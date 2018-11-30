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كُتّاب وآراء
"الداخلية" تدعو إلى القيد في اللوائح الانتخابية
أفاد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بأن الأجل المحدد قانونا لتقديم طلبات القيد برسم المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة لسنة 2019 سينتهي يوم 31 دجنبر 2018.
وذكر وزير الداخلية، في إطار المراجعة السنوية العادية للوائح الانتخابية العامة، المواطنات والمواطنين غير المقيدين في اللوائح المذكورة، البالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 31 مارس 2019، والذين لا يوجد بهم مانع قانوني، "أن الأجل المحدد قانونا لتقديم طلبات قيدهم برسم المراجعة السنوية لسنة 2019 سينتهي يوم 31 دجنبر 2018".
وأضاف، في بلاغ تذكيري، أن طلبات القيد الجديدة تقدم من لدن المعنيين بالأمر إما مباشرة لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل إقامتهم أو عن طريق الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.
وأكد أنه ينبغي على الناخبات والناخبين الذين غيّروا محل إقامتهم أن يتقدموا، قبل متم شهر دجنبر 2018، بطلبات نقل قيدهم إلى الجماعة أو المقاطعة التي انتقلوا للإقامة في نفوذها الترابي.
أما بالنسبة إلى الناخبات والناخبين الذين غيّروا أماكن إقامتهم داخل النفوذ الترابي للجماعة أو المقاطعة نفسها، فإنه يتعين عليهم، خلال الأجل المذكور، "أن يخبروا بذلك السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل إقامتهم الجديد قصد تحيين عناوينهم المضمنة في اللوائح الانتخابية".
كما أشار البلاغ إلى أنه يمكن للمواطنات والمواطنين المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة الحالية التأكد من البيانات الخاصة بهم في اللوائح المذكورة عن طريق توجيه رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المجاني 2727.