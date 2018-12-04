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كُتّاب وآراء
جبهة محاربة التطرف: "إرهابيون" يمنعون الموسيقى والأعراس بزاكورة
طالبت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب وزارة الداخلية والنيابة العامة بالتحرك لوضع حد لـ"عصابة من الإرهابيين" تصدر قرارات في زاكورة باسم الأعيان، حيث تمنع الموسيقى والتقاليد العرسية وتفرض عقوبات على مخالفي أوامرها".
وشدّدت الجبهة الوطنية، في بلاغ لها، على ضرورة "إيقاف عصابة زاكورة المتطرفة والإرهابية ومحاكمتها طبقا للقانون"، معتبرة أن القرار الذي استصدرته هو "قرار لدولة داخل الدولة؛ فالقول بتغريم المخالفين لقرارهم بمنع الأعراس والاحتفالات لا يصدر إلا من طرف من يعتبر نفسه دولة وحاكما".
وعرجت الجبهة على ما تم تداوله إعلاميا بكون مجلس جماعة طنجة يرغب في تسمية أحد الشوارع باسم العالم الإسلامي سيد قطب، حيث دعت وزارة الداخلية ممثلة في عامل المدينة إلى "سلوك مسطرة عزل العمدة وكل من أشاد بالإرهاب جراء هذا التمجيد لهذا المتطرف وتسمية شارع باسمه".
وأشار المصدر نفسه إلى "إجراء بحث وتحقيق في ملابسات الصمت أو الموافقة على تسمية شارع باسم شخصية إرهابية متطرفة نظّرت للإرهاب والتطرف والحقد والكراهية، وهو سيد قطب، ضدا على الدستور والثقافة المغربية وحقوق الإنسان؛ وكأن المبدعين المغاربة في كل المهن والوظائف، قضاة ومحامين وأطباء وفنانين وعلماء، قد استنفدوا أو غير موجودين".
ودعا التنظيم المذكور إلى وجوب "مراجعة قرار مجلس طنجة بتسمية شارع باسم شخص لا يمثل لعموم الشعب المغربي أي شيء أو أية قيمة تاريخية أو معنوية"، معتبرا أن "مثل هذه الإجراءات والأفعال، سواء قرار إرهابيي زاكورة أو قرار مجلس طنجة، إشادة بالإرهاب، مع ضرورة إحالة عمدة طنجة ومن شارك في القرار على المحاكمة".
وعبّرت الجبهة الوطنية عن قلقها من هذه الأمور، خاصة أنها تأتي على بُعد أيام من تخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان وفي فترة يعرف فيها المغرب خلال هذا الشهر أحداثا ذات علاقة بالنهوض بحقوق الإنسان (مؤتمر مراكش حول ظاهرة الهجرة، زيارة مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالتمييز العنصري وكذلك زيارة المقرر الأممي الخاص باستقلال القضاء)، مشيرة إلى أن أعداء حقوق الإنسان "استغلوا الإسلام السياسي المتطرف للسباحة ضد التيار والمد الحقوقي لنفث سمومهم بمحاولة تقويض النقاش الهادف من أجل النهوض بحقوق الإنسان".
إلى ذلك، انتقدت الجبهة خطوة إقدام سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة الحالي، وقبله عبد الإله بنكيران، إلى جانب جماعة العدل والإحسان، على القيام بزيارة للفقيه أحمد الريسوني بعد أن اُنتخب رئيسا للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (17)
سوى ذلك لن ولم تستطعوا وقفهم.....
يجب على الحكومة الجلوس معهم على طاولة الحوار والنقاش الجاد لمعرفة مطالبهم....ماذا ينقصهم؟؟؟؟؟؟؟.......لاصلاح الاعطاب قبل تفاقم الوضع ويعم الما تسمونه وما تسميه الحكومة بالتطرف.....الغلو في القانون يرهقهم مدونة الاسرة...النساء العدول....التحرش......
حتى السيد والعالم الريسوني رئيس هيئة علماء المسلمين أصبح ارهابيا!!!
إلى تبعنا الهوا ديال هاذ الناس راه 90% ديال المغاربة غدين نعتابروهم ارهابييين
وانتوما نعلو الشيطان أوباركا متشيطنو في عباد الله
راهم عباد الله كيف بغيتو كيف كرهتو
نعم من حقهم ان يرفضوا و ذاك شأنهم أما ان يتهموا الآخرين بالارهابين فهاذه هي سياسة أمريكا التي قالت ان هناك أسلحة الدمار الشامل في العراق لكي يتم الهجوم على العراق
عن أي خصوصيات تتكلم ؟ المنطقة تحتفل بالأعياد و الرقص و الأعراس منذ الأزل .... عن أي خصوصيات تتحدث ؟ خصوصيات أفغانستان ؟ أو قطب الذي تستشهد به هل هو إبن زاكورة ؟
التقاليد و العادات المغربية معروفة ... الي بغا أفغانستان
راه عارف طريقها
عطيونا بالتيقار
سولت له نفسه التعدي على الاخر
وتكفيره....!
ضاهرة الفكر التكفيري اخذت تنتشر
في العالم القروي وخاصة في
المساجد....يجب ان تكون مراقبة
صارمة من اجل التغلب على هذا
الفكر المتخلف...والمتطرف والمنغلق
والذي يدعوا الى الكراهية ورفض
الاخر.....باسم الدين.
يجب استءصاله من المنبع....!