أكاديميون يدعون إلى تمتيع المدارس بروح الإبداع

هسبريس - و.م.ع

شدد باحثون جامعيون وأكاديميون، في ندوة نظمت بفاس، على ضرورة تنمية روح المبادرة عند المتعلم لتسهيل ولوجه إلى سوق الشغل، مع تحويل فضاء المدرسة إلى مجال للإبداع والابتكار.

ودعوا في الندوة، التي تمحورت حول "منظومة التربية والتكوين ومتطلبات سوق الشغل"، إلى مساعدة المتعلم عبر التخفيف من الكم الهائل من المعلومات التي يتلقاها في المدرسة وتعويضها بالتدريب والممارسة الميدانية.

وتساءل الباحث بنعيسى زغبوش، أستاذ علم النفس المعرفي ومدير مختبر العلوم المعرفية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر مهراز بفاس، في تناوله لجوانب الإبداع في المدرسة في علاقتها بسوق الشغل، عن الكيفية التي يمكن بها أن تنتج المدرسة متعلمين مبدعين، مضيفا أن الإجابة عن ذلك تقتضي التطرق إلى مساهمة السيكولوجيا في هذا المجال والتي عرفت تطورا كبيرا إلى أن أصبحت تهتم بقدرات المتعلم وصيرورته الذهنية.

وبعد أن لاحظ أن مساعدة المتعلم على أن يكون مبدعا "ليس بالأمر العسير"، سجل المتدخل أن البحث موجه، حاليا، لكيفية تفكير واشتغال دماغ المتعلم بغية إبداع أساليب تعليمية تلائم طريقة الاشتغال تفاديا لإرهاقه، مضيفا أن هذا الأمر سيساعد على خلق متعلم مبدع.

وتناولت باقي المداخلات محور البحث العلمي في تخطيط التعلمات اللغوية التي تتغيى اكتساب كفاءة تواصلية باعتبارها رافدا أساسيا للاندماج في سوق الشغل. وعبر المتدخلون في هذا المحور عن "الأسف لشيوع توجهات خاطئة تحاول تقديم العلوم الإنسانية وغيرها بأنها غير منتجة ولا دور لها"، في حين أن سوق الشغل يزداد طلبا لهذه العلوم المعرفية التي تشغل يدا عاملة مهمة في الترجمة والتحرير وغيرها، مقرين ، في الوقت ذاته ، بأن البحث العلمي له الأولوية الأولى والأخيرة في التخطيط للتعلمات.

وكانت أسماء خريبش، رئيسة جمعية الفكر الجديد للتنمية المستدامة، التي نظمت هذه الندوة العلمية تحت شعار "تحسين جودة التعليم رافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية"، قد افتتحت اللقاء بالإشارة إلى أنه يندرج في سياق تخليد ذكرى المسيرة الخضراء وعيد الاستقلال، كمناسبة "للتأكيد على أهمية الخطاب الملكي السامي الأخير الذي سلط الضوء على إشكالية التشغيل خاصة في علاقتها بمنظومة التربية والتكوين".

وأضافت خربيش أن هذه الندوة فرصة سانحة لفتح نقاش عمومي حول المسألة التربوية بالمغرب، وتشخيص أسباب غياب التلاؤم بين منظومة التربية والتكوين ومتطلبات سوق الشغل، مع استعراض أهم منطلقات ومرتكزات الإصلاح المستقبلي لقطاع التربية والتكوين بحكم أنه مدخل أساسي للتأهيل الإقتصادي، ثم اقتراح مقاربات ومناهج وممارسات جيدة يمكن اعتمادها من أجل ملاءمة التكوينات مع سوق الشغل في ضوء نظام معايير إدارة الجودة الشاملة، يتكامل فيها التدبير الإداري واللوجستيكي والبيداغوجي.2681118046