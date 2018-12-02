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كُتّاب وآراء
الحموشي يقرر صرف مكافآت مالية لجميع موظفي الشرطة بالمملكة
أصدر المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي قرارا يقضي بصرف مكافأة مالية بمناسبة نهاية السنة الجارية، سيستفيد منها مجموع موظفي الشرطة بجميع رتبهم ودرجاتهم، وفِي مختلف أسلاكهم وتخصصاتهم الوظيفية.
وعلى غرار السنة المنصرمة، تقرر صرف هذه المنحة المالية لجميع الموظفات والموظفين، تقديرا للجهود التي يبذلونها في خدمة قضايا أمن الوطن والمواطنين، وتحفيزا لهم على المزيد من البذل والعطاء لتطوير الخدمات الأمنية ورفع التحديات وكسب الرهانات المرتبطة بالشأن الأمني.
وتروم هذه المكافأة المالية أيضا تمكين نساء ورجال الأمن في المملكة، من النهوض بأوضاعهم الأسرية والاجتماعية، التي تحرص المديرية العامة للأمن الوطني على تحسينها والارتقاء بها.
وأفادت مديرية الأمن بأن هذه المكافآت المالية السنوية، التي تم إطلاقها العام الماضي، ترتبط بنظام الحكامة المالية، الذي اعتمدته المديرية العامة في السنوات الثلاث الأخيرة، والذي مكن من ترشيد النفقات وتصفية كل المتأخرات المالية، بما فيها تلك المتعلقة بتعويضات الموظفين عن التنقل والمهام وغيرها، وسمح أيضا بتحديد التوقعات المالية برسم السنوات المقبلة.
وأكد مصدر أمني بأن هذه التعويضات السنوية هي "منحة عن المردودية"، تراهن على التحفيز والتشجيع، كما أنها تأتي في سياق رصد جميع التعويضات الأخرى التي يستفيد منها موظفو الشرطة، خصوصا تعويضات التنقل، التي باتت تصرف للموظف قبل قيامه بالمهام الموكولة إليه، بخلاف ما كان يجري به العمل سابقا، حيث كانت هذه التعويضات تصرف لاحقا بعد التنقل، وقد تتأخر مُددا طويلة قد تصل أحيانا إلى عدة سنوات.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (46)
ليس حسدا لكن هل للأمن الوطني ميزانية خاصة حتى يقرر الحموشي صرف مكافآت منها؟
ما علاقة هذا بقانون المالية، وهل ترشيد النفقات يمكن أن يوفر المبلغ الكافي لتغطية مكافآت كل العناصر الأمنية؟
هل أصحاب البدلة هم الشرفاء الوحيدون المخلصون في المغرب؟ ماذا عن باقي القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم التي يحاصر المنتسبون لها ويرغمون على العمل في ظروف لا إنسانية، وإذا احتجوا يهاجمون بمختلف النعوث والتهم المشينة ويقتطع من أجورهم؟
هل نحن في دولة مدنية أم دولة بوليسية؟
والجمارك ..الخ الخ ...وعمرنا سمعناهم قالو شي حاجة
فلماذا ادارة الامن الوحيدة التي تذيع هذا الخبر رغم انه ليس قاعدة او عرف او عادة سنوية... هل الهدف هو لاسكات الراي العام عن التضامن مع موظفي الامن الوطني الذين يعانون في صمت من الظلم الاداري و طول ساعات العمل (حتى ل18 ساعة في اليوم و 120 ساعة في الاسبوع) و ظروف العمل الصعبة والخطيرة و المرهقة نفسيا وعصبيا والمكلفة اجتماعيا والتي ادت الى كثرة حالات الانتحار في صفوف رجال الامن وقتل بعضهم لرؤسائه او لنشر البعض الاخر مؤخرا لفيديوات في اليوتوب والفايسبوك للجهر بالقول وافشاء الظلم
الله ازيد ويبارك.
هناك قطاعات مهمة تحتاج هاته الملايير الصحة التعليم البنى التحتية
هناك مناطق جبلية تعيش واقع مرير انعدام كل شيء
وعقبااااال شي وزرات يديرو بحالك اسي الحموشي المحترم ..
مع هاد البريمات والمنح اللي كيعطي الأمن را كينا واحد المحاسبة رهيبة .. اللي ثبت فحقو شي تصرف غير لائق كيتحاسب حسابا عسيرا
بشرى خير ان شاء الله
الشرطي موظف عند الدولة و يتلقى أجره من الخزينة العامة
فمن الواجب أن يقوم بواجبه على أكمل وجه دون مكافئات ..
ؤ إن كان هناك فائض في ميزانية المديرية العامة للشرطة فمن الصواب صرفها في ما يعود بالفائدة على كافة الشعب و ليس على أفراد الشرطة فحسب ...
لا تستغرب و انت في بلد بوليسي قمعي !!!
واحد الاخ قال 2013 كانت زيادة تاع 1500 درهم سامحك الله و مكاين لاش تكدب يا اخي
المكافاة يستحقونها سنة من العداب و للوقوف في المدارات و التنقل من مدينو الى اخرى دون عطلة سنوية او 15 يوم فقط في احسن الاحوال و في فصل الشتاء..... يستحقون على الاقل الراحة قبل المال
بصحتهم يستهلو . حتى متقاعدين الشرطة يستهلو
للرجال الدين يتعاونوا معهم من الجيش او يكون الحموشي قدوة الى ...........راكم تم