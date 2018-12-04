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الرئيسية | مجتمع | جبهة محاربة التطرف: "إرهابيون" يمنعون الموسيقى والأعراس بزاكورة

جبهة محاربة التطرف: "إرهابيون" يمنعون الموسيقى والأعراس بزاكورة

جبهة محاربة التطرف: "إرهابيون" يمنعون الموسيقى والأعراس بزاكورة
هسبريس - عبد الإله شبل
الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 15:00

طالبت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب وزارة الداخلية والنيابة العامة بالتحرك لوضع حد لـ"عصابة من الإرهابيين" تصدر قرارات في زاكورة باسم الأعيان، حيث تمنع الموسيقى والتقاليد العرسية وتفرض عقوبات على مخالفي أوامرها".

وشدّدت الجبهة الوطنية، في بلاغ لها، على ضرورة "إيقاف عصابة زاكورة المتطرفة والإرهابية ومحاكمتها طبقا للقانون"، معتبرة أن القرار الذي استصدرته هو "قرار لدولة داخل الدولة؛ فالقول بتغريم المخالفين لقرارهم بمنع الأعراس والاحتفالات لا يصدر إلا من طرف من يعتبر نفسه دولة وحاكما".

وعرجت الجبهة على ما تم تداوله إعلاميا بكون مجلس جماعة طنجة يرغب في تسمية أحد الشوارع باسم العالم الإسلامي سيد قطب، حيث دعت وزارة الداخلية ممثلة في عامل المدينة إلى "سلوك مسطرة عزل العمدة وكل من أشاد بالإرهاب جراء هذا التمجيد لهذا المتطرف وتسمية شارع باسمه".

وأشار المصدر نفسه إلى "إجراء بحث وتحقيق في ملابسات الصمت أو الموافقة على تسمية شارع باسم شخصية إرهابية متطرفة نظّرت للإرهاب والتطرف والحقد والكراهية، وهو سيد قطب، ضدا على الدستور والثقافة المغربية وحقوق الإنسان؛ وكأن المبدعين المغاربة في كل المهن والوظائف، قضاة ومحامين وأطباء وفنانين وعلماء، قد استنفدوا أو غير موجودين".

ودعا التنظيم المذكور إلى وجوب "مراجعة قرار مجلس طنجة بتسمية شارع باسم شخص لا يمثل لعموم الشعب المغربي أي شيء أو أية قيمة تاريخية أو معنوية"، معتبرا أن "مثل هذه الإجراءات والأفعال، سواء قرار إرهابيي زاكورة أو قرار مجلس طنجة، إشادة بالإرهاب، مع ضرورة إحالة عمدة طنجة ومن شارك في القرار على المحاكمة".

وعبّرت الجبهة الوطنية عن قلقها من هذه الأمور، خاصة أنها تأتي على بُعد أيام من تخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان وفي فترة يعرف فيها المغرب خلال هذا الشهر أحداثا ذات علاقة بالنهوض بحقوق الإنسان (مؤتمر مراكش حول ظاهرة الهجرة، زيارة مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالتمييز العنصري وكذلك زيارة المقرر الأممي الخاص باستقلال القضاء)، مشيرة إلى أن أعداء حقوق الإنسان "استغلوا الإسلام السياسي المتطرف للسباحة ضد التيار والمد الحقوقي لنفث سمومهم بمحاولة تقويض النقاش الهادف من أجل النهوض بحقوق الإنسان".

إلى ذلك، انتقدت الجبهة خطوة إقدام سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة الحالي، وقبله عبد الإله بنكيران، إلى جانب جماعة العدل والإحسان، على القيام بزيارة للفقيه أحمد الريسوني بعد أن اُنتخب رئيسا للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - بوبكر الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 15:18
أنتم أكثر إرهابا وتطرفا بتدخلكم السافر في خصوصبات المنطقة أولا و السيد قطب رحمه الله لم يكن يوما إرهابيا و لا منضرا للإرهاب
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7
2 - فين غادي بنا ا سي محمد ؟ الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 15:20
هاد شي كاين فزاكورة ؟؟؟ اما طنجة راه ولات ولاية داعشية صافي .. انتشر فيها الفكر الارهابي .
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-6
3 - ber nour paris الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 15:22
صافي اعلنوها اماراة داعش بي زاكورة يجب الضرب بيد من حديد لكل من يهدد حرية المواطنين واش اصبحنا مثل الموصل في العراق يجب التدخل المسؤولين والله المستعان
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-3
4 - agadiri الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 15:23
ceux qui ne veulent pas fêter leurs mariage en écoutant la musique et danser,c'est leurs choix,mais vouloir imposer ça aux autres et les menacer c'est un crime qui doit être puni par les autorités, j espère que le ministère de l’intérieur trouvera ce groupe d'extrémistes et les présenter devant un tribunal,oui à la tolérance oui aux libertés .
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8
5 - said الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 15:26
je crois que c une liberté et que les habitants de la région ont leurs coutumes et qu ils ont le droit de prendre les mesures nécessaires pour protéger ces coutumes et traditions et c est de l ignorance d appeler cela terrorisme,il faut pas instrumentalise les actes, c tout simplement le droit a la paix c tout.
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6 - متع عقلك الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 15:26
لان الاسلام الذي وصلن من العباسين،هو ذين نص اجهض العقل الفلسفي،الذي يعتبر ام العلوم،كل ماجاء به صحيح مسلم والبخاري يجب التمعن فيه بعقل علمي.لان الله يخاطب الاحياء وليس الاموات.
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7 - Abdelghani الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 15:28
الدولة ما داتها حتى فمنظمة امنيستي عاد تديها فهاد المنظمة التي لها اهداف من وراء انتقادها . وكما هو معلوم فالاعراس في المغرب تنافي الاعراف والقيم من خلال رفع صوت الموسيقى الشعبية وعدم احترامها للتوقيت الذي ينتهي عند منتصف الليل . اليس هذا ارهابا . مع ضعف الوازع الديني والاخلاقي . سنصبح مجتمعا من الزومبي كل همه الاكل والجنس
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2
8 - راشيدي الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 15:28
الانصات والحوار مع الشعب هو السبيل الوحيد الذي يؤدي الى التفاهم مع جميع شرائح المجتمع بمختلف اصنافه لنعرف ماذا يريد هذا المتطرف؟؟؟؟
سوى ذلك لن ولم تستطعوا وقفهم.....
يجب على الحكومة الجلوس معهم على طاولة الحوار والنقاش الجاد لمعرفة مطالبهم....ماذا ينقصهم؟؟؟؟؟؟؟.......لاصلاح الاعطاب قبل تفاقم الوضع ويعم الما تسمونه وما تسميه الحكومة بالتطرف.....الغلو في القانون يرهقهم مدونة الاسرة...النساء العدول....التحرش......
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9 - hicham الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 15:29
هل كل من يطالب بالعفة يعتبر إرهابيا في نظر هاذ الناس ؟
حتى السيد والعالم الريسوني رئيس هيئة علماء المسلمين أصبح ارهابيا!!!
إلى تبعنا الهوا ديال هاذ الناس راه 90% ديال المغاربة غدين نعتابروهم ارهابييين
وانتوما نعلو الشيطان أوباركا متشيطنو في عباد الله
راهم عباد الله كيف بغيتو كيف كرهتو
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10 - سيمو الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 15:29
يجب الضرب بيد من حديد لكل من سولت له نفسه العبث بإستقرار المملكة. اي بغا الخلافة يمشي الأفغانستان.
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11 - Abdoul الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 15:31
هاذه الجمعية المكونة من بعض الاشخاص تمارس الارهاب الفكري على ملايين المغاربة
نعم من حقهم ان يرفضوا و ذاك شأنهم أما ان يتهموا الآخرين بالارهابين فهاذه هي سياسة أمريكا التي قالت ان هناك أسلحة الدمار الشامل في العراق لكي يتم الهجوم على العراق
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12 - امين الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 15:32
سمعت أن سيد قطب يدعوا إلى الإرهاب. لكن عندما قرأت كتابه " معالم في الطريق" لم أجد فيه تحريضا صريحا على الإرهاب. بل وجدت رجلا دكيا و يحب أمته بطريقته. لا أتفق معه كثيرا لكني لا أجده يدعوا علانيتا للإرهاب.
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13 - مواطنة الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 15:36
إلى التعليق رقم 1
عن أي خصوصيات تتكلم ؟ المنطقة تحتفل بالأعياد و الرقص و الأعراس منذ الأزل .... عن أي خصوصيات تتحدث ؟ خصوصيات أفغانستان ؟ أو قطب الذي تستشهد به هل هو إبن زاكورة ؟
التقاليد و العادات المغربية معروفة ... الي بغا أفغانستان
راه عارف طريقها
عطيونا بالتيقار
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14 - محمد القدوري الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 15:36
من أن أعلنت الولايات المتحة الأمريكية عن مصطلح الإرهاب ، تهافتت الحكومات العربية والإسلامية قبل غيها لسن قوانين من أجل انشاء قفصا خاصة لتوضع في كلمن سولت له نفسه أن سيسبح ضد طيارها أو يحارضها ، فان في البذاية الشيوعية تهمة وأصبح اليوم الإرهاب تهمة دون أن يعرفوا معنى الإرهاب ، تعمدوا لجعله فضفاضا كي ينطبق على كل من يرغبون في قمعه ومنعه من حرياته
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15 - حمالة الحطب الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 15:37
للأسف الصحوة الإسلامية التي حلت علينا من الوهابيين والسلفيين ورحبت بها الغوغاء وخصوصا الجهلاء منهم، شوهت السلم الاجتماعي الذي كان يعرفه المغرب، يجب الضرب بيد من حديد على هؤلاء الارهابيين الذين يريدون الرجوع بنا الى عصور الجاهلية
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16 - الفكر التكفيري.....! الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 15:39
يجب الضرب بيد من حديد كل من
سولت له نفسه التعدي على الاخر
وتكفيره....!
ضاهرة الفكر التكفيري اخذت تنتشر
في العالم القروي وخاصة في
المساجد....يجب ان تكون مراقبة
صارمة من اجل التغلب على هذا
الفكر المتخلف...والمتطرف والمنغلق
والذي يدعوا الى الكراهية ورفض
الاخر.....باسم الدين.
يجب استءصاله من المنبع....!
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17 - martin pres du kiss الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 15:39
c'est le rôle de monsieur Abdelhak al khiam directeur du BCIJ..De se manifester pour mettre fin a ce genre de rébellion nouvelle contre notre constitution et ses lois en vigueur...et présenter ceux qui peuvent être nuisibles à notre royaume notre paix et notre patrie .les présenter ...à la justice pour être juger et être un modèle pour ceux qui croient que la lois est uniquement pour les uns et qu' ils sont au dessus de cette lois...
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