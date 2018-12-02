"دير يديك" توزع جوائز "إنوي" على متطوعين مغاربة

هسبريس من الدار البيضاء

أسدل ‬الستار ‬على ‬أول ‬نسخة ‬من ‬قمة ‬"دير ‬يديك"، التي ‬نظمتها ‬"إنوي" ‬يوم ‬2 ‬دجنبر ‬2018 ‬بالدار ‬البيضاء. و‬مكن ‬هذا ‬الحدث ‬من ‬الاحتفاء ‬بمئات ‬المتطوعين ‬والفاعلين ‬الجمعويين ‬القادمين ‬من ‬كل ‬ربوع ‬البلاد.‬

وشارك ‬أكثر ‬من ‬500 ‬شخص ‬في ‬الندوات ‬وورشات ‬التكوين ‬لتبادل ‬الآراء ‬والخبرات ‬حول ‬مواضيع ‬أساسية ‬من ‬قبيل :‬تدبير ‬المشاريع، و‬التواصل ‬الرقمي.

وفي ‬ختام هذه ‬المسابقة ‬الوطنية، التي ‬شارك ‬فيها ‬أكثر ‬من ‬250 ‬مرشحا، ‬تم ‬توزيع ‬خمس ‬جوائز ‬على ‬الأعمال ‬الاجتماعية ‬والجمعيات ‬والمتطوعين ‬الأكثر ‬نشاطا ‬والأكثر ‬تميزا.‬

وذهبت ‬جائزة ‬أفضل ‬مبادرة ‬مدنية ‬لهذه ‬السنة ‬إلى ‬جمعية ‬"شباب الأطلس" ‬لمشاركتها ‬في ‬تأهيل ‬وإصلاح ‬عدد ‬من ‬المدارس ‬القروية ‬بمنطقة ‬تارودانت. ‬إذ مكن ‬متطوعو ‬الجمعية ‬ثلاثة ‬آلاف ‬تلميذ ‬من ‬مواصلة ‬دراستهم ‬في ‬ظروف ‬حسنة، ‬وساهموا ‬بالتالي ‬في ‬مكافحة ‬الهدر ‬المدرسي.‬

وارتأت ‬لجنة ‬تحكيم ‬قمة ‬"دير ‬يديك" ‬منح ‬جائزة ‬أفضل ‬مبادرة ‬تربوية ‬للسنة ‬لجمعية ‬"بسمة ‬مراكش"، ‬التي ‬بادرت ‬إلى ‬تأهيل ‬عدة ‬مدارس ‬ابتدائية ‬في ‬قرية ‬إتنيسكتب، ‬وكذلك ‬في ‬منطقة ‬أوركان ‬بمراكش. كما ‬قامت ‬الجمعية ‬بتأسيس ‬مكتبة ‬جديدة ‬وإعداد ‬قاعات ‬للمعلوميات ‬يستفيد ‬منها ‬أكثر ‬من ‬340 ‬تلميذا.‬

أما ‬جائزة ‬مبادرة ‬السنة ‬فذهبت ‬إلى ‬جمعية ‬"مغاربة ‬ونفتخر"، وهي منظمة ‬غير ‬الحكومية أطلقت ‬في ‬أبريل ‬2018 ‬حملة ‬كبيرة ‬للنظافة ‬في ‬أزقة ‬الدار ‬البيضاء.‬ وشارك ‬10 ‬آلاف ‬شخص ‬في ‬هذه ‬المبادرة ‬الكبرى ‬التي ‬همت ‬المقاطعات ‬الـ16 ‬لهذه ‬المدينة.‬

وقد ‬تم ‬تتويج ‬جمعية ‬"مبادرات ‬الصحة ‬ودعم ‬التنمية" (‬إسعاد)‬ ‬بجائزة ‬جمعية ‬السنة، ‬في ‬إطار ‬فعاليات ‬ ‬النسخة ‬الأولى ‬من ‬قمة ‬"دير ‬يديك".

وتهتم ‬هذه ‬الجمعية، ‬التي ‬يوجد ‬مقرها ‬بفاس، ‬بقضايا ‬الصحة ‬عبر ‬تنظيم ‬حملات ‬طبية ‬وجراحية، ‬وحملات ‬تحسيسية، ‬والمساهمة ‬في ‬تشييد ‬دور ‬الصحة.‬

وفي ‬ختام ‬تصويت ‬جماهيري ‬عبر ‬النت، ‬انتزع ‬عبد ‬المولى ‬قريعات ‬لقب ‬متطوع ‬السنة" - ‬دير ‬يديك".

ويعيش ‬عبد ‬المولى، ‬وهو ‬قائد ‬في ‬منظمة ‬"الكشاف ‬الوطني"، ‬وحائز ‬على ‬جواز ‬منشط ‬من ‬وزارة ‬الشبيبة ‬والرياضة، ‬بمدينة ‬مراكش، ‬حيث ‬شارك ‬في ‬عدة ‬مشاريع ‬مثل ‬"شتاء ‬دافئ"، ‬"إفطار ‬الصائم" ‬و"إفطار ‬عابر ‬سبيل".

وقد ‬أصبحت ‬هذه المبادرة ‬اليوم ‬مرجعا ‬فيما ‬يخص ‬التطوع ‬والعمل ‬الاجتماعي ‬بالمغرب ‬وإفريقيا، ‬بتسجيلها ‬أكثر ‬من ‬80 ‬ألف ‬متطوع ‬في ‬مختلف ‬العمليات.

‬وتقول ‬كنزة ‬بوزيري، ‬مديرة ‬مصلحة ‬التواصل ‬والمسؤولية ‬الاجتماعية ‬للمؤسسة ‬لدى ‬"إنوي"، إن "الهدف ‬من ‬هذا ‬الحدث ‬الجديد ‬هو ‬تكريس ‬موعد ‬قار ‬يمكن ‬الجمعويين ‬ومحبي ‬التطوع ‬من ‬اللقاء ‬وتبادل ‬الخبرات ‬والتجارب ‬وتحسين ‬أدائهم، ‬مضيفة ‬أن ‬"طموحنا ‬هو ‬تطوير ‬المنصة ‬وطرق ‬اشتغالها، ‬والاحتفاء ‬بالجمعيات ‬والمتطوعين، ‬وتمكينهم ‬من ‬أدوات ‬جديدة ‬لتحسين ‬أدائهم، ‬من ‬خلال ‬ورشات ‬ودورات ‬تكوينية."