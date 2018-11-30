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الرئيسية | مجتمع | "رايتس ووتش" ترصد "تعذيب" معتقلي الريف .. والرميد: تقرير ناقص

"رايتس ووتش" ترصد "تعذيب" معتقلي الريف .. والرميد: تقرير ناقص

"رايتس ووتش" ترصد "تعذيب" معتقلي الريف .. والرميد: تقرير ناقص
هسبريس – نورالدين إكجان
الجمعة 30 نونبر 2018 - 13:30

أفرجت منظمة "هيومن رايتس ووتش" عن تقريرها المرتقب بخصوص "شبهات تعذيب معتقلي حراك الريف"، مستندة في خلاصتها إلى تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي احتفظت بنفس توصيفاته لما وقع للعديد من المعتقلين من إصابات "شديدة الاتساق" أو "متوسطة الاتساق"، مع ادعاءات التعرض للعنف على أيدي الشرطة.

التقرير الجديد سجل أن أطباء شرعيين فحصوا 34 متظاهرا، 19 منهم من مجموعة الدار البيضاء، وأن المنظمة الحقوقية راجعت 41 تقريرا للطب الشرعي، منها 19 من إنجاز طبيبين كلفهما المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و22 من إنجاز طبيب كلفته المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، كما حضرت 17 من جلسات المحاكمة، ودرست 55 من وثائق المحاكمة، وأجرت مقابلات مع 10 من هيئة الدفاع، و6 من أقارب النشطاء المسجونين.

ولم تشرح المحكمة الابتدائية في حكمها على نشطاء الحراك، حسب التقرير الحقوقي، لماذا تجاهلت التقارير الطبية التي أشارت إلى أن بعض المتهمين على الأقل تعرضوا للعنف على يد رجال الشرطة خلال أو بعد اعتقالهم، مطالبة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بإعادة النظر في الأدلة التي تفيد بتعذيب الشرطة للمتهمين.

وأردف التقرير الذي عُنون بـ"شبهات التعذيب تشوه محاكمة جماعية" بأنه، استنادا إلى محاضر الجلسات، قال 50 متهما من أصل 53 إن الشرطة ضغطت عليهم في مقر "الفرقة الوطنية للشرطة القضائية" لتوقيع محاضر استنطاق تدينهم من دون قراءة محتواها؛ فيما قال 21 منهم إن الشرطة هددت باغتصابهم أو زوجاتهم أو بناتهم الصغيرات.

وقالت محامية الدفاع بشرى الرويسي، في التقرير ذاته، إن 17 من المتهمين أخبروها بأنهم تعرضوا للعنف البدني أثناء الاستنطاق، بما في ذلك الصفع والضرب واللكم على الوجه مع تقييد أيديهم، أو إدخال "جفافات" (مماسح) قذرة في أفواههم، مسجلة أن اعتراف المتهمين بارتكاب أعمال عنف ضد رجال الشرطة وإضرام النار في سياراتهم وإحراق مبنى لعائلات وموظفي الشرطة في إمزورن، تم إنكارها أمام قاضي التحقيق وأثناء المحاكمة.

وأوضح التقرير شديد اللهجة أن المحكمة اعتبرت ادعاءات المتهمين بالتعرض للتعذيب غير جدية وعارية عن كل إثبات، مستندة في حكمها إلى 22 فحصا طبيا أمر بها قاضي التحقيق، أو فحوص أجراها طبيب يعمل في سجن عكاشة في الدار البيضاء، مع ملاحظة تفاوتها مقارنة مع تقارير المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وكشف التقرير أن المحكمة "انتهكت حقوق المتهمين بطرق أخرى، ورفضت سماع شهود اعتبرهم الدفاع عنصرا حاسما في توفير أعذار لمتهمَين اثنين على الأقل، في حين استمعت إلى 3 شهود قدمهم الدفاع، لكنها قالت إن شهاداتهم غير مقنعة، كما منعت المتهمين من الوصول إلى عشرات الأشرطة وتسجيلات التنصت على المكالمات الهاتفية، التي يستند الحكم إليها باعتبارها أدلة أساسية".

وأكمل التقرير بأن الطبيب الشرعي المكلف من المحكمة وجد علامات عنف على أجساد 3 من أصل 22 معتقلا فحصهم، بمن فيهم ناصر الزفزافي، قائد الحراك؛ ومع ذلك، لم يربط بين هذه العلامات وبين عنف الشرطة غير القانوني الذي قال الرجال الثلاثة إنهم تعرضوا له، مشددة على أن العديد من المعتقلين يعانون من "الإجهاد الحاد"، و"المحنة النفسية الكبيرة".

وفي هذا الصدد قال المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إن "التقارير التي صاحبت وجوده في الحكومة عادة ما يكون فيها شيء من الحقيقة وكثير من المبالغة"، مشددا على أن "الوزارة ستنكب على دراسة التقرير الجديد بمعية القطاعات الحكومية المعنية، في أفق الرد عليه".

وأضاف الرميد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "مجهودات هيومن رايتس ووتش محترمة، لكنها لا تتوفر على الآليات والإمكانيات اللازمة من أجل التتبع، وتكتفي بالمنشورات والتصريحات"، لافتا إلى أن "أي تقرير لا يمكن أن يكون موضوعيا دون أخذ رأي السلطات، ثم بعد ذلك يمكن الوصول إلى نتائج وخلاصات".

وأردف المسؤول الحكومي بأن "التقرير يبقى ناقصا لأنه لم يراع هذه المسألة"، مشيرا إلى أن "هذا الاستنتاج يظل بعيدا عما نشر، والذي قد يكون صحيحا أو غير صحيح"، وزاد: "لا أزعم أن الواقع الحقوقي المغربي بريء، لكن ليست هناك تراجعات أو اختلالات جسيمة في هذا الباب. نحن دولة في طور الانتقال ولدينا العديد من المؤشرات الإيجابية والسلبية، لكننا في منحى تصاعدي".

وأوضح الرميد أن ما وقع في الحسيمة أنجزت بخصوصه الوزارة تقريرا مفصلا، وقدم للجمعيات الحقوقية من أجل النقاش، مبديا استعداداه التام من أجل التناظر في الواقع الحقوقي للبلد.

وقال أحمد بن شمسي، مدير التواصل والمرافعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى هيومن رايتس ووتش: "لا يجوز لمحكمة أن تتجاهل، بكل بساطة، أدلة تفيد بوقوع تعذيب. على محكمة الاستئناف رفض أي اعترافات مشبوهة، وضمان عدم إدانة أي شخص، إلا لجرائم حقيقية".

كما قال بن شمسي إن "عدم اعتبار أدلّة التعذيب والاعترافات القسرية، وغير ذلك من الانتهاكات الخطيرة، شوّه المحاكمة الابتدائية في قضية الحراك"، وزاد: "مجريات محاكمة الاستئناف ستُظهر لنا ما الغرض من كل هذا: تحقيق العدالة، أو سحق النضال من أجل العدالة الاجتماعية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - كيف تصبح مخزنيا بدون حياء الجمعة 30 نونبر 2018 - 13:49
لم أرى قط ثعبانا يبدل جلده بسرعة كما هو الحال مع مصطفي الرميد ...شخص كان فيما مضى يرعد ويزبد في البرلمان ويضرب بالطاولات من أجل حقوق الإنسان ...الأن أصبح أشرس مدافع عن المخزن ضد حقوق الإنسان ...هذا الشخص لم تعد له أية مصداقية وأصبح ممقوتا حتى بين صفوف حزبه ...يبرر كل شئ ...يسوغ كل شئ ...ومستعد ليبيع ماضيه وحاضره ومستقبله من أجل أن يبقى رضيا مرضيا من المخزن ...الخلاصة : حينما تجدون سياسيا يضرب الطاولات ويصرخ كثيرا مثل فتح الله ولعلو، والحسن الدودي ، والرميد فلا تغترن وأعلم أن هذا الشخص فقط ما زال معطاوهش الثمن باش ابيع الكرامة ديالو ...الرميد من أكثر الوزارء الذين هددوا بالاستقالة ولم يستقل ..وكان في السابق قد عبر عن عدم رغبته في الاستوازار وعاد من جديد ...وهذا يبين من أية طيينة خلق هذا الشخص ... هو يعلم جيدا أنه لا توجد استقلالية في المغرب ...ويعلم جيدا حجم الانتهاكات وفبركة الملفات والجرائم باسم القانون التي تمت في ملفات بوعشرين ، والزفزافي ، واعمراشن ، وغيرهم كثير ..ومع ذلك يسوغ ويبرر ويقول ما يرضى المخزن ...اللهم لا تجعلنا من المنافقين ، اللهم لا تبعتنا معهم ...انشر حرية التعبير
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11
2 - محمد المغربي الجمعة 30 نونبر 2018 - 13:49
سب الام والاب والقذق والطرش والركل ..و..و..تكال للمغربي كل يوم, من طرق من يحسبون انفسهم ممثلين للسلطة, ولاتفه الاسباب فما بالك اذا كان الامر يتعلق بمناضلي الريف; خاصة وان الاوامر اتت من عل...,انه البلد الذي يعطي الدروس في الحريات لهولندا.
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14
3 - أبو أدم الجمعة 30 نونبر 2018 - 13:54
عجباً والله. لماذا صامت كل هذه -المنظمات الحقوقية- يا حسرة عن الكﻻم لما تعرضت عناصر اﻷمن من إصابات خطيرة وهوجمت المساكن وخربت ممتلكات. فتبا لكم ولتقاريركم المغلوطة يا أعداء الوطن ويا عبدة أسيادهم.
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-13
4 - اشوز الجمعة 30 نونبر 2018 - 14:01
هل اصدرت هيومان رايتس وتش تقريرا عن احراق الامركيين لمدينة كالفورنيا .عمدا ،
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-17
5 - Donald trump الجمعة 30 نونبر 2018 - 14:05
لقد عشنا مع هذه الاحداث في حراك الريف وتبين ان الدولة لا تريد النمو والازدهار وانما تريد ركع وترهيب وتخريف الشعب .. لقد راينا جميعا الانتهاكات التي قامت بها الدولة في حق المتظاهرين اثناء التظاهر وفي حق عائلاتهم في المنازل من كسر الابواب والمحلات ولا ننسى الانتهاكات في حق المعتقلين او المختطفين من ضرب وتخويف. نحن حقا نعيش في بلاد الظلم والاستبداد وفي القرون الوسطى. لن نتقدم في الديموقراطية والعدالة حتى نصحح المسار . نعم تصحيح المسار يبدا من نخر رموز الفساد في مؤسسات الدولة من الاعلى حتى الاسفل. هذا هو مغربنا الكل يريد الهجرة ولو كانت له وظيفة ومن بينهم انا.
عاش الانسان الحر ولا عاش من خانه
اطلقوا سراح المعتقلين الابرياء ولبوا لهم مطالبهم من مستشفى للسرطان وجامعة للدراسة وبعض المعامل للشغل ولو بتمويل اوروبي
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9
6 - عبدالاله الجمعة 30 نونبر 2018 - 14:08
أتمنى من كل صميم القلب أن ينتهي هدا الملف بسلام و أن يفهم الجميع أن وطننا المغرب لنا نحن وليس لغيرنا و ما على الدولة و ااشعب إلا الحفاظ عليه كل من زاويته
والله يهدي الجميع و يطلق سراح المسجونيين ويداوي المصابين سواءا كانو من قوات حفظ الامن أو من عموم الشعب
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2
7 - chihab الجمعة 30 نونبر 2018 - 14:15
هاته منظمة صهيونية هي ومثيلاتها هي لا تنتقد إلا الدول العربية والإسلامية هي أداة في أيدي القوى الاستعمارية من أجل ابتزاز الدول عن أية حقوق يتكلم هؤلاء انضروا كيف يتسابق قادة الدول الكبرى من أجل طلب ود ولي عهد السعودية في الأرجنتين خلال قمة 20 ماذا فعل العالم من أجل حماية المسلمين الروهنيا من الإبادة الجماعية التي لا تزال مستمرة لحد الآن والأمثلة كثيرة
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-9
8 - وحدوي الجمعة 30 نونبر 2018 - 14:16
أقول رايتس ووتش لماذا اعينك مشدودة فقط على الدول النامية والفقيرة انظري ولو قليلا إلى الولايات المتحدة وذلك المتعالي المتعجرف ترامب وما يقوم به في حق الشعوب الضعيفة وكيف ساند قتلة خاشقجي انظري إلى أصحاب الصدرية الصفراء في باريس وكيف تطاول عليهم مفكرون انظري إلى كل من يساند مرتزقة البوليساريو لتقسيم المغرب انظري إلى من يصطاد في الماء العكر لتاجيج حراك الريف وجعله يتحول من صبغة إجتماعية إلى سياسية انظري إلى الحدود الأمريكية المكسيكية وما يحدث بها من انتهاكات ......
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-9
9 - عبدالله الجمعة 30 نونبر 2018 - 14:17
عندما كان ينهال عليكم المخزن بالهراوات يا رميد أنت و طغمتك من المتأسلمين كانت مثل هده التقارير كالقرأن بالنسبة لكم تستشهدون بها و تتضلمون الى الجمعيات التي تصدرها أما اليوم و قد أصبحت عبدا من عباد الجلباب الأبيض و الطربوش الأحمر فقد أصبحت تقارير تلكم الجمعيات ناقصة.....و الله لا أرا ناقصا في هدا البلد غيركم يا تجار الدين و عباد الكراسي أه كم اسف على صوتي الدي منحتكم اياه أقسم بالله العلي العضيم لن أصوت لكم ما دمت حيا و لا لغيركم فكلكم منافقون و مصاصو دماء أنتم و من ينصبكم و يختبأ خلفكم
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8
10 - طاوجطاط الجمعة 30 نونبر 2018 - 14:22
وزير حقوق الانسان المغربي متناقض شكلا ومضمونا فهو يعترف بدور هيومن رايتس وما تقوم به للكشف عن الانتهاكات والتجاوزات في مجال حقوق الانسان ويثني على تقاريرها حين يتعلق الامر بتندوف او بدولة لا تسير على هواه. ويطعن فيها او يتهمها بالتقصير او المبالغة حين يتعلق الامر ببلد كالمغرب حيث حقوق المواطن مسلوبة كليا وهو حر طليق ناهيك عن المعتقل والمسجون. من يقنعنا ان عقلية البوليس تغيرت ومعالتها تحسنت ذلك وهما.المغربي يعذب فوق ارضه جسديا ونفسيا يكفي اعتراف الداودي ب4 ملايين مغربي تعيش الفقر المقذع الذي هو تعذيب وسلب لكل الحقوق بكل معانيها الانسانية واذا استنكر او ندد تهمته الانفصال وعشرين ربيعا من عمره في السجن نافذة.
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5
11 - محمد الجمعة 30 نونبر 2018 - 14:23
منظمةً هدفها اثارة الفتنةً والانقسامات داخل الدول الإسلاميةً لتزيد في التفرقة بين مكوناته لماذاًلاتقومون بنشر تقارير عما تقوم به الدول الغربية في حق المسلمين في العالم
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-6
12 - إبراهيم امريرت الجمعة 30 نونبر 2018 - 14:27
هؤلاء المعتقلين راه عندهم الزهر مجاوش في الوقت ديال الحسن الثاني والبصري كون دوبهم في لا سيد راه خاصهم أكثر من التعديب واحد من رجال الأمن عايش عاهة مستديمة لقاو الملك درويش
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-3
13 - احمد الجمعة 30 نونبر 2018 - 14:28
لا يخفى على الجميع كيف تمر الاستجوابات في بلدنا الحبيب ...لا تغطوا الشمس بالغربال
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14 - عبدالله الجمعة 30 نونبر 2018 - 14:30
رايسووتش ترصد الحقوق فقط لمن ل
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-2
15 - مدوخ 2 الجمعة 30 نونبر 2018 - 14:35
وما هو راي "هيومن رايتس ووتش في عدد الامريكيين الذين تتم تصفيتهم يالشوارع الامريكية من طرف الشرطة دون محاكمة وتعترف بهم وتؤكد عددهم وزارة العدل الامريكية في تقاريرها السنوية . ثم هل تملك "هيومن رايتس ووتش الشجاعة لفتح ملفهم ام انها * حادكا غا في المغرب *
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-5
16 - zak الجمعة 30 نونبر 2018 - 14:41
بعد سنوات ستطلب الدولة المصالحة وستعترف بأننا كنا في سنوات قمع ويستعطا أموال للمتضررين من أموال الشعب
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17 - كريم الطنجاوي الجمعة 30 نونبر 2018 - 14:42
اصعب شيء مع الله سبحانه وتعالى ان تبرر الظلم او تشرعن له فذاك انتحار في الدنيا والاخرة .فالرميد وامثاله مثال لذلك
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