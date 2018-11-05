أطباء يستنكرون الاقتطاعات .. ووزارة الصحة: الأجر مقابل العمل

هسبريس - مصطفى شاكري

يسود غضب شديد في صفوف أطباء القطاع العام، خلال الفترة الأخيرة، نتيجة الاقتطاعات التي عمدت إليها وزارة الصحة، منذ مدة، بعدما خاضوا العديد من المحطات التصعيدية التي أدت إلى شلّ المستشفيات، مشددين على أنها "اقتطاعات غير قانونية، جراء غياب القانون التنظيمي للإضراب"، داعين إلى إرجاع المبالغ المقتطعة، مستندين في ذلك إلى "كون التغيب تمّ من أجل ممارسة حق الإضراب المضمون دستوريا، فضلا عن خرق الوزارة للمسطرة الواجبة قبل الاقتطاع".

ويؤكد الأطباء الغاضبون، المنضوون تحت لواء النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أن "الإدارة خرقت المسطرة المعمول بها في القانون، بعدم توجيه أي استفسار بشأن الاقتطاع قبل مباشرته"، مبرزين أن "الدستور كفل حق الإضراب، ولم يُمارس بطريقة تعسفية؛ لأن الأمر لا يتعلق بغياب غير مشروع، الذي له مساطر إدارية زجرية محددة، وإنما مارس الأطباء حرياتهم النقابية".

وفي المقابل، أرجعت مصادر هسبريس داخل وزارة الصحة قرار الاقتطاع إلى أنه بالرغم من كون الإضراب حقا دستوريا، فهو لا يمارس بشكل "تعسفي"، مشيرة إلى أن الأطباء يتغيبون لمدة طويلة بدون مبرر "مشروع"، بينما يكون الأجر مقابل العمل، موضحة أن "الإدارة احترمت المسطرة القانونية، ووجهت استفسارا حول أسباب التغيب إلى المعنيين".

وفي هذا الصدد، قال منتظر العلوي، الكاتب العام للنقابة المستقلة أطباء القطاع العام، إن "الاقتطاعات التي تلت الإضراب الأخير جد مجحفة، ما يدل على أن الجهات الحكومية قد ضاقت ذرعا بنضالاتنا، ما دفعهم إلى التحرك بعنف تجاه الأطباء، وهو ما نعتبره تضييقا على الحريات النقابية، لأن الدستور الجديد يكفل حق الإضراب".

وأضاف العلوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الاقتطاع يتم بطريقة قانونية، إثر غياب القانون التنظيمي المؤطر لحق الإضراب، بحيث تزايدت وتيرة الاقتطاعات بدون سابق إنذار وخارج المساطر الإدارية في الآونة الأخيرة، لأن الإدارة لم توجه أي استفسار إلى الأطباء بخصوص سبب الغياب، ويجب عليها أن تنتظر ردهم في غضون اليومين المواليين".

وأردف الفاعل النقابي: "الاقتطاعات ابتدأت من 600 درهم ووصلت إلى نحو 6000 درهم، حسب عدد أيام المشاركة في الإضراب والدرجة، ما يشكل عبئا على الأطباء، لأننا مجرد طبقة متوسطة، وسوف نقوم بمتابعتهم قضائيا عبر المحاكم الإدارية، بحيث سبق أن كانت عشرات الأحكام القضائية لصالحنا".

وبخصوص لوائح الاستقالة الجماعية التي قدمتها النقابة، توعد المتحدث ذاته الوزارة بلوائح جديدة أكثر تصعيدا، مؤكدا أن "النقابة أعدت لوائح جديدة في مختلف ربوع التراب الوطني، إلى حين حلحلة الملف، الذي اعترفت الوزارة بمشروعيته، خلال المحضر الموقع يوم 26 أكتوبر الماضي، إلى جانب الفرق البرلمانية التي تسائل الحكومة بشكل دوري".