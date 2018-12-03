منتدى يطالب بتوفير العلاج لمصابي فيروس السيدا

هسبريس من الرباط

طالب المنتدى المغربي لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام وزارة الصحة بتيسير إجراء اختبار نقص المناعة الذاتية، من خلال "توفير الاختبار لعامة المجتمع بصفة مستمرة دون الاقتصار على مناسبة اليوم العالمي للإيدز فقط".

ودعا المنتدى، في بيان تتوفر هسبريس على نسخة منه، "المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني إلى تكثيف الحملات التوعوية بمرض الإيدز في مختلف المؤسسات التعليمية والجامعات ودور الشباب، خاصة فيما يتعلق بالوقاية منه والتعايش مع المصابين به، ثم تقديم الدعم المعنوي والاجتماعي لهم".

وطالب المصدر ذاته بـ"اتخاذ إجراءات أكثر اتساقا للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية، وتوفير العلاج الذي يحتاجه المتعايش مع الفيروس، على نحو يحترم حقوقه الإنسانية ويحفظ كرامته داخل أوساط المجتمع".

وشدد المنتدى على أن "وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية ينبغي عليها أن تُلزم مراكز الرعاية والايواء بقبول وتسجيل الأطفال المصابين بمرض الإيدز، وألا تسمح بأي تقصير من دور الرعاية تجاه أي حالة تصلهم".