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أوجار والخليع يتيحان تخفيضات القطارات للقضاة وموظفي العدل

أوجار والخليع يتيحان تخفيضات القطارات للقضاة وموظفي العدل
هسبريس - محمد الراجي (صور: سهيل الرميدي)
الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 23:00

أشرف وزير العدل، محمد أوجار، والمدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع، على توقيع اتفاقيتين بين المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل من جهة، والمكتب الوطني للسكك الحديدية وشركة "سوبراتور" التابعة له من جهة ثانية، سيستفيد بمقتضاها آلاف القضاة وموظفي العدل والسجون من تخفيضات التنقل على متن القطارات وحافلات "سوبراتور"، تصل إلى 30 في المئة.

وبمقتضى الاتفاقية، سيستفيد القضاة وموظفو وزارة العدل وموظفو إدارة السجون ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية من تخفيض 30 في المئة في سعر تذاكر القطارات بمختلف أصنافها، فائقة السرعة والمكوكية وقطارات الخط، بالدرجة الأولى والثانية، خارج أوقات الذروة، وكذلك حافلات شركة "سوبراتور" في جميع الخطوط التي لا تتوفر فيها السكك الحديدية.

المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية قال إنّ تجديد الاتفاقية بين المكتب والمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل، التي أبرمت لأول مرة سنة 2015، يأتي في إطار الجهود التي يبذلها المكتب من أجل تجويد الخدمات المقدمة لمختلف شرائح المجتمع التي تعززت بعد دخول القطار فائق السرعة "البراق" إلى الخدمة أواخر نونبر الماضي.

وأشار ربيع لخليع إلى أنّ السعر التفضيلي الذي سيستفيد منه القضاة وموظفو العدل خارج أوقات الذروة يشمل كذلك أزواجهم وأبناءهم المتراوحة أعمارهم بين 4 و21 سنة، بينما يتم تمديد سنّ الأبناء الطلبة إلى 26 سنة، كما تشمل الاستفادة كذلك المتقاعدين منهم.

من جهته، نوّه وزير العدل بالشراكة المبرمة بين الوزارة، ممثلة في المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، التي بموجبها سيستفيد 4228 قاضية وقاضيا، وأزيد من 14.000 موظفة وموظفا يشتغلون بقطاع العدل، من أسعار تفضيلية خلال تنقلهم على متن القطارات أو حافلات شركة "سوبراتور".

كما نوّه أوجار بالتطور الذي يعرفه النقل السككي في المغرب خلال السنوات العشر الأخيرة، بفضل البرامج والمشاريع الكبرى التي جرى تنفيذها لتجويد الخدمات للمقدمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية السككية، وتعزيز حظيرة القطارات، والتي تُوجت بإعطاء الانطلاقة للقطار فائق السرعة من طرف الملك والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أواسط شهر نونبر الماضي.

من جهة أخرى، قال أوجار إنه سيسهر على تطوير وتجويد الخدمات التي تقدمها المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي العدل، التي تقدم حاليا عددا من الخدمات، كقروض السكن بشروط ميسّرة، وتوقيع اتفاقيات مع الشركات العقارية والمؤسسات البنكية للاستفادة من شروط تفضيلية، ومنح الإعانات والمنَح المالية، وتوفير التغطية الصحية للمنخرطات والمنخرطين، والاهتمام بالأنشطة الثقافية والترفيهية عبر مراكز الاصطياف في مختلف مناطق المغرب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - Seddam الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 23:07
تخفيزات من الخليع للفضاة و موظفي العدل و تحفيزات و تسهيلات منه لرجال التعليم و تحفيزات لرجال و موظفي الصحة أما الفقراء و المحتاجون فلا تسهيلات و لا تخفيزات،و حتى دوي الإحتيجات الخاصة ادفع ثم استقل القطار،هذا هو بلدنا.
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31
2 - الصابيري الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 23:08
القضاة لا يحتاجون للتخفيضات ، المواطنون البسطاء هم من يحتاج الى التخفيض و العيش الكريم
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36
3 - زكرياء المغربي الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 23:08
تخفيضات القطار يجب أن يتم خفضها على المواطن البسيط وليس قضاة العدل قضاة العدل لديهم أجور باهظة الثمن لديهم الإمكانيات المتاحة للركوب في الطائرات
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26
4 - medmod الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 23:09
باختصار شديد . او المواطن المغلوب على امره . مسكين له الله
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21
5 - خولة الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 23:12
بطبيعة الحال الى مادارتلهومش هما غاتدار لولاد الشعب زعما والموظف البسيط او الطالابة اكيدا الا حنا مانسلاحوش حيت ماعدناش
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1
6 - شرطي الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 23:13
نتمنى لإخواننا في قطاع العدل و كل القطاعات الأخرى مزيد من الخير و تحسين أوضاعهم الإجتماعية
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7 - عائلة إطفائي الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 23:14
وماذا عن رجال الوقاية المدنية الذين لا يستفيدون من أي تخفيض في المواصلات لاهم ولا أبنائهم حتى أثناء العطلة !!!!
أليس من حقهم الإستفادة إسوة بنضرائهم من إدارة السجون وامن وطني والدرك الملكي ...
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-1
8 - مغربي الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 23:14
العجب موظفي العدل يستفيدون من تخفيض 30٪ من حافلات سوبراتور بينما السككيون التعريفة الكاملة .اظن انها رشوة لرجال العدل.
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9 - عميرنورالدين الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 23:14
ماقامت به وزارة العدل في حق موظفيها من تخفيض 30 في المئة لتداكير القطار.شيء جميل.وحبدا لو تحركت وزارات اخرى على هدا المنوال.
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10 - كان هنا الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 23:14
الخوت بغيت غير نفهم...البارح دارو بريم للبوليس، اليوم تخفيض لموظفي العدل..اللهم بارك لا حسد ولكن حنا اللي مالقينا خدمة او عايشين عاديين مانستهلوش التخفيضات اولا شي كادو ديال راس العام؟ واخا غير شي زودياك.
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11 - oky الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 23:17
وما محلنا من الاعراب
الا نستحق كمواطني هادا البلد ان نستفيد من هاده التخفيظات وغيرها .لنا الله
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12 - reda الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 23:17
Toujours les avantages pour les fonctionnaires de l’état : enseignants, juges, …et rien pour le citoyen normal. Sachant que c’est ce citoyen qui travaille dans le secteur privé 44 heures par semaine et qui paye les impôts pour que l’état puisse payer ses fonctionnaires. C’est injuste.
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13 - المدرسة الوطنية الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 23:18
زيد الشحمة في ظهر المعلوف. الله يعطينا وجهكم
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14 - Nabil الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 23:18
اين هي التخفيضات للعاطلين على العمل، الارامل، اليتامى.؟
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15 - class الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 23:20
انا لا افهم هاذا البلد الحبييييب كيف يمنح تخفيضات وتسهيلات للقضاة واصحاب المناصب العليا بينما يشوي جيوب باقي ولاد الشعب الغارق في الديون والكراء وفواتير الماء وضو في بلدان الحق والعدالة يتم انصاف المساكين على اصحاب المال لكن هنا يا بلدي كان العكس صحيح
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16 - jalal الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 23:20
هذه مبادرة حميدة تستحق التنويه . فشكرا السيد وزير ااعدل مجمد اوجار . الآن ، وبمقتضى هذه الاتفاقية ، يحق للقضاة وموظفي العدل وإدارة السجون ان يستفيدوا من الامتيازات الفضلى التي سيقدمها المكتب الوطني للسكك الجديدية وشركة supratours للنقل الطرقي عبر كافة التراب الوطني . إنها بالفعل مكرمة تستحق الاشادة والتقدير . ومن المؤكد ان هذه المبادرة ستليها مبادرات اخرى تروم العناية بكافة ااقضاة وهيئة كتابة ااضبط ومستخدمي السجون .
هنيئا للجميع وبشرى لكم ولكن .
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17 - elbejaadi الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 23:20
والحمال ؟ وبائع الخضر ؟ واليتم ؟والفلاح ؟ والمعاق ؟والمكنكي ؟ والنجار ؟ ولأرملة ؟ والمريض ؟ ولي بدون شغل ؟ وووووو تتقاسمون الكعكة بدون حياء امام الفقراء والمحتاجين ....
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18 - kattani simo الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 23:21
فهاد البلاد كولشي بالمقلوب متفهم والو جميع الموظفين في القضاء وفي التعليم وفي جميع الادارات لهم داخل قار شهريا ومع ذلك نقصتو ليهم 30 في المائة في التذكرة ولي معندوش داخل قار او معندوش دخل كاع اخلص التذكرة بثمنها الحقيقي يعني سياسة التفقير نزيدو نفقرو اغلبية الشعب هاد البلاد اللهم اني اسألك ان تيسر لي الرحيل من هذا الوطن
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19 - med cherif elboute الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 23:24
سبحان الله على هذه البلاد المتناقضة العسكريين والمحاربين القدامى رغم توفرهم على بطاقة وقانون تخفيض تسعيرة القطارات والنقل بصفة عامة بظهير ملكي لاكن لم يفعل حتى الآن لكم الله يامحررين الصحراء والمدافعين عن البلاد لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل
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20 - 3arafq الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 23:24
هذا النوع من الاتفاقيات التي تكرس وتعمق اللامساواة بين أفراد المجتمع تقع في المغرب فقط ...حتى دول كنا نعتبرها متخلفة لا تجرأ على سياسة ريع مشابهة.لماذا لا يتم التخفيض للمعطلين وأصحاب الذخل المحدود والطلبة ولبقية الشعب الفقير.؟الحاصول محدها تتقاقي وهيا تتزيد في البيض. ...اقسم بالله اني مقاطع لكل قطارات المغرب .
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21 - مهاجر الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 23:25
تخفيضات للأغنياء والفقراء الله يجييب الرزق الحمد لله أن الأرزاق بيد الله وليست بيد العباد
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