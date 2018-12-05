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الرئيسية | مجتمع | التقنيون ينتقدون الحكومة ويطالبون برفع الأجور

التقنيون ينتقدون الحكومة ويطالبون برفع الأجور

التقنيون ينتقدون الحكومة ويطالبون برفع الأجور
هسبريس من الدار البيضاء
الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 07:20

تخوض الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب إضرابا وطنيا يومي الثلاثاء والأربعاء، بسبب "غياب قنوات الحوار مع المسؤولين الرسميين"، وتنديدا بـ"المضايقات التي يتعرض لها بعض التقنيين والتقنيات".

واستنكرت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، في بيان تتوفر هسبريس على نسخة منه، "تجاهل الحكومة لمطالبها"، معبرة عن "تذمرها من تدهور أوضاع التقنيين في السنوات الأخيرة".

وقالت هيئة التقنيين بالمغرب إن "الخطوة التصعيدية تأتي استجابة لمقررات المجلس الوطني، وتوصيات الملتقى الوطني الخامس للتقنيين"، داعية جميع التقنيين والتقنيات العاملين بالقطاعات العمومية وشبه العمومية، والجماعات الترابية وحاملي الدبلومات التقنية بشتى أنواعها، إلى المشاركة في هذا الإضراب الوطني.

وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن نورالدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة التعادلية بمجلس النواب، استقبل لجنة عن الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، مساء الثلاثاء، رفقة عمر عباسي وعبد الغني لحلو، حيث "قدم أعضاء الهيئة ورقة تعريفية عنها والأدوار التي يلعبها التقنيون، ومطالبهم، والمسارات التي قطعتها هذه الفئة وبرنامجها الترافعي".

وأفادت المصادر ذاتها بأن "الاجتماع شكل فرصة عبّر من خلالها رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة التعادلية بمجلس النواب عن اعتزازه بالأدوار الوطنية التي تقوم بها هذه الفئة، ومساهمتها الفاعلة في دينامية التنمية، معربا عن تفهم الفريق لمطالبها الاجتماعية، واستعداده للعمل، كما دائما، من أجل تحسين أوضاعها".

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