"أوزون" تنظم حفلا ختاميا لحملة نظافة بسطات

هسبريس من الرباط

أعلنت شركة أوزون للبيئة والخدمات تنظيم حفل ختامي لحملة النظافة التي استمرت على مدى شهر تحت شعار: "كلنا شركاء، معنا لنظافة مدينتنا"، بإشراف من المجلس الجماعي لمدينة سطات، وشراكة مع عمالة الإقليم وفعاليات المجتمع المدني.

الحفلة، وفق بلاغ للشركة، ستنظم غدا الخميس 06 دجنبر الجاري على الساعة الثالثة زوالا بحضور شخصيات وفنانين ووجوه إعلامية، مشيرا إلى توزيع جوائز بالمناسبة على الجمعيات الفائزة بالدورة الأولى لمسابقة أنظف حي، وشهادات التقدير على الجمعيات المشاركة.

وأضاف البلاغ ذاته أن لجنة التحكيم، تحت إشراف المجلس الجماعي لمدينة سطات، "كانت قد قامت بزيارات ميدانية إلى الأحياء، حيث مدت شركة أوزون الجمعيات الست عشرة المشاركة بحاجياتها من المعدات واللوازم".

وتضم اللجنة، تبعاً لما جاء في الوثيقة ذاتها، ممثلي المجلس الجماعي ومصالح البيئة ومراقبة التدبير المفوض والأحزمة الخضراء بجماعة سطات، والمديرية الجهوية لوزارة التنمية المستدامة، والمديرية الإقليمية للمياه والغابات، والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية، والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، وشركة أوزون للبيئة والخدمات، بالإضافة إلى ممثل عن المجتمع المدني.