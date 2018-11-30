المديرية العامة للأمن تحتفي بفرسان الشرطة

هسبريس من الرباط

احتفت المديرية العامة للأمن الوطني بفرسانها الذين شاركوا في الدورة الثامنة والعشرين من المعرض الدولي للفرس (سيكاب)، والتي احتضنتها مدينة إشبيلية بإسبانيا خلال الفترة الممتدة ما بين 13 و18 من شهر نونبر الجاري.

وتم تكريم فرسان خيالة الأمن الوطني بتعليمات من المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، الذي أشاد عاليا بالمشاركة المتميزة لأطر مدرسة الخيالة في هذه التظاهرة الدولية، التي شكلت فيها الشرطة المغربية الفريق الأجنبي الوحيد، كما أعطى أيضا تعليماته بصرف مكافأة مالية تحفيزية لجميع الفرسان المشاركين في هذا الحدث.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني "ضيف شرفي" ضمن فعاليات المعرض الدولي للفرس بإسبانيا، حيث قدّم فرسان الشرطة المغربية وصلة مشتركة مع زملائهم في خيالة الشرطة الوطنية الإسبانية، بمعدل ستة فرسان وستة خيول لكل فريق، وهو العرض الثنائي الذي نال إعجاب الحضور والشخصيات الرسمية الإسبانية والأجنبية التي كانت حاضرة وتابعت أطوار هذا العرض.

وكانت الصحافة الإسبانية أشادت كثيرا بالعُدّة والرِكاب الذي حملته الخيول المغربية، المزركش بخيوط مُذهبة، والمطرز على جلد طبيعي بألياف ذهبية، والمصنوع بطريقة تقليدية تعكس عمق الثقافة المغربية والتراث الوطني الذي يحتل فيه الفرس أهمية ومكانة كبيرة. كما خصصت جرائد إسبانية واسعة الانتشار حيزا إعلاميا كبيرا للمشاركة المغربية، التي اعتبرتها متفردة، سواء على مستوى العروض المقدمة أو التناسق والتناغم مع إيقاعات الخيول الإسبانية المشاركة.

وفي تعليق على هذا الموضوع، أكد مصدر أمني أن تكريم فرسان الأمن الوطني هو تكريم لموظفي الشرطة عموما، وهو احتفاء أيضا بالفرس المغربي وبدوره في منظومة الخدمات الأمنية، كما أنه مؤشر على مدى التنسيق الكبير مع الجار الشمال الإسباني في كل المجالات المشتركة، بما فيها المجال الأمني.