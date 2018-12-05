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كُتّاب وآراء
موقع سياحي عالمي يصنف أفضل شواطئ المغرب
صنف أكبر موقع سفر في كندا شواطئ المغرب ضمن أفضل 400 شاطئ عالمي يثير إعجاب المصطافين والسياح عبر العالم.
وكشفت شركة "Flight Network"، في تقرير حول "أفضل الشواطئ في العالم لسنة 2018"، أن المغرب يتوفر على شاطئين من أفضل الشواطئ الـ 50 المصنفة في العالم، هما شاطئ الكزيرة بسيدي إفني وشاطئ مدينة أكادير.
واعتمد التصنيف العالمي على استقصاء آراء أزيد من 1200 صحافي من مختلف المناطق، بالإضافة إلى ارتسامات المدونين والتعليقات الرقمية التي تتوصل بها الوكالة الكندية في تحديد أفضل الشواطئ.
وفي السنوات الأخيرة، اكتسب شاطئ الكزيرة شهرة عالمية وأضحى قِبلة لعشاق الشواطئ الصخرية وهواة ركوب الأمواج، وبات يجذب السياح من مختلف الجنسيات على مدار شهور السنة، إضافة إلى آلاف المصطافين القادمين من مختلف المدن المغربية خلال فصل الصيف.