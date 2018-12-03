150 شابا يستفيدون من تكوين في التواصل بمراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

استفاد حوالي 150 شابة وشابا من دور تكوينية حول التواصل والتسويق الرقمي بمراكش، نظمتها التمثيلية الإقليمية للشبيبة التجمعية بعاصمة النخيل أمس الأحد بالمقر الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار.

وأكد أحمد مروان الزنجاري، رئيس التمثيلية الإقليمية للشبيبة التجمعية بإقليم مراكش، "أن هذه الدورة تعتبر سابقة في المدينة"، مضيفا "أن الحزب حمل على عاتقه تأطير وتكوين الشباب"، واعدا المشاركين بـ"برمجة مجموعة من الدورات التدريبية مستقبلا، من أجل تمكين الشباب من المهارات والكفايات التكنولوجية الحديثة".

من جهتها، طالبت أمل الملاخ، رئيسة المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية بجهة مراكش أسفي، بـ"ضرورة تكثيف الجهود في تأطير وتكوين الشباب؛ لأن ذلك هو الطريق السليم لتمكينه من مهارات الحياة والمعارف التي ستساعده على النجاح والتميز في كافة المجالات مهنية كانت أو تطوعية".

يذكر أن شواهد المشاركة وزعت على المستفيدين والمستفيدات من هذه الدورة التكوينية، التي أقيمت تحت إشراف المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية بجهة مراكش أسفي وبشراكة مع منظمة الطلبة التجمعيين.