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كُتّاب وآراء
ممرضون يحتجون بإضراب أمام وزارة الصحة
تعتزم التنسيقية الوطنية للممرضين والممرضات المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين شلّ مستشفيات المملكة يوم الخميس المقبل، بعدما أعلنت عن تنظيم إضراب وطني أمام وزارة الصحة، بسبب "سياسة التماطل والتسويف التي تنهجها الوزارة الوصية على القطاع، إزاء تلبية المطالب المستعجلة التي تقدم بها الفرقاء الاجتماعيون".
وقالت التنسيقية سالفة الذكر، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، إنه "في الوقت الذي انتظرنا إنصافنا من الحيف الذي طالنا، جراء الإقصاء من الترقية، بعد الإدماج في الأطر المحدثة بموجب المرسوم رقم 535-17-2 الصادر في شتنبر من السنة الماضية، الذي هو بمثابة النظام الأساسي لهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، تفاجأنا بتعليق الحوار القطاعي قبل استئنافه".
وأضاف البيان أن "الوزارة تتحمل كامل المسؤولية في استمرار الاحتقان بالقطاع، وتعطيل الخدمات المقدمة للمواطنين"، مطالبة بـ"استئناف الحوار القطاعي بشكل جاد ومسؤول".