المجلس الاقتصادي يقترح المساواةَ بين المهاجرين والمواطنين المغاربة

هسبريس - محمد الراجي (صور: منير امحيمدات)

في خضمّ تزايد وتيرة تنقل المهاجرين داخل القارة الإفريقية، وإغلاق أوروبا أبوابها في وجه المهاجرين المحاولين العبورَ نحو الضفة الشمالية للمتوسط انطلاقا من المغرب، أوْصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بإرساء نظام حَكامة مبتكر بُغية جعل الهجرة رافعة حقيقية للتنمية في القارة السمراء.

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قدّم جُملة من التوصيات الإستراتيجية لتدبير ملفّ الهجرة، سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الإقليمي والقاري، عبر مشروع الرأي المتعلق بـ"الهجرة وسوق الشغل"، الذي صادق عليه المجلس اليوم الجمعة في دورته الثانية والتسعين العادية.

واعتبر المجلس سالف الذكر أنّ تدبير ملف الهجرة يجب أن يركز على استهدف الأسباب العميقة للهجرات، وتشجيع خلق مسارات هجرة منتظمة وتيسير حركية الكفاءات من أجل تعزيز التنمية بإفريقيا، مع الحرص على مكافحة الهجرة القسرية والاتجار بالمهاجرين وتهريبهم على طول مسارات الهجرة.

وفي الوقت الذي تُزيح البلدان الحواجزَ أمام حركية البضائع، وتُشدّد، في المقابل، إجراءات تنقل البشر، قال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إنّ نَمط الحكامة الذي يدعو إليه يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الترابط القائم بين تطوير التجارة وهجرة اليد العاملة، من خلال أخذ هذا النوع من الهجرة بالحسبان، خاصة حركية اليد العاملة ونقل الكفاءات والتكنولوجيا، خلال وضع الاتفاقات التجارية واتفاقيات الاستثمار المبرَمَة مع البلدان الإفريقية.

وبخصوص الهجرة من القارة الإفريقية إلى باقي بلدان العالم، دعت الهيئة ذاتها إلى تعاون دولي من أجل تدبير أفضل لموجات الهجرة، وإعمال "الأجندة الأفريقية حول الهجرة"، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق سنة 2030، خصوصا الأهداف المتصلة بالقضاء على الفقر بجميع أشكاله، والقضاء على الجوع، والتصدي لتغيّر المناخ وآثاره السلبية، ووضع آليات للوقاية من النزاعات وتسويتها، والعمل على تحقيق التنمية المستدامة والمُدمجة.

وفي الوقت الذي تستفحل فيه ظاهرة تهريب البشر عبر الحدود بين الدول، قال المجلس إنّ ضمان هجرة آمنة يقتضي اتخاذ الإجراءات الهادفة إلى مكافحة التهديد الجيوسياسي البنيوي والتصدي لتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر؛ كما أكّد على ضرورة اتخاذ تدابير تَهُمُّ تعزيز الإطار التشريعي والسياسي وتقوية قدرات الفاعلين وتشجيع تبادل المعطيات والتعاون في المجال الأمني.

وبخصوص تدبير ملف الهجرة على الصعيد المحلي، قال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إنّ إنجاح الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء يتطلب أن يُنظر إلى الهجرة وحركية المهاجرين "كتَحَدٍّ جديد يقتضي اتخاذ تدابير ملموسة على المدى القصير يتم تنزيلها على الصعيد المحلي".

تحقيق هذا المُبتغى يقتضي، حسب رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، العمل على التنفيذ الأفضل للإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، خصوصا على مستوى آليات الحكامة المحلية والترابية، وكذا إدماج بُعْدِ الهجرة في برامج تنمية الجماعة وبرامج التنمية الجهوية.

في هذا الإطار، دعا المجلس الجهاتَ المعنية بتفعيل الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء إلى العمل على تحسيس المنتخبين المحليين والإدارة الترابية بمسألة الهجرة، والحرص على إدماج حاجيات المهاجرين التنموية وحقوقهم بشكل منهجي في التخطيط الإستراتيجي على المستويين المحلي والجهوي، بالإضافة إلى تتبع دينامية التطور المجالي للهجرة بالمغرب.

المجلس تطرّق إلى بعض المشاكل التي يواجهها المهاجرون الوافدون على المغرب، من قِبل تشكيلهم لتجمعات وبؤر خاصة بهم، كما هو الحال بالقرب من المحطة الطرقية للحافلات بالدار البيضاء، معتبرا أنّ القضاء على مثل هذه المشاكل يتطلب تشجيع انخراط المهاجر في المجال الترابي، من خلال مشاركته في تغيير وجه المدينة والجماعة التي اختار الاستقرار فيها، كما أنّ هذا الانخراط سيُمكّن من تفادي إقصاء المهاجرين وجعلهم خارج معترك الحياة بالمدينة.

وربط المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حلَّ الإشكاليات التي تطرحها الهجرة للمغرب بالنمو الاقتصادي، إذ يرى أنّ التنزيل الترابي لسياسة الهجرة يجب أنْ يقوم على تجاوز تمركز النمو الاقتصادي في المغرب في الأقطاب الحضرية الكبرى من قبيل الدار البيضاء الكبرى وطنجة أو مراكش، والتركيز أيضا على المدن المتوسطة الصاعدة.

واعتبر المجلس ذاته أنّ الإدماج عن طريق التشغيل يشكّل عنصرا مَركزيا في عملية إدماج الأجانب في المجتمع المغربي، مُوصيا بتعزيز مسلسل إدماج المهاجرين عبر التشغيل، من خلال تأهيل الآليات القائمة، بما يُمَكِّنُ من تحقيق ولوجٍ منصف إلى سوق الشغل؛ لكنّ تفعيل هذا الإجراء يتطلب، بحسب رأي المجلس، إنجاز دراسة بهدف تحديد الحاجيات المستقبلية لسوق الشغل وإعداد قاعدة معطيات حول مؤهلات المهاجرين ومجالات اختصاصهم، في القطاعين المنظم وغير المنظم.

في هذا الإطار، قدّم المجلس جملة من الاقتراحات، حيث دعا إلى تطوير آلية التصديق على مكتسبات الخبرة المهنية لتشمل المهاجرين وربطها بإطار مرجعي للوظائف والمهن، ووضع آليات تُمَكِّنُ من معادلة الشهادات التي يحملها المهاجرون، وتبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بتشغيل العمال المهاجرين بما يسمح بتيسير اندماجهم، وكذا الاستجابة لحاجيات الفاعلين الاقتصاديين.

وفي الشق المتعلق بالحقوق الاجتماعية، اقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي "تعزيز ولوج المهاجرين، على قدم المساواة مع المواطنين المغاربة، إلى الحقوق الاجتماعية، خصوصاً في قطاعات الصحة والتربية والتكوين". كما دعا إلى إيلاء أهمية خاصة للصحة الوقائية، وللحاجيات الصحية للنساء والأطفال القاصرين وذوي الاحتياجات الخاصة من المهاجرين.