المغرب يُفند اتهامات "رايتس ووتش" بشأن "تعذيب معتقلي الريف"

هسبريس من الرباط

ردت السلطات المغربية بشكل رسمي على التقرير الأخير الصادر عن منظمة "هيومان رايتس ووتش" بشأن "شبهات تعذيب معتقلي حراك الريف". ورصدت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان جملة من الملاحظات اعتبرتها بمثابة "أخطاء ومعطيات مغلوطة عن ملف المعتقلين".

وأشارت وزارة الدولة إلى أن "الوثيقة المذكورة أعلاه تقيم مسار محاكمة مازالت في بداية مرحلتها الاستئنافية، في حين أن أخلاقيات ملاحظة المحاكمات تقتضي انتظار انتهاء المسار القضائي للملف".

وأوضحت وزارة الدولة، في بلاغ توصلت هسبريس بنسخة منه، أن "تصريح مدير التواصل والمرافعة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى هذه المنظمة بأنه "يجب على محكمة الاستئناف رفض أي اعترافات مشبوهة وضمان عدم إدانة أي شخص إلا بجرائم حقيقية" لا يمكن إلا أن يعتبر تدخلا سافرا في مسار القضية أمام القضاء في مرحلتها الاستئنافية، علما أن هذه المنظمة ما فتئت تدعو إلى الحرص على استقلال القضاء".

وأضاف المصدر الوزاري أن "السلطات المغربية تؤكد على استقلالية القضاء وفقا لما هو منصوص عليه في الفصل 107 من دستور 2011؛ وهو ما تم تجسيده في القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة".

وأضافت الوزارة التي يقودها المصطفى الرميد أن "السلطات المغربية تلاحظ الطابع الانتقائي لوثيقة منظمة هيومان رايتس ووتش، إذ بنت استنتاجاتها من خلال حضورها 17 جلسة فقط من أصل 86 جلسة، إضافة إلى الاستناد إلى وثائق تم تداولها إعلاميا بخصوص ادعاءات سوء المعاملة، واستقاء آراء بعض دفاع المعتقلين دون غيرهم من دفاع الطرف المدني".

"كما أن هذه الوثيقة تتضمن مجموعة من المعلومات المغلوطة، نذكر منها عدد المستفيدين من العفو الملكي الذي بلغ 184 وليس 116 كما ذكرت المنظمة"، تضيف وزارة حقوق الإنسان، التي أشارت إلى أن الأحكام الصادرة "اعتمدت على وسائل إثبات متعددة وليس فقط على الاعترافات المضمنة في محاضر الضابطة القضائية؛ كما أن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف إذ تنظر في القضية من جديد، فسيكون بإمكانها تقييم الحجج والأدلة وفق ما يقتضيه القانون، وستكون أمام المتهمين فرصة تقديم ملتمساتهم ومطالبهم مباشرة وبواسطة دفاعهم، إضافة إلى أطراف القضية دون سواهم".

وخلص المصدر ذاته إلى أن "السلطات المغربية تتأسف لصدور مثل هذه الوثيقة التي تتجرأ على التطرق لموضوع يدخل ضمن السيادة القضائية للمملكة، خاصة أن القضية مازالت رائجة أمام القضاء".