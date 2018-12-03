"رؤية ترقيعية" للمدن الجديدة تجر الفاسي إلى مساءلة برلمانية قاسية

هسبريس من الرباط

وجد وزير إعداد التراب الوطني والإسكان وسياسة المدينة، عبد الأحد الفاسي، نفسه في موقف حرج بعدما شن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب هجوما عنيفا على "فشل الحكومة في مشروع المدن الجديدة الذي جاء لوضع حد لإشكالية الضغط الكبير على المدن".

ورغم الملايير التي تم رصدها لهذه المدن الجديدة إلا أن فشل المشروع الحكومي جر على الوزير مساءلة قاسية من البرلمانية مينة الطالبي، الإثنين خلال الجلسة الأسبوعية للغرفة الأولى.

واتهمت النائبة الاشتراكية الحكومة باعتماد "رؤية ترقيعية"، متأسفة للجواب الذي قدمه الوزير، والذي "لم يحمل معطيات دقيقة".

وفي هذا الصدد استنكرت البرلمانية المذكورة ما اعتبرته "رؤية ترقيعية اعتمدتها الحكومة في مجال المدن الجديدة"، مسجلة أن "المدن التي أقيمت خارج المدارات لم تحارب السكن العشوائي، ولم تمكن الطبقات المتوسطة من سكن لائق".

وشددت البرلمانية المنتمية إلى الأغلبية على أن "هذه الفئات أصبحت في عزلة بسبب انعدام المرافق الأساسية للعيش"، موردة أنه "تم استقدام مواطنين يعيشون في مراكز حضارية بجوار مرافق عمومية إلى هذه المدن الجديدة التي لا تتوفر على الحد الأدنى للعيش".

"لقد فشلت هذه المدن في أداء وظيفتها، ولم تستطع معالجة إشكاليات السكن في ظل غياب النقل والأمن والمرافق، مثل الجامعات والمستشفيات"، تقول البرلمانية مخاطبة الوزير المنتمي إلى التقدم والاشتراكية، والذي لم يقدم معطيات لحل مشكل المدن الجديدة، مكتفيا بالقول إن "التمدن المتسارع للساكنة المغربية وراء الإشكالات التي تم رصدها".

وفي هذا الاتجاه اختار المسؤول الحكومي أن يتقمص دور البرلماني عندما أكد أن "من الضروري معالجة الضغط على المدن"، مشيرا إلى أن "هناك معايير لإنشاء المدن الجديدة، إلا أن المقاربة الجديدة تحتاج التقييم، لأن هناك العديد من الأمور التي أبانت عنها".