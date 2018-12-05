هيئة حقوقية تدعو إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام

هسبريس من الرباط

ناشدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان السلطات المغربية التصويت الإيجابي على مشروع القرار المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، "والذي سيعرض على التصويت في جلسة عامة ستنعقد يوم التاسع عشر من الشهر الحالي، في إطار الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والقاضي بدعوة بلدان العالم التي لم تلغ العقوبة بعد إلى إعلان وقف تنفيذها، وذلك تمهيدا لإلغائها".

كما دعت المنظمة، في بيان صادر عنها، السلطات المغربية إلى "التخلي عن موقف الامتناع عن التصويت الذي سلكته خلال الدورات الست الماضية، وكذا أمام اللجنة الثالثة أثناء التصويت على المشروع الجديد في شهر نونبر الماضي".

واعتبرت الهيئة الحقوقية أن تأييد مشروع القرار الأممي "يتجاوب مع الوضع القائم في البلاد، حيث تم وقف تام لتنفيذ عقوبة الإعدام منذ شهر شتنبر 1993، تاريخ تنفيذ آخر حكم بالإعدام، أي منذ أكثر من ربع قرن".

وذكر البيان بموقف المنظمة الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام مهما كانت الظروف والمبررات، "وخاصة كونها عقوبة غير رادعة، ووحشية وتنتهك الحق المقدس والمطلق في الحياة، وتتعارض مع الفصلين العشرين والثاني والعشرين من الدستور، اللذين ينصان على حماية الحق في الحياة وصيانة السلامة البدنية لكل إنسان، ومع الاتجاه العالمي المتزايد نحو إلغائها".

كما ختمت المنظمة البيان بدعوتها السلطات المغربية إلى إعمال توصية هيئة الإنصاف والمصالحة "الرامية إلى التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام".