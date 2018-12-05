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كُتّاب وآراء
الغراس يقود وفد المغرب إلى الملتقى العالمي للتربية
يشارك المغرب، ممثلا بوفد من كتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني، في الملتقى العالمي حول التربية، الذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، من 03 إلى 05 دجنبر الجاري ببروكسيل.
وذكر بلاغ لكتابة الدولة، أن الوفد المغربي الذي يترأسه كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتكوين المهني، محمد الغراس، يضم مدير التعاون والشراكة، ومدير الاستراتيجية والإحصائيات والتخطيط بالوزارة.
وأوضح البلاغ أن هذا الملتقى، الذي يهدف إلى إبراز التقدم الذي تم تحقيقه في تنفيذ الالتزامات العالمية لأجندة التربية 2030، يشكل مناسبة لتقييم السياسات والاستراتيجيات والتحديات في مجال التربية، وكذا محطة هامة في بلورة أرضية المنتدى السياسي رفيع المستوى 2019، وذلك في إطار خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
ويشارك في أشغال هذه الدورة حوالي 300 مشارك من مختلف دول العالم والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص ومنظمات الشباب والطلبة.
ويعرف هذا الملتقى تنظيم عدة ورشات عمل ولقاءات وزارية تتطرق إلى مجموعة من القضايا ذات الصلة بالتربية والتعليم، وبحث السبل الكفيلة برفع التحديات التي تحول دون تحقيق الأهداف المتوخاة في إطار خطة التنمية المستدامة لعام 2030.