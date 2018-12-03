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كُتّاب وآراء
"ماتْقيش ولدي" تنتقد تردّي الخدمات الاجتماعية
قالت منظمة "ماتقيش ولدي" إن خلية الاستقبال والاستماع وتدبير ملفات الأطفال "حْنا مْعاك" استقبلت ما مجموعه 54 ملفا اجتماعيا بإقليم تارودانت، خلال الفترة الممتدة من الثاني غشت الماضي إلى حدود نهاية شهر أكتوبر.
وأضافت المنظمة الحقوقية، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، بمناسبة الذكرى الأولى لانطلاق النسخة النموذجية للمشروع الاجتماعي "حْنا مْعاك"، تحت شعار "نسمعو ليك ونساعدوك"، أن "الشكايات الواردة على المركز تتوزع بين طلبات الحصول على بطاقة راميد والتطبيب، ثم التسجيل بالحالة المدنية وتجديد بطاقة التعريف الوطنية، فضلا عن طلب الإيواء والاغتصاب والاعتراف بالبنوة وغيرها".
وفي هذا الصدد، قالت نجاة أنور، رئيسة منظمة "ماتقيش ولدي"، خلال الكلمة التي ألقتها بتارودانت، إن "حماية الطفولة ومكافحة الاعتداءات الجنسية على الأطفال قادت إلى الوقوف على حقيقةِ أن تردّيَ الخدماتِ الاجتماعية في عدد من الجهات الترابية والمرافق الإدارية وانعدامَها في مناطقَ أخرى وارتهانَ الإدارة إلى منطق التدبير العتيق والمتجاوَز عواملُ لا تُوسّع فقط هوة العلاقة بين الإدارة والمواطن؛ بل تُنتج، أحياناً كثيرة، مآس اجتماعيةً يكون في مقدمة ضحاياها الطفلُ والمرأة".
وأضافت نجاة أنور أن منظمة "ما تقيش ولدي" تمكنت، من خلال هذا المشروعِ، بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في عمالة تارودانت، من "تحقيق العديد من الأهداف سنعلن عنها من خلال تقرير حول الحصيلة، على أمل توسيع التجربة لتشمل جميع مدن وقرى المملكة، عبر كفاءاتٍ مؤهَّلة، بغرض الاعتناء بالأسَر التي توجد في وضعية تتطلّب المواكبةَ الفعلية، من خلال وضع هكذا وحداتٍ اجتماعية يسهل على الجميع الولوج إليها".