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كُتّاب وآراء
هبة ملكية للزاوية العلاوية الدرقاوية في الحسيمة
أشرفت لجنة ملكية على تسليم هبة ملكية لشرفاء الزاوية العلاوية الدرقاوية الشاذلية في إقليم الحسيمة، وذلك بمناسبة ذكرى وفاة الملك الحسن الثاني.
وتم تسليم الهبة الملكية خلال حفل ديني حضره، على الخصوص، عامل إقليم الحسيمة فريد شوراق وعدد من المسؤولين المحليين والمنتخبين وشيوخ الزاوية ومريديها.
وأعرب مقدم الزاوية محمد غامبو، في كلمة باسم شرفاء الزاوية والمنتسبين إليها، عن امتنانهم لأمير المؤمنين الملك محمد السادس، وعن تشبثهم المتين بالعرش، مبرزين العناية الملكية بالحقل الديني وتأهيله.
وتضمن برنامج الحفل الديني ابتهالات وأذكارا صوفية وأمداحا نبوية ،وأوراد الطريقة وقراءة جماعية لبعض آيات من الذكر الحكيم، ترحما على روح الملك الحسن الثاني، إلى جانب قراءة الصلاة المشيشية.