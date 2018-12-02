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"أساتذة مرسبون" يعدون بالاحتجاج على أمزازي

"أساتذة مرسبون" يعدون بالاحتجاج على أمزازي
هسبريس - نور الدين إكجان
الأحد 02 دجنبر 2018 - 10:10

إصرار كبير يبديه "الأساتذة المرسبون" على إعادة ملفهم إلى واجهة النقاش العمومي بعد أن طاله النسيان؛ إذ يعتزمون تنظيم وقفة احتجاجية يوم 9 دجنبر الجاري أمام وزارة التربية الوطنية، بعد سلسلة وقفات سابقة اختارت مبنى البرلمان وجهة لها، تنديدا بما اعتبروه "الترسيب التعسفي الجائر"، بسحب أسمائهم من لوائح الناجحين بعد اجتيازهم بنجاح كل أطوار المباراة الكتابية والشفوية.

التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بالمغرب قالت إن "الدولة المغربية ماضية بكل السبل في القضاء على تعليم عمومي حر وكريم ينقذ أبناء هذا البلد من واقع التخلف والجهل؛ فبعد أن حاربت كل القوى الوطنية والأصوات الحرة المناهضة للظلم والاستبداد، عمدت إلى التنكيل بنساء ورجال التعليم قمعاً وتسفيهاً، ومررت القرارات المشوبة بالشطط والعبث والارتجالية، على رأسها مخطط التعاقد المشؤوم، تنفيذا للإملاءات والتوصيات الدولية".

وأردفت تنسيقية الأساتذة أن "المناضلين نالوا جزءا كبيرا من هذه الانتهاكات التي مازالت مستمرة في حق الأسرة التعليمية، ولم يكن استهداف خيرة مناضلي التنسيقية بالترسيب التعسفي الجائر، وذلك بسحب أسمائهم من لوائح الناجحين بعد اجتيازهم بنجاح كل أطوار المباراة الكتابية والشفوية، إلا حلقة من حلقات الانتقام المفضوح والمكشوف من الفعل النضالي، والإجهاز على حقوق كل من رفع الصوت دفاعا عن المدرسة العمومية، رغم التزام الدولة في شخص وزير الداخلية الحالي بالتوقيع على محضر رسمي شاركت فيه النقابات والفعاليات المدنية، وتابعها الإعلام الرسمي والدولي".

وفي هذا الصدد، قال عبد الرزاق بومهدي، عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة المرسبين بالمغرب، إن "الوقفة تأتي في سياق أشكال نضالية عديدة تبتغي الحفاظ على الملف في ساحة النقاش، وكذا ردا على وزارة التربية الوطنية التي تتجاهل وتتماطل في علاقتها بالأساتذة المرسبين"، مشددا على أنه "رغم تغير الوزير، فالمسؤولون ما يزالون مصرين على عدم الاستجابة لمطالب المحتجين".

وأضاف بومهدي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "التواصل ما يزال جاريا بين الأساتذة والمبادرة المدنية والنقابات، لكن الوزارة تصر على الصمت والذهاب في اتجاه ضرب الوظيفة العمومية بإقرار نظام التعاقد"، مشيرا إلى أن "هناك أشكالا نضالية أكثر تصعيدا في القادم من الأيام، خصوصا وأن النقابات تؤكد طرح الملف في جميع حواراتها مع الوزارة لكن دون جواب".

وأردف المتحدث أن غياب رفاق دربهم في النضال من أساتذة معنيين، "أمر عاد، بحكم ارتباطهم بظروف العمل في مختلف مناطق المغرب، لكن عليهم أن يدركوا أن الملف يعني الجميع، وبالتالي فالكل مطالب بالتفاعل من أجل إيجاد حل للأساتذة المرسبين".

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