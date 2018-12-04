المغرب يعزز حضوره القاري بالشبكة الإفريقية للأمن

هسبريس - محمد الراجي

تعزّز الدور الريادي للمغرب في استتباب الأمن في إفريقيا ومواجهة التحدّيات التي تواجهها القارة السمراء في هذا المجال بتأسيس "الشبكة الإفريقية للأمن"، في العاصمة المغربية الرباط.

وستكون هذه الشبكة فضاء للتعاون وتبادُل الخبرات والتجارب بين الخبراء الأفارقة وغير الأفارقة، انسجاما مع مبدأ روح التعاون الذي يقوم عليه عمل منتدى الأمن الإفريقي.

وتمخّض تأسيس "الشبكة الإفريقية للأمن" عن المؤتمر الذي نظمه مركز الدراسات والأبحاث الجيواستراتيجية "أتلانتيس" شهر نونبر الماضي في العاصمة الرباط في إطار انعقاد دورة منتدى الأمن الإفريقي، تحت رعاية الملك محمد السادس، الذي التأم فيه أزيد من 400 شخصية وباحث وخبراء متخصصين في الجريمة وتفكيك الخلايا الإرهابية ينتمون إلى خمسين دولة.

ويروم مركز الدراسات والأبحاث الإستراتيجية، الذي يرأسه الخبير المغربي إدريس بنعمر، جعْلَ الشبكة الإفريقية للأمن عنصرا فاعلا في المجال الأمني بالقارة الإفريقية، حيث ستصير منصة لجمع والتقاء الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين من أجل تبادل ومشاطرة المعارف والخبرات والتجارب، وخلق رافعة للتنمية والتضامن بين مختلف الفاعلين في المجال الأمني.

ويأتي تأسيس الشبكة الإفريقية للأمن في وقت تعرف فيه القارة الإفريقية بروز تحديات جديدة على المستوى الأمني والتنموي، بسبب مخاطر التهديدات الإرهابية والاتجار بالبشر وغيرها من أنواع الجريمة المهددة للاستقرار في القارة السمراء؛ وستعمل الشبكة على تزويد الفاعلين المعنيين بالمجال الأمني في إفريقيا بالمعلومات المتعلقة بهذا المجال.

وأكّد مركز الدراسات والأبحاث الإستراتيجية أنّ الشبكة الإفريقية للأمن ستعتمد طرقا عصرية في معالجة الإشكاليات الأمنية، حيث سيتمّ تبادل المعلومات بين المشاركين فيها عبر طرُق حديثة ومتطورة. كما ستعتمد على تقنية المؤتمرات عن بُعد، من أجل تمكين الخبراء من تبادل المعلومات ومشاطرتها، والبحث عن الحلول للقضايا المطروحة.

تأسيس الشبكة الإفريقية للأمن يعزّز العودة القوية للمغرب إلى لعب دور ريادي في مختلف القضايا التي تهمّ القارة الإفريقي، والذي تُوّج بعودة المملكة إلى الاتحاد الإفريقي؛ لكن الشبكة المذكورة لَنْ تكون فقط منصّة لالتقاء الخبرات الإفريقية في المجال الأمني، بل ستستفيد أيضا من خبرات خبراء من خارج القارة، وستكون كذلك رافعة من رافعات التنمية.

وكان الخبراء المشاركون في الدورة الأخيرة لمنتدى الأمن الإفريقي، الذي دأبَ المغرب على احتضانه كل سنة، قد دعوا أصحاب القرار إلى الانكباب على إيجاد حلول للتحديات التي ستعرفها القارة الإفريقية خلال السنوات القادمة، حيث سيتضاعف عدد سكانها في أفق 2050، "ما سيجعلها تحتَ ضغط غير مسبوق".

ودعا المشاركون في منتدى الأمن الإفريقي إلى تكثيف التعاون من أجل مواجهة التحديات التي سيطرحها ارتفاع النمو الديمغرافي في إفريقيا، وعلى رأسها توفير الشغل لمواطني القارة، إذ يتطلب هذا النمو الديمغرافي المطّرد إحداث 450 مليون عمل إضافي خلال العِقْديْن المقبليْن، لجعْل الطفرة الديمغرافية "فُرصة للنهوض، عوض أن تكون قنبلة موقوتة بالنسبة إلى آفاق التنمية".