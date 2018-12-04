24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4308:1413:2215:5918:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "العدل والإحسان" تُرجع تنامي هجرة الأطباء إلى "الريع والاحتقان" (5.00)

  2. عملية نصب عقارية بـ300 مليار سنتيم تستنفر الوكيل العام للملك (5.00)

  3. الإمارات تكرم السفير المغربي الأسبق عزيز الحسين بأرفع وسام وطني (5.00)

  4. تحقيق في وفاة رضيع بالمشفى الحسني بالبيضاء (5.00)

  5. الدور التحرري التصحيحي لدستور سنة 2011 (5.00)

قيم هذا المقال

1.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | المغرب يُفند اتهامات "رايتس ووتش" بشأن "تعذيب معتقلي الريف"

المغرب يُفند اتهامات "رايتس ووتش" بشأن "تعذيب معتقلي الريف"

المغرب يُفند اتهامات "رايتس ووتش" بشأن "تعذيب معتقلي الريف"
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 20:30

ردت السلطات المغربية بشكل رسمي على التقرير الأخير الصادر عن منظمة "هيومان رايتس ووتش" بشأن "شبهات تعذيب معتقلي حراك الريف". ورصدت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان جملة من الملاحظات اعتبرتها بمثابة "أخطاء ومعطيات مغلوطة عن ملف المعتقلين".

وأشارت وزارة الدولة إلى أن "الوثيقة المذكورة أعلاه تقيم مسار محاكمة مازالت في بداية مرحلتها الاستئنافية، في حين أن أخلاقيات ملاحظة المحاكمات تقتضي انتظار انتهاء المسار القضائي للملف".

وأوضحت وزارة الدولة، في بلاغ توصلت هسبريس بنسخة منه، أن "تصريح مدير التواصل والمرافعة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى هذه المنظمة بأنه "يجب على محكمة الاستئناف رفض أي اعترافات مشبوهة وضمان عدم إدانة أي شخص إلا بجرائم حقيقية" لا يمكن إلا أن يعتبر تدخلا سافرا في مسار القضية أمام القضاء في مرحلتها الاستئنافية، علما أن هذه المنظمة ما فتئت تدعو إلى الحرص على استقلال القضاء".

وأضاف المصدر الوزاري أن "السلطات المغربية تؤكد على استقلالية القضاء وفقا لما هو منصوص عليه في الفصل 107 من دستور 2011؛ وهو ما تم تجسيده في القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة".

وأضافت الوزارة التي يقودها المصطفى الرميد أن "السلطات المغربية تلاحظ الطابع الانتقائي لوثيقة منظمة هيومان رايتس ووتش، إذ بنت استنتاجاتها من خلال حضورها 17 جلسة فقط من أصل 86 جلسة، إضافة إلى الاستناد إلى وثائق تم تداولها إعلاميا بخصوص ادعاءات سوء المعاملة، واستقاء آراء بعض دفاع المعتقلين دون غيرهم من دفاع الطرف المدني".

"كما أن هذه الوثيقة تتضمن مجموعة من المعلومات المغلوطة، نذكر منها عدد المستفيدين من العفو الملكي الذي بلغ 184 وليس 116 كما ذكرت المنظمة"، تضيف وزارة حقوق الإنسان، التي أشارت إلى أن الأحكام الصادرة "اعتمدت على وسائل إثبات متعددة وليس فقط على الاعترافات المضمنة في محاضر الضابطة القضائية؛ كما أن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف إذ تنظر في القضية من جديد، فسيكون بإمكانها تقييم الحجج والأدلة وفق ما يقتضيه القانون، وستكون أمام المتهمين فرصة تقديم ملتمساتهم ومطالبهم مباشرة وبواسطة دفاعهم، إضافة إلى أطراف القضية دون سواهم".

وخلص المصدر ذاته إلى أن "السلطات المغربية تتأسف لصدور مثل هذه الوثيقة التي تتجرأ على التطرق لموضوع يدخل ضمن السيادة القضائية للمملكة، خاصة أن القضية مازالت رائجة أمام القضاء".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - مواطن ريفي الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 20:38
سبحان مبدل الأحوال كيف كنت بالسيد الرميد قبل استوزارك وكيف صرت الان وانت وزير لحقوق الإنسان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
42
2 - السعيد الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 20:43
قلت مرارا في عدة مداخلات ان مثل هذه المنظمات ماهي الا ادوات للامبريالية الحديثة تخدم اجندة الدول الفاسدة وفي حالة العكس فلماذا لم تفعل شيءا ازاء الاحتلال الصهيوني لفلسطين وفي الاجمال للقضايا العربية والاسلامية ...
الذين يمثلون هذه المنظمات في المغرب او في باقي الدول العربية ماهم الا عملاء لا شعبية لهم ويتلقون الدعم المالي مقابل خدماتهم ... لذلك وجب التعامل مع جميع المنظمات بكل صرامة وسحب تراخيص عملهم منهم .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-55
3 - simo espana الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 20:44
soyer courageux et dite la verite.......et pour etre reconnaissant liberer tous les detenus politique au maroc
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
27
4 - انتهاكات ضيحوكي الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 20:44
وماذا عن موقف "هيومان رايتس ووتش" من الاعدامات التي توزع وتنفذ بالجملة من طرف محاكم السيسي في ارض الكنانة ثم ما السر وراء سكوتها على ملف الاعدامات بدون محاكمة التي نفذتها قوات حاكم مصر الاعظم في ساحة رابعة العدوية ثم ماذا عن الاف المختفين في مصر من بينهم صحافيين ومدونيين وما السر وراء صمتها عن ملفات الرومينغا غزة الاعتقالات التي طالت الالاف الاتراك بتهمة الانتماء الى *جماعة كولن* وماذا عن تعليقها على اعدامات الشرطة الامريكية للسود في شوارع امريكا والذي يرد عددهم في التقارير السنوية لوزارة العدل الامريكية قضية خاشقجي وانتهاكات ديال بصح وزيد وزيد ....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-40
5 - wwwww الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 20:46
c gens n ont rien imaginer pourquoi le maroc et non pas la tunisie ou la Turquie c est des questions comme ca bêtes mais réelle. vous pouvez démentir qui vous voulez .la vérité eclate toujours un jour au grand jour
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
6 - ماذا تريد هيومان رايتش؟ الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 20:47
فعلا، ماذا تريده هذه المنظمة؟ كل المعتقلين على خلفية حراك الريف مجرمون .. لقد أذنبوا يا سادة .. هل يعقل أن يطلبوا مستشفى، جامعة و معمل؟ يجب سحقهم كي يكونوا عبرة لغيرهم. في وطننا الغالي يجب أن لا يطلب الشعب شيئا، عليه أن ينتظر و ينتظر ثم ينتظر .. عليه أن يصبر ف .... الله مع الصابرين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-29
7 - Donald trump الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 20:49
اودي كلشي باين منقدوش اندركو الشمش بالغربال . حراك الريف حراك سلمي مطالبهم مشروعة والدولة ظالمة في حقهم والمعتقلون عذبوا وقمعوا .
اطلقوا سراح المعتقلين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
53
8 - تنغيري الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 20:52
90% من الابواب والفصول المنصوص عليها في الدستور مجرد حبر على ورق منذ ظهورها الى يومنا هذا،لو كان هناك احترام وتطبيق للمساطر والفصول المكتوبة في الدستور لوجدنا المغرب ضمن افضل البلدان الإفرقية ولكن هيهات ثم هيهات لا يوجد سوى الثرثرة وكل ما تقوله النظمات الحقوقية الدولية وارد وحقيقة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
39
9 - Salmimostefa الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 20:57
ياريتكم عذبتوهم ولم تحكموا عليهم بتلك الاحكام الجائرة وتلفيق التهم الواهية اين انتم من فرنسا اليوم استجابت لمطالب المتظاهرين والغت الضرائب مع ذالك التخريب والحرائق قال العثماني المغرب احسن من فرنسا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
30
10 - Kimkim الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 20:57
إن ماقالته منظمة حقوق الإنسان ،لايمثل إلا جزء قليل من الحقيقة.العذاب والتعذيب في المغرب شيئ عادي لان الإنسان المغربي لاقيمة له.أما وزير حقوق الإنسان في المغرب بين قوسين شخصية تتغير حسب مصلحته الشخصية له وجه يتغير كالحرباء .منطقة الريف معزولة عن باقي المغرب ولايعتبرها المسؤولون جزءمن المغرب ولايعتبرون الريفيون مغاربة.الريف سيبقى شامخا وصامدا إلى الأبد .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
33
11 - هماندوزي الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 21:06
على هذه المنظمة المزعومة والماجورة ان تذهب الى محاسبة امريكا على جراءمها في سوريا والعراق وافغانستان والصومال واليمن وليبيا وامريكا اللاتنية كما يجب ان تحاسب الكيان الصهيوني على جراءمه في فلسطين ولبنان وسوريا وان تترك المغرب وشانه .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-7
12 - مهاجر عاق الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 21:07
حتى مصر والسعودية وجميع الدول القمعية ينفون جميع الانتقادات ضدهم مع كامل الاسف بلادنا كانت ومازالت وستظل تقمع مواطنيها حسبنا الله فيكم الأبرياء في السجون ويضطهدون والفاسدين يعيشون حياة البدخ والرفاهية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
13 - nihilus الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 21:07
وزير حقوق الانسان، أوووووم، زعماك رآه هو العساس ديال الجنة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
14 - النكوري الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 21:09
فرنسا الدولة التي تحمي المخزن تعرضت لحركة إضرابية شابها العديد من الاعمال الإجرامية مثل حرق الممتلكات العامة الخ لكن لم نسمع ان فرنسا اعتقلت احدا فضلا على ان تحكم على احد بعشرين سنة سجنا بمجرد انه قاد المظاهرات ؟ !!!!!!!!!
اما وزراء pjd فهم مخزنيون اكثر من المخزن ففضائحهم الانبطاحية و الأخلاقية لا تعد و لا تحصى لا يهمهم الا الجنس و تزيين الظلم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
15 - واعرين فالنقد إلا قول الحقيقة الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 21:10
أش غتفهم هيومن رايتس أشمن تعذيب يا هيومن رايتس هذاك راه غير الماساج للمعتقلين باش يرتاحو حيث أيام وهما واقفين وضروهم المفاصيل....ما كاين لا تعذيب لا والو وهاديك تصرفيقة راه ديال الحب من السلطة لشعب بحال فالأفلام دلمافيا فاش شاف كيصرفق خدام عندو داك القاضية ديال راك ترجلتي برافو عليك....غلطتي أهيومن رايتس...(كيجيتك آشاف ياك دويت مزيان ليوم ما كاين عصا ياك؟)هههههههه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
16 - aziz الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 21:17
الصورة تعبر على كل شيء يستحيل ان لا يكون هناك تعذيب اثناء حراك الريف عندما ترى علم مغربي في فيديووات واشخاص يتوعدون المتظاهرين بالقراعي والسيوف والترهيب والتحرش...لا امل في هذه الدولة لان فيها مجرمون مع الاسف الشعب المغربي ضيع فرصة حراك الريف بعد ان اضاع الربيع العربي للاطاحة بالمفسدين وخلق دولة تخدم الشعب ولا تقهره
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
17 - سفيان الهولندي الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 21:17
نحن كلنا معذبون من طرف الحكومة المغربية وانا أعتقد بأن السيد الرميد يعيش في السويد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
18 - مواطن الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 21:20
رغم تضامني معا احتجاجات الريف السلمية والمشروعة لمادا لم نري هده المنظمات الحقوقية تدافع على أحتجاجات باريس التي قوبلت بالعنف المفرط في تفريقها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
19 - Jihan الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 21:25
ماذا لو قطعوا يد السارق ورجمو الزاني .......
فهذه المنظمة سترفع دعوى للشيطان ضد الله وكتابه العظيم.
هذا شيطان يوقع بيننا ولا مصلحة له فيما يصلح بيننا .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
20 - vvv الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 21:25
هاد المنظماة الحقوقية الدولية الدور ديالها مشبوه و هي صوت في يد الإدارة الامريكية لابتزاز دول العالم الثالت تنأكد ان فحالة كانت تجاوزات غادي تكون تجاوزات فردية و ليس منهجية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
21 - Mohajir الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 21:26
للتذكير ازاء الحكم على حراك الريف واجرادة هناك محكمة تنتضرنا مكتوب على بابها " لا اله الا الله ".
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
22 - rifi الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 21:30
ر دا على المتدخل 6تقول ان المعتقلين من احداث الريف مجرمون !!!!!!!سبحان الله ونعم الوكيل انك في الدنيا فالله يجازي كلا من عباده خيرا او شرا فالله شهيد على ما تنشرونه ص حيحا او خطئا ,رفع القلم وجفت الصحف.....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
المجموع: 22 | عرض: 1 - 22

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.