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الرئيسية | مجتمع | فاعلون يقاربون حجم العثرات التعليمية أمام الأطفال الصم في المملكة

فاعلون يقاربون حجم العثرات التعليمية أمام الأطفال الصم في المملكة

فاعلون يقاربون حجم العثرات التعليمية أمام الأطفال الصم في المملكة
هسبريس ـ عبد الواحد استيتو
السبت 01 دجنبر 2018 - 22:00

بشراكة مع كل من جمعية "كرامة سوليداريتي" ومنظمة "Kiyo" غير الحكومية، والتعاون البلجيكي، نظمت جمعية التواصل للصم، اليوم السبت في طنجة، نقاشا حول "وضعية الأطفال الصم في المنظومة التربوية..الواقع والآفاق".

وتناول المتدخلون، الذين مثلوا هيئات وطنية متنوعة، بالتشخيص وضعية تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة بصفة عامة، والأطفال الصم بصفة خاصة.

كما عمل المشاركون في الندوة على الوقوف على مجموعة من الاختلالات التي تقف عقبة أمام تمدرس هذه الفئة، وتقدموا بمجموعة من الحلول والتوصيات الرامية إلى جعل هذا المطمح ملموسا على أرض الواقع وليس على الورق فقط.

وأشار المتدخلون إلى مجموعة من مجهودات القطاعات الحكومية المعنية بالقطاع، مع وضع الإصبع على النقائص التي تطبع سياسياتها وبرامجها، جهويا ووطنيا.

كما تقدمت جمعية التواصل للصم بتوضيحات تخص دراسة تجريها حول وضعية التمدرس والإدماج المهني لفئة الصم بالمغرب.

وفي السياق ذاته قال الأمين البقالي، رئيس جمعية التواصل للصم، إن هناك 2 مليون و340 ألفا من ذوي الإعاقة، يمثل منهم الصمّ نسبة 15.80%، ويتمدرس منهم 4000؛ ما مجموعه 33 ألف أصمّ.

وأضاف المتحدث: "هؤلاء لهم حق التمدرس كغيرهم مع أساتذة متخصصين، وهو ما نحاول إيصاله من خلال مائدتنا المستديرة، وبالتالي من خلال وسائل الإعلام، وذلك كي لا تبقى هذه الفئة عالة على المجتمع وتتحرر من قيود إعاقتها".

كما أوضح نور الدين نجلي، الكاتب العام للجمعية ذاتها، أن المائدة المستديرة تأتي، بحضور ممثلي الاتحاد الوطني للصم، من أجل "صياغة مشروع ترافعي لوضع رؤية موحدة من أجل إدماج الصم في المنظومة التربوية بشكل حقيقي، باعتبار أن هناك عددا كبيرا من الجمعيات التي تقوم بتدريس الصمّ، لكن دون أن يكون التلميذ رقما وطنيا ضمن منظومة مسار، ما يعني أنه غير معترف به".

وأضاف المتحدث أن الهدف من الندوة أيضا هو "استثمار القوانين التي صادق عليها المغرب على المستوى الدولي، إضافة إلى الدستور الوطني، وكذا توجهات مخطط 2015 – 2030 لوزارة التربية الوطنية الذي يقول بضرورة توفير التعليم للصم".

وزاد نجلي: "نعمل من خلال الندوة على استثمار كافة هذه القوانين لجعلها محطة ترافعية من أجل الهدف المنشود، والمتمثل في تعليم حقيقي للصم، باعتباره نافذة لإدماج هذه الفئة داخل المجتمع لتستطيع التعبير عن نفسها، وإزالة كافة أشكال الحيف والتهميش والإقصاء الذي يطالها بشكل عام".

جدير بالذكر أن اللقاء نفسه قد عرف، قبل ختام أشغاله المسطّرة، فتح باب النقاش أمام مجموع الحاضرين، بينهم من مثلوا هيئات مختلفة، بحضور فئة الصم أيضا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - الحـــــ عبد الله ــــاج السبت 01 دجنبر 2018 - 22:09
على المخزن رفع الضرائب على المغتنين باطلا في هاد البلاد لمساعدة الصم والبكم والاعمياء والمشلولون والمعاقون ذهنيا ......
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2 - Peace السبت 01 دجنبر 2018 - 22:25
يقال ان لغة الصم, اي لغة الاشارات هي لغة المستقبل, لانها تمكنك للتواصل بسرعة فائقة بدون ضجيج, لان الناس سيصبح لهم مشكلة مع كثرة الضجيج و الصراخ, لانه يؤثر على اعصابهم. على اي يجب تعليم الصم هذه اللغة و الكتابة و القراءة للتواصل و تنظيم رحلات و انشطة فية خاصة بهم, و تعليم اسرهم و محيطهم ايضا كيف يتواصلون معهم, بتعليمهم لغة الاشارة.
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