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الحموشي يقرر صرف مكافآت مالية لجميع موظفي الشرطة بالمملكة

الحموشي يقرر صرف مكافآت مالية لجميع موظفي الشرطة بالمملكة
هسبريس من الرباط
الأحد 02 دجنبر 2018 - 21:00

أصدر المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي قرارا يقضي بصرف مكافأة مالية بمناسبة نهاية السنة الجارية، سيستفيد منها مجموع موظفي الشرطة بجميع رتبهم ودرجاتهم، وفِي مختلف أسلاكهم وتخصصاتهم الوظيفية.

وعلى غرار السنة المنصرمة، تقرر صرف هذه المنحة المالية لجميع الموظفات والموظفين، تقديرا للجهود التي يبذلونها في خدمة قضايا أمن الوطن والمواطنين، وتحفيزا لهم على المزيد من البذل والعطاء لتطوير الخدمات الأمنية ورفع التحديات وكسب الرهانات المرتبطة بالشأن الأمني.

وتروم هذه المكافأة المالية أيضا تمكين نساء ورجال الأمن في المملكة، من النهوض بأوضاعهم الأسرية والاجتماعية، التي تحرص المديرية العامة للأمن الوطني على تحسينها والارتقاء بها.

وأفادت مديرية الأمن بأن هذه المكافآت المالية السنوية، التي تم إطلاقها العام الماضي، ترتبط بنظام الحكامة المالية، الذي اعتمدته المديرية العامة في السنوات الثلاث الأخيرة، والذي مكن من ترشيد النفقات وتصفية كل المتأخرات المالية، بما فيها تلك المتعلقة بتعويضات الموظفين عن التنقل والمهام وغيرها، وسمح أيضا بتحديد التوقعات المالية برسم السنوات المقبلة.

وأكد مصدر أمني بأن هذه التعويضات السنوية هي "منحة عن المردودية"، تراهن على التحفيز والتشجيع، كما أنها تأتي في سياق رصد جميع التعويضات الأخرى التي يستفيد منها موظفو الشرطة، خصوصا تعويضات التنقل، التي باتت تصرف للموظف قبل قيامه بالمهام الموكولة إليه، بخلاف ما كان يجري به العمل سابقا، حيث كانت هذه التعويضات تصرف لاحقا بعد التنقل، وقد تتأخر مُددا طويلة قد تصل أحيانا إلى عدة سنوات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (46)

1 - yass الأحد 02 دجنبر 2018 - 21:11
الحكامة هي تعميم المكافات على جميع الموظفين المواظبين على العمل والاكفاء... في جميع اسلاك الوظيفة العمومية .. و ليس فقط الشرطة... المهم الحموشي مهلي ف رجالة ديالو تمنيت يكون هو رىيس الحكومة ... بعدا كيتفاعل مع الهموم و المشاكل
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99
2 - ادريس الوردي الأحد 02 دجنبر 2018 - 21:11
نعم والف نعم، يستحق رجال الأمن الوطني كل تشجيع،وأشكر السيد الحموشي على هذه الإلتفاتة.تحياتي لكل نساء ورجال الأمن الأشاوس.
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57
3 - mellouk الأحد 02 دجنبر 2018 - 21:11
كم من حموشي خاصنا ليته كان رئيسا للحكومة لعجل بإصلاح البلاد وفك رقبة العباد من الانتهازيين الذين نهبوا البر والبحر والأرض والعرض وغنموا الجاه والمال والمناجم والرمال.
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61
4 - مواطنة الأحد 02 دجنبر 2018 - 21:12
تحياتي للسي الحموشي لتعامله الراقي مع رجال الشرطة .ومواقفه الواضحة والمنصفة وإحساسه الكبير بالمسؤولية اتمنى لهذا القطاع المزيد من التطور والنجاح لمل واحد في مجاله
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35
5 - الحواصلي الأحد 02 دجنبر 2018 - 21:12
صراحة يستاهلوا التكرفيس طول السنة فالشتا والبرد و فالصيف و الحر
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52
6 - N.H الأحد 02 دجنبر 2018 - 21:12
دكشي لي خلاوه شلاهبية ديال الحكومة من ثروة لبلاد يقسموه ما يشبهون الشرطة فقط في اللباس فيما بينهم هههه لبلاد مشات آ حمادي
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-79
7 - abdo الأحد 02 دجنبر 2018 - 21:13
نتمنى لهم التوفيق .اما الجنود الدين يراقبون الحدود المغربية ما هي مكفائاتهم .
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96
8 - بوحاطي الأحد 02 دجنبر 2018 - 21:14
و مساكن الموضفين اخرين غير معترف بهم او لا يبدلون مجهوداتهم ام ان الامر متقصر على المخنز
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-21
9 - دكتور نفسي الأحد 02 دجنبر 2018 - 21:14
باقي الموظفين ليس مغاربة او ان الوظائف التي يقومون بها ليس لها قيمة، فعلا إنه العبي بجميع تجلياته، وكذلك خلق نوع من شحن الحقد بين موظفي الدولة، ليس هكذا يكون التسير، رئيس الحكومة خارج التغطية، لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
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29
10 - باستحقاق الأحد 02 دجنبر 2018 - 21:14
بالخصوص صغار الموظفين في الشرطو و الأمن، و الله الى مساكن ضايعين..موظفي الأمن و حتى ديال السجون..الساعات الطوال، و الراتب عى قدو. الله يهدي المسؤولين على الموظفين عموما، و يزيدوا زيادة عامة للموظفين و يساليوا علينا من هاد الحريرة ديال الحوار الاجتماعي.
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18
11 - المغربي الأحد 02 دجنبر 2018 - 21:15
عجيب...

ليس حسدا لكن هل للأمن الوطني ميزانية خاصة حتى يقرر الحموشي صرف مكافآت منها؟

ما علاقة هذا بقانون المالية، وهل ترشيد النفقات يمكن أن يوفر المبلغ الكافي لتغطية مكافآت كل العناصر الأمنية؟

هل أصحاب البدلة هم الشرفاء الوحيدون المخلصون في المغرب؟ ماذا عن باقي القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم التي يحاصر المنتسبون لها ويرغمون على العمل في ظروف لا إنسانية، وإذا احتجوا يهاجمون بمختلف النعوث والتهم المشينة ويقتطع من أجورهم؟

هل نحن في دولة مدنية أم دولة بوليسية؟
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12
12 - لا أمل في حوارك الأحد 02 دجنبر 2018 - 21:16
تقبل الله إن كانوا يستحقون تلك الأموال ولكن ماذا عن المواطن المزلوط هل نقول له بشرى لك في زيادة الهم من طرف الأمن ومن الداخلية
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14
13 - بودواهي الأحد 02 دجنبر 2018 - 21:16
الشرطة زيادات تلو الزيادات ...فقط مند 2013 تم اقرار اربع زيادات واحدة منها لوحدها اضافت زيادة في الاجور ما بين 1500 و 2000 درهم حسب التراتبية ..
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-2
14 - زمان تطوان الأحد 02 دجنبر 2018 - 21:16
نتمنى ونرجو الله أن يلتفت السي الحموشي الى المتقاعدين من رجال الشرطة الذين انهكتهم الأمراض المزمنة والذين قضوا أيام شبابهم في العمل الشاق سابقا بوسائل مهنية بسيطة. وجلهم يعاني إن لم نقل الكل من أزمات مادية خانقة لهزالة الراتب الشهري الذي لا يساير الحياة الراهنة واغلبهم أبا ء شباب عاطل . رسالة نتمنى ان يطلع عليها السيد الحموشي وياخذ بيدهم.
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23
15 - أبن الوطن الأحد 02 دجنبر 2018 - 21:18
مبادرة محمودة نتمنى أن تعمم لتحفيز موظفي الإدارة العمومية والجماعات المحلية والقطاع الخاص
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12
16 - غير دايز الأحد 02 دجنبر 2018 - 21:19
اغلب القطاعات العامة والشبه العامة وكدا القطاع الخاص تقوم بصرف مكافات نهاية السنة بل ومنها من يصرف الشهر 13 اي راتب شهري كامل ولكن كلها تلتزم الصمت الا الامن الوطني تصدر بيان لصرف مكافاة استثناية اي ليست دائمة كل نهاية سنة وقيمتها الف درهم فقط فيما موظفي قطاع العدل مثالا وفي كل محاكم المغرب تصرف لهم وزارة العدل سنويا ما بين 3500 درهم و 6 الاف درهم كبريم نهاية السنة في صمت ونفس الشيء يقال ربما على الاوقاف والشؤون الاسلامية و مكتب الماء والكهرباء
والجمارك ..الخ الخ ...وعمرنا سمعناهم قالو شي حاجة
فلماذا ادارة الامن الوحيدة التي تذيع هذا الخبر رغم انه ليس قاعدة او عرف او عادة سنوية... هل الهدف هو لاسكات الراي العام عن التضامن مع موظفي الامن الوطني الذين يعانون في صمت من الظلم الاداري و طول ساعات العمل (حتى ل18 ساعة في اليوم و 120 ساعة في الاسبوع) و ظروف العمل الصعبة والخطيرة و المرهقة نفسيا وعصبيا والمكلفة اجتماعيا والتي ادت الى كثرة حالات الانتحار في صفوف رجال الامن وقتل بعضهم لرؤسائه او لنشر البعض الاخر مؤخرا لفيديوات في اليوتوب والفايسبوك للجهر بالقول وافشاء الظلم
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38
17 - هاشمي الأحد 02 دجنبر 2018 - 21:20
اما رجال الأمن الذين تقاعدوا الله يكون في عونهم ... اما أرامل الموتى منهم فإنهم في حالة يرثى لها ... مع العلم انها لا نلمس أي أمن و أي أمان والسرقات متعددة و الشمكارة في كل الشوارع و الدراجات النارية حدث و لاحرج.
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14
18 - أبو بكر الأحد 02 دجنبر 2018 - 21:22
بالصحة و الراحة ، غير ازيدوا يفكوا اختناق المدارات في ساعات الذروة ، و يسهروا على الامن ديال المواطن في الاماكن التي يكون فيها اعتراض سبيل المارة. وراه ربي غادي يجازيهم خير.
الله ازيد ويبارك.
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9
19 - ابن خنيفرة الأحد 02 دجنبر 2018 - 21:24
هذا سخاء لا يوجد أبدا في أي دولة في العالم أبدا


هناك قطاعات مهمة تحتاج هاته الملايير الصحة التعليم البنى التحتية

هناك مناطق جبلية تعيش واقع مرير انعدام كل شيء
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7
20 - عبد المغيت الأحد 02 دجنبر 2018 - 21:24
نشكر للمدير العام للامن الوطني السيد الحموشي على اهتمامه ولتفاتته لرجال الامن ، ولكن هل من التفاتات مماتلة لاسود المغرب افراد القواة المسلحة الملكية الدين يحمون الوطن والمواطن خارج الحدود.
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7
21 - الخميسات الأحد 02 دجنبر 2018 - 21:24
خاص زيادة في العناصر الامن باش المدن تعيش في سلام لأن الاجرام كثير فكل مكان. اما زيادة المالية خاص تشمل حت اعوان الشرطة و المقدمين والموطنين لكيبلغو على جريمة عن طريق 19 ماشي عناصر الامن بوحدها الخدامة
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3
22 - ام ندى والبنون الأحد 02 دجنبر 2018 - 21:25
تحية تقدير واحترام لهذا الرجل الذي لو كان لدينا منه 10 في موقع القرار لاصبح حالنا افضل بكثير ..التفاتة جد طيبة وهنيئا للامن بكل موظفيه مهما اختلفت درجاتهم فهم يستحقون خصوصا المرابطون الذين يسهرون على راحتنا ونحسبهم مجاهدين ان شاء الله...
وعقبااااال شي وزرات يديرو بحالك اسي الحموشي المحترم ..
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2
23 - كريم التطاوني دار اسنوس الأحد 02 دجنبر 2018 - 21:26
تحية تقدير واحترام السيد الحموشي الذي يريحه كل المغاربة لكي يصبح وزيرا للداخلية في القريب لما ابلاه من بلاء حسن في كل المناسبات ولا هتمامه برجال الامن والسهر على مصالحهم ومكافاتهم كلما دعت الضرورة لذلك انه ليس كسائر المسؤولين الذين يتملصون من واجبهم ولا تهمهم الا مصالحهم الضيقة شكرا السيد الحموشي هنيئا للمغرب بهذا البطل
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0
24 - انس الأحد 02 دجنبر 2018 - 21:26
خاس بحال هاد السيد في قطاع الصحة باش تزادنا المردودية .. وبحالو فقطاع التعليم إذا بغينا نزيدو للأمام فهاد البلاد
مع هاد البريمات والمنح اللي كيعطي الأمن را كينا واحد المحاسبة رهيبة .. اللي ثبت فحقو شي تصرف غير لائق كيتحاسب حسابا عسيرا
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4
25 - مواطن الأحد 02 دجنبر 2018 - 21:26
يا ريت المديرية تنظر لحال موظفي مديرية الأمن العمومي حيث مازال متصرف ليهم تعويضات التنقل على لسان صديق
بشرى خير ان شاء الله
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-1
26 - رجال المناعة الأحد 02 دجنبر 2018 - 21:27
بصحتهم ؤ عقبة لينا .تحية من رجل تعليم لرجال الأمن.
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6
27 - هادشي كيضحك الأحد 02 دجنبر 2018 - 21:27
مبادرة زوينة ولكن خصها تشمل كل موظفي الدولة. واش الأمن بوحدو اللي خدام. ومال أصحاب الصحة والتعليم وكل القطاعات الأخرى. الكيل بمكيالين. الله ينعل جد بو الوظيفة اللي ما يكونش فيها الاعتبار للموظفين. الأمن مزيان و القطاعات الأخرى واش ما خداماش؟
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5
28 - أدربال الأحد 02 دجنبر 2018 - 21:29
هل أصبحت مديرية الأمن شركة خاصة يقوم رئيسها بتقديم علاوات و مكافئات للموظفين لتحفيزهم على المزيد من الإنتاج ؟
الشرطي موظف عند الدولة و يتلقى أجره من الخزينة العامة
فمن الواجب أن يقوم بواجبه على أكمل وجه دون مكافئات ..
ؤ إن كان هناك فائض في ميزانية المديرية العامة للشرطة فمن الصواب صرفها في ما يعود بالفائدة على كافة الشعب و ليس على أفراد الشرطة فحسب ...

لا تستغرب و انت في بلد بوليسي قمعي !!!
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9
29 - الباهي الأحد 02 دجنبر 2018 - 21:34
عاش ااحموشي االله اكتر من متااك
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-1
30 - الحسن لشهاب الأحد 02 دجنبر 2018 - 21:35
فعلا رجال الامن يستحقون المكافئات المالية و المعنوية، و نحن ابناء الداخية المكلفون بتبسيط مساطير الحصول على رخص البناء ،التي من خلالها يتم تشجيع خلق فرص الشغل ،لليد العاملة و المتصنعة المغربية،نستحق كدلك مثل هده المكافئات ،كما يتوصل بها موظفين الوكالة الحضرية ،على شكل 13 mois les primes ext، اما نحن ابناء الداخلية فلا حولة و لا قوة الا بالله العلي العظيم،خصوصا وان الديمقراطية و الضمير المهني يحتم عليها توقيع التصاميم دون التواصل مع اصحابها..
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2
31 - محتار الأحد 02 دجنبر 2018 - 21:36
الحموشي يشجعه ابناؤه الشرطيين حبذا لو كان امثاله في جميع الوزارات و خاصة الداخلية، الداخلية خاصة مكان غي العمل دون مكافئات مع العلم هناك مصالح كثيرة ذات طابع امني بامتياز لكن دون اي تعويض او... . الله يشوف من الحال و يشوف من حالنا الملك
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0
32 - خونا الأحد 02 دجنبر 2018 - 21:37
دائما بريمات البوليس تكون بالاشهر رغم قلتها 1000 درهم في السنة فقط بينما ادارات اخرى تصرف حتى 10000 درهم للموظف و حسي مسي دون كلام او زوبعة
واحد الاخ قال 2013 كانت زيادة تاع 1500 درهم سامحك الله و مكاين لاش تكدب يا اخي
المكافاة يستحقونها سنة من العداب و للوقوف في المدارات و التنقل من مدينو الى اخرى دون عطلة سنوية او 15 يوم فقط في احسن الاحوال و في فصل الشتاء..... يستحقون على الاقل الراحة قبل المال
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1
33 - ماريو الأحد 02 دجنبر 2018 - 21:39
لماذا لا يكون هذا التعامل مع رجل تعليم.؟ من علم الشرطي والمهندس والطبيب؟ غير الشرطي؟
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1
34 - سلاوي الأحد 02 دجنبر 2018 - 21:40
محسدناهمش مساكن ولكن كون شافو معانا حنا سكريتي لتنخدمو 12 ساعة مكيناش فقط فالمغرب وصحاب النظافة لتنشدو 40 الف ريال ولا زيد الشحمة فضهر المعلوف
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1
35 - montasser الأحد 02 دجنبر 2018 - 21:41
اذا كان في استطاعة السيد المدير العام اقرار زيادة او تعويضات لموظفيه;فلماذا ليس في امكان وزير الوظيفة العمومية ان يحذو حذوه وهو وزير!!!!اليس من العار ان تدخل رءاسة الحكومة في اجتماعات ماراطونية مع النقابات لمناقشة زيادة هزيلة ومقسمة على 3سنوات...ما تخافوش يضحك علينا العالم!!!
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3
36 - مواطن مغربي الأحد 02 دجنبر 2018 - 21:46
هنيئا لرجال الشرطة والأمن الوطني، تستحقون ذلك وأكثر، تحية للمدير العام للأمن الوطني على هذه المبادرة النبيلة.
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1
37 - The green T-shirt الأحد 02 دجنبر 2018 - 21:47
ماذا عن الجنود وضباط الصف في سلك القوات المسلحة الملكية ؟؟
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-1
38 - l'expert retraite bénévole الأحد 02 دجنبر 2018 - 21:49
و رحم الله من وافتهم المنية قهرا قبل مجئ الأستاذ الحموشي لتدارك الإختلالات.
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-2
39 - ابوزيد الأحد 02 دجنبر 2018 - 21:49
دولة داخل الدولة .العثماني استدعى النقابات للحوار الاجتماعي لرفع أجور الموظفين . والسيد الحموشي يصدر أوامره لإعطاء علاوة لكل رجال الشرطة شيء جميل.
بصحتهم يستهلو . حتى متقاعدين الشرطة يستهلو
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1
40 - اللهم لا حسد الأحد 02 دجنبر 2018 - 21:54
اللهم لا حسد ولكن واش الموظفين الآخرين وخاصة الصحة والتعليم ما شي مغاربة واش ماتيخدموش. البلاد النيت عمرها ما يكون لها شأن لأن الصحة والتعليم قتلتوهم. و لكن يستاهلو أصحاب الصحة والتعليم لأنهم ما فيدهومش نيت خوافين.
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0
41 - ضد الضد الأحد 02 دجنبر 2018 - 21:55
اولا و قبل الدخول في الموضوع أوضح لبعض المعلقين بأنه لكل وزارة او مديرية ميزانيتها. الفرق هو ان بعض الوزارات او الإدارات يتم توزيع ما تبقى من الميزانية بين الموظفين المشتغلين في الوزارة فقط و تستثني باقي المصالح التابعة لها و هو ما كان يفعله مديري الادارة العامة للامن الوطني سابقا إلى أن تقلد السيد هاشم العلوي مديرا عاما للأمن الوطني فعمل على توزيع تلك المبالغ على كافة أفراد الشرطة و لقد أختار وقت توزيعها في عيد الأضحى. و بعض الوزارات كوزارة العدل و الجمارك مثلا هي الأخرى توزع على كل الموظفين و لكن في صمت. و الجمارك توزع عليهم مبالغ مالية كل شهر او ثلاثة أشهر. ولكن في هذه القضية ما هو نصيب الشرطي المتقاعد من ذلك الذي عانى المرارة في العمل بأقل ثمن و بساعات مضاعفة و الذي يعد الركيزة الأساسية للشرطي الحالي. و لكن للأسف الشديد في الوقت الذي يحال فيه المعني على التقاعد يرمى به في سلة المهملات و حتى زملائه في العمل الذي كان له الفضل تعليمهم لا يتصلون به و لو مرة واحدة في السنة لمعرفة أحواله.
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0
42 - عمر الأحد 02 دجنبر 2018 - 21:58
اللهم لاحسد رجال الامن يستحقون هذا واكثر اريد لهم زيادة شهرية داءمة وليس صدقة مرة كل سنة بالطبل الكبير وبمكبر .للتذكير فانا من رجال التعليم وفي اعتقادي يجب ان نفرح لكل شيء جيل يخص اي قطاع وان نبتعد عن المقارنات الفارغة من قبل اعلاش ازيدو غير الشرطة. اخيرا تحية لرجال الامن.
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0
43 - red1 الأحد 02 دجنبر 2018 - 22:00
برافو الحموشي. بالصحة والراحة لكل رجال الامن. كما يتوجب عليكم تطبيق القانون بحذافره وعدم التساهل مع اي كان او ابن من كان. لاتستنوا فلان او ابن فلان اومن يكون من فضلكم. كلنا سواسي ولكم جزيل الشكر. بصحتكم
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44 - مصطفى الأحد 02 دجنبر 2018 - 22:01
خطوة إيجابية تهدف إلى تشجيع الفئة العاملة في قطاع الأمن على المزيد من العطاء و تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين كما هو معمول به في مجال تدبير و تحفيز الموارد البشرية بالقطاع الخاص . لكن يتعين على طاقم السيد الحموشي القيام بتقييم مسبق على أداء كل موظف سواء على مستوى الانضباط في العمل أو المردودية . وبالتالي تمنح المكافءة حسب الاستحقاق والانتاجية من اجل صيانة المال العام و عدم صرفه لبعض الفئات التي لا تستحقه.
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0
45 - sonit الأحد 02 دجنبر 2018 - 22:01
بشرى لكم بصحتكم ونتمى التفاتة
للرجال الدين يتعاونوا معهم من الجيش او يكون الحموشي قدوة الى ...........راكم تم
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46 - احمدخليل الأحد 02 دجنبر 2018 - 22:02
تحياتي للسيد المدير الحموشي لتعامله الراقي مع رجال الشرطة .ومواقفه الواضحة والمنصفة وإحساسه الكبير بالمسؤولية اتمنى لهذا القطاع المزيد من التطور والنجاح ان شاء الله في انتظار اصدار القانون الاساسي لهده الفئة الساهرة على امن الوطن والمواطنين
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