربة اولى بالاهتمام........ولا مجال هنا للعاطفة المدمرة.
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2
14 - عبد الله الجمعة 30 نونبر 2018 - 09:57
تاريخ افريقيا الإنساني ،معاناة استعباد(تجارة الرقيق،و بيع في سوق النخاسة)،جزيرة الإعتقال في السنغال،حيث مستودع ترانزيت السفن الشاحنة لافواج معتقلي القبائل الافريقية (البدائية ،و تصويب المصوب،يدعونا الى وصف العيش الفطري لتلك القبائل و نمط معيشتها هو الفطرية،…(فطرة الله التي فطر الناس عليها،لا تبديل لخلق الله…)و هي الأقرب الى الله و الى خلقته التي ابتدا بها استخلاف ابن آدم على ارضه،ارض الله العلي العظيم،و رجوع لتاريخ او لمعاناة،الافريقي،و معاناة قارة لأشكال الاستعمار،و ما تاخر فيها من صراعات بين القبائل و حروب،و كفاح،يمنع من الاستقرار،و يجعله صعبا،أدى الى حركات النزوح والهجرة،و الهروب الجماعي من الاقتتال الأهلي،وما يودي اليه من سوء احوال العيش،،،مجاعات،تضاعفها مشاكل الجفاف المتعاقب عبر السنين،لقلة المطر،و تصحر مناطق شاسعة،من القارة كشريط صحراء الساحل الجاف،الخالي،و هكذا الهجرة و أمواجها التي (تتكسر)على شواطئ هي كل بلاد مقصد (كالمغرب)للمهاجرين،و كم تتعاقب أفواج (امواج) البحار ،و الى أين ،،و متى
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0
15 - Hamido الجمعة 30 نونبر 2018 - 10:00
في المطارات والحدود تقدم جوازك وانت مغربي فيدققون ويتاكدون انك مغربي ثم يسمحون لك بالدخول.وأدنى شك قد يجعلك تقضي بعض الساعات في ضيافة الشرطة.بالمقابل تأتي جحافل من الغرباء بالمائآت ولسان حالهم يقول(ادخلوها بسباطكم*).يتضح أن هناك من له مصلحة في دخول الأفارقة. فمثلا الجزائر لاترحمهم عند العثور على أي أفريقي بل الأكثر من دالك ياخدونهم إلى الحدود في الصحراء ويتركونه يلاقي مصيره.وهكذا تعلم الأفارقة أن الجزائر خط أحمر وان المغرب مفتوح للجميع لأن المسألة تتعلق بسياسة (رابح رابح )...وماشفنا رباح.
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1
16 - fatima Taza الجمعة 30 نونبر 2018 - 10:04
الحل الامثل للحد من ظاهرة هجرة الافارقة يكمن في اعتماد المقاربة التنموية الاقتصادية و السياسية في بلدانهم الاصلية ; اذ على المجتمع الدولي الانخراط الفعلي لانعاش اقتصاد الدول الفريقية الاكثر فقرا ومحاربة العنف و الاستبداد بها لخلق ظروف ملائمة للاستقرار و تحفيز الاستثمار
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17 - hassan الجمعة 30 نونبر 2018 - 10:07
يجب إرجاع جميع الأفارقة لانهم يشكلون خطر على هذا البلد
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1
18 - ملاحظ الجمعة 30 نونبر 2018 - 10:09
مساعدة المهاجرين الراغبين في العودة الطوعية إلى بلدانهم ماديا .. لكنهم بمجرد وصولهم إلى بلدانهم الأصلية سيعودون إلى المغرب للإستفادة مرة أخرى من منحة العودة إلى بلدانهم, و هكذا إلى ما لا نهاية له !
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