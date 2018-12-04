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كُتّاب وآراء
وزارة التربية تعلن تسوية التعويض اليومي للتدريب
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي (قطاع التربية الوطنية) أنها ستشرع في تسوية الدفعة الثالثة من ملفات التعويض اليومي عن التدريب، لفائدة كافة الموظفين التابعين لقطاع التربية الوطنية، الذين سبق لهم قضاء فترة تدريب بأحد مراكز التكوين، قبل 31 دجنبر 1982، وذلك في حدود الغلاف المالي المخصص لهذا الغرض.
ودعت الوزارة في بلاغ لها كل الموظفين الواردة أسماؤهم في اللائحة المعلنة على موقعها، إلى الاتصال بمديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر في أقرب الآجال، من أجل توقيع بيانات المبالغ المستحقة عن التعويض المذكور.
يذكر أنه سبق لقطاع التربية الوطنية، وفق البلاغ ذاته، "أن قام بتسوية دفعتين من ملفات التعويض اليومي عن التدريب بما مجموعه 1850 ملفا، وذلك اعتمادا على معيار الأقدمية في ولوج مراكز التكوين نظرا لمحدُودية الغلاف المالي المرصود لهذه العملية".