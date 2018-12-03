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الرئيسية | مجتمع | تحقيق في وفاة رضيع بالمشفى الحسني بالبيضاء

تحقيق في وفاة رضيع بالمشفى الحسني بالبيضاء

تحقيق في وفاة رضيع بالمشفى الحسني بالبيضاء
هسبريس – محمد لديب
الاثنين 03 دجنبر 2018 - 21:55

استشاط وزير الصحة أنس الدكالي غضبا بعد توصله بمعطيات عاجلة تفيد بمقتل رضيع من الخدج أمس الأحد، بسبب عدم وضعه في حاضنة كهربائية بقسم الولادة بالمستشفى الحسني بالدار البيضاء، والذي تم تدشينه يوم 19 نونبر الماضي.

وفارق الرضيع الحياة بعد أقل من 11 ساعة على ولادته، بسبب انخفاض الحرارة داخل المستشفى، وعدم استفادته من الرعاية الصحية التي كان يفترض أن يحظى بها، عبر وضعه في الحاضنة التي جرى اقتناء ثلاث منها لوضعها رهن إشارة سكان عمالة الحي الحسني.

وأكد مصدر مأذون أن وزارة الصحة ستفتح تحقيقا في إصدار شهادتي وفاة للرضيع نفسه؛ الأولى تؤكد أنه توفى لحظة ولادته، والثانية تؤكد موته بسبب ضيق في التنفس بعد مرور 11 ساعة من ولادته.

ورفضت مديرة المستشفى الحسني وضع الرضيع في الحاضنة الكهربائية، رغم المطالبات العديدة من والد وأم الرضيع بإنقاذه من الموت الذي يحذق به.

وطالب مسؤولو المستشفى الحسني الأب بنقل رضيعه صوب مستشفى آخر، لأنهم لا ينوون فتح باب قسم الحاضنات إلا بعد مرور 15 يوما.

وقال والد الرضيع الضحية إن ابنه لم يستطع المقاومة طويلا، ليلفظ أنفاسه الأخيرة على الساعة الحادية عشرة والنصف من ليلة أمس الأحد.

وكان كل من وزير الصحة أنس الدكالي ووالي جهة الدار البيضاء سطات عبد الكبير زاهود، وعاملة الحي الحسني حنان التيجاني، يوم 19 نونبر الماضي، أشرفوا على افتتاح قسم الولادة وطب الأطفال في المستشفى الحسني.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - mariam الاثنين 03 دجنبر 2018 - 22:22
ماعندي منقول منغير حسبية الله ونعم وكيل الله يخلفولم مسكن ما كنش مكتاب يعيش أوعاد هوما منقدوهش
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2 - khadija الاثنين 03 دجنبر 2018 - 22:22
un prématuré en détresse respiratoire plus cyanose maladie des membranes hyalline très probablement nécessitant une réanimation néo natale et pas seulement le mettre ds une couveuse
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