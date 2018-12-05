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ترخيص "التطبيقات" يضع ولاية البيضاء في مواجهة مع "التاكسيات"

ترخيص "التطبيقات" يضع ولاية البيضاء في مواجهة مع "التاكسيات"
هسبريس- عبد الإله شبل
الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 20:00

أثار منح ولاية جهة الدار البيضاء سطات ترخيصا لتطبيق شركة "هيتش" للنقل الخاص عبر سيارات الأجرة غضبا عارما في صفوف مهنيي وسائقي "التاكسيات الصغيرة" بالعاصمة الاقتصادية؛ وهو ما ينذر بمواجهة حارقة في الأيام المقبلة، حيث ستشهد المدينة احتجاجات وتصعيدا ضد الوالي عبد الكبير زاهود.

واعتبر المهنيون والنقابيون أن منح الوالي زاهود الشركة الفرنسية ترخيصا رسميا للاشتغال بالعاصمة الاقتصادية "قرار انفرادي لم تتم فيه استشارة المهنيين، وينم عن رغبة في محاولة إرضاء هذه الشركات على حساب السائقين".

مصطفى الكحيل، الكاتب الوطني للنقل الطرقي بالمغرب المنضوي تحت لواء الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، عبّر عن غضبه وتذمره من هذا القرار الولائي الذي يضرب ما كان الوالي السابق خالد سفير قد قام به، حين وجّه كتابا إلى النيابة العامة بابتدائية عين السبع يطلب منها اتخاذ المتعين في حق من يقومون بالوساطة في النقل، حسب الفاعل النقابي ذاته.

وأوضح الكحيل، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذا القرار من الولاية "فاجأنا، إذ إن الإدارة، التي يجب أن تقوم بإصلاحات، تقوم بكوارث"، مضيفا "إنه قرار أحادي لا نعرف كيف أنجز ولَم تتم استشارة الجميع بخصوصه".

وشدد المسؤول النقابي، الذي قررت هيئته باتفاق مع عدد من الهيئات النقابية الاحتجاج أمام مقر الولاية في الأيام المقبلة بسبب القرارات الانفرادية، على أن الوالي زاهود ومعه الكاتب العام للولاية كان عليهما "إن أرادل إنجاح موضوع التطبيقات أن يحلا مشاكل النقل أولا، وهذا نعتبره ضربا لمصداقية العلاقة التنظيمية بين الولاية والمهنيين".

وأعلنت الشركة الفرنسية "هيتش" للنقل الخاص عبر سيارات الأجرة، أمس الثلاثاء، أن الترخيص الولائي سيتيح لها مزاولة نشاطها قانونيا، عقب مفاوضات استمرت لما يزيد عن سنة وبمشاركة ممثلين عن نقابة الاتحاد المغربي للشغل.

وكانت شركة "أوبر" للنقل الخاص، التي خاض سائقو سيارات الأجرة حربا ضروسا ضدها، قررت تعليق أنشطتها بالمغرب بعد ثلاث سنوات من الاشتغال، مرجعة ذلك القرار إلى غياب رؤية واضحة لدى السلطات العمومية من أجل دمج هذه التطبيقات في نموذج النقل الحالي.

وأورد بلاغ صادر عن شركة "أوبر"، توصلت به هسبريس، أنه "منذ انطلاقنا، قبل ثلاث سنوات، بذلنا كل ما في وسعنا للعمل مع السلطات العمومية لإيجاد حل مناسب للجميع؛ لكن للأسف لم نتمكن من الحصول على رؤية واضحة، لأن التحول الناجح يتطلب أن نكون شريكاً مسؤولاً للمدن والسائقين والمستخدمين الذين نخدمهم".

وكان أصحاب سيارات الأجرة على مستوى الدار البيضاء والرباط قد دخلوا في معركة مع شركتي "أوبر" و"كريم"، حيث وضع المهنيون شكايات ضدهما أمام القضاء، كما عمدوا إلى توقيف وضبط السيارات التي تشتغل بالشركتين.

ويعتبر المهنيون أن هذه الشركات التي تشتغل بواسطة التطبيقات الذكية هي "شركات وهمية" تضرب في العمق مبدأ المنافسة الشريفة، وتعملان خارج الضوابط القانونية دون تدخل الجهات الوصية، مؤكدين أنها أخذت طابعا شبه قانوني بدليل سكوت الجهات المسؤولة عن هذا الأمر المخالف للقانون، بحسبهم دائما.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - فاروق الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 20:27
لا بد أن يساير الجميع التطور الذي تعرفه المدينة وبلا خسارات أعني أن يستفيد الجميع من هذا التطور.. وبوضوح أكثر، يجب أن نقطع مع الريع والعبودية المستفحلة في قطاع النقل وخاصة السائقين الذين يعتبرون الأكثر تضررا في هذا القطاع غير المنظم.
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14
2 - محمد الكازاوي الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 20:34
أحسن قرار

أحسن قرار اتخذه السيد الوالي عبد الكبير زاهود في مجال النقل

لا للاحتكار من قبل عصابات الطاكسيات (اقتصاد الريع)

القانونية التي كنتم تتبجحون بها الان اصبحت في متناول اصحاب العمل الجاد.


شخصيا ساتعامل مع هذه الشركة ان شاء الله
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23
3 - الكاعي الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 20:34
سائقو سيارات الأجرة الصغيرة بالدارالبيضاء لا يستحقون أي احترام و لن أتعاطف معهم ماداموا يشتغلون بشكل مزاجي و خارج القانون
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22
4 - CHOUAIB الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 20:36
أنا كمواطن عادي سأقف مع هذه الشركة ليس حبا فيها ولكن لكون أصحاب سيارات الأجرة لايحترمون المواطن
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17
5 - مول حمص الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 20:38
أعيش في نيويورك هناك اوبر وفييا و ليفت و جونو وغيرهم من التطبيقات الكل يشتغل نحن الان في زمن التطور وعلى الطكسيات اصحاب الجشع والسيارات المتهالكة والنظرات المتعالية والتعامل المنحط أتجاه الزبون بالمغرب انه زمن ولى وعليهم تطوير عقلهم قبل نقلهم
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18
6 - مواطن مغربي حر الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 20:41
المواطن البيضاوى هو حر فينمغا يركب يركب شحال من خطرة الطاكسي موقفش ليك وانت مزروب وملي يكون معك الاطفال ميفقش ليك وتكون هاز شي حاج ميوقفش ليك والزحام وتخصار الهضر تحشم ملي تكون مع زوجتك او اختك او امك او ابيك المغاربة احرار والمنافسة جيدة للمواطن وكم من سائق لا يحترم الراكب ويوجد بعض المشاكل فالطاكسيات كم طاكسي تسرق وهزو بيه البلايص
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9
7 - سعيد الالفة الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 20:42
و الله تا ضصروا صحاب الطاكسيات في كازا خاصة الطاكسي صغير : مايرحمكش ايلا كنتي غادي من الالفة الى سباتة ..يهضر معاك وهو حادر الزجاج شوية ..وهو الدي يختار و يحدد الجهة التي يريد..وفي بعض الاحيان هو الدي يشير لك الاتجاه الداهب اليه قبل ان يتوقف..اما ان كنتم 3 اشخاص ترغبون في الدهاب الى اية جهة فانه لايتوقف لكم يفضل ان " يريكولي " رغبة في " روصيطة " مكوفلة..
اما ان كانت شابة متبرجة فان الطاكسي هو الدي ياتي إليها و يتوقف لها و يطلب منها الدهاب دون ان يعرف الى اية جهة هي ترغب الدهاب اليها..و مرة رايت طاكسي يتحرش بسيدة في عقدها الرابع تسيرة بجانب الشارع رغم انها كانت تلبس جلبابا محترما..وقد تبعها وهو يضرب لها المنبه كي تركب معه وقف لها ولم تركب..ثم سايرت طريقها فتبعها مرة اخرى و هو يضغط عن المنبه امام انظار الناس واستنكارهم لم يكن يحمل اي زبون وكانت عيناه جاحضات لان السيدة كانت " قلدا "..و المفرح ان السيدة تركته يلهت كالك....
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9
8 - سلسم الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 20:46
هؤلاء التاس يريدون ان يقفو في مواجهة التطور الجارف، ولكن هيهات، تعودوا اقتصاد الريع وحلب جيوب المواطن وفرض شروطهم اقلها تحديد الوجهة التي يريد هو وعدد الاشخاص، اقول لهم طوروا انفسكم اذا كنتم تريدون مسايرة العصر
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4
9 - Khalid الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 20:48
تأكد بالملموس أن فرنسا مازال مستعمرة المغرب. كيف لا يتم الترخيص لأوبر الأمريكية و دفعها لتعليق أنشطتها بعد ثلاث سنوات في حين يتم الترخيص لشركة فرنسية بالكاد ظهرت.
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-6
10 - مغربي اصيل الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 20:49
مهنيو النقل يسبحون في مستنقع الريع و الشجع و الجاهلية و حب الذات، اغلبهم ملهوف و ينتضر اي فرصة سواء عيد او حادث قطار او ايا مان لكي يرفعو التعريفة، جهلاء يريدون نشر وبائهم في المجتمع و لا يقبلون التطور، يضنون انفسهم فوق القانون، لابد من وضعهم في مركزهم الاصلي و معاقبة كل من تجرء منهم و خالف القانون باقصى العقوبات. لا نريد معيقات امام تطور المجتمع كهاؤلاء المعاقين، نريد سيارات اجرة تحترم المواطن و تسهل حياته، من يرى غير ذالك فل يعد للبادية التي اتى منها
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11 - العبدي الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 20:52
بصراحة بعض الأحيان الشعب كيكون عدو نفسو ، كيعرقل التطور ، حتا هادوك ناس لي خداو رخصة راهم مغاربة و باغين يترزقو الله ، الطاكسيات فكازا دارو نياب ولاو بغاو ياكلو بشار ،،،، حتا ناس لي كانو كيشرو برارك فالكاريانات و يتسناو ياخدو فيهم شقق ، ولا يعاودو فيهم البيع كاين لي دار خمس برارك ،، لوكان وزير ولا مسؤول اش تسنا منو ،،،،،
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1
12 - ملاكم الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 20:56
ما لا أتفهمه هو مواجهة أصحاب سيارات الاجرة لكل ما هو جديد و يتضمن روح العصر..اسي الشريف راه العالم ولا خدام بالتطبيقات و الهواتف الذكية..تجي باغي تفرض على البلاد و العباد تفكيرك القديم و النمطي..و كون غير كتقدموا المواطن شي خدمة فيها الجودة..كتزيدوا فالطريفة كلما تزاد المازوط و نهار تنقص متنقصوش نتوما..زيد عليها 90 فالمية من سائقي سيارات الأجرة يستعملون الهاتف أثناء السياقة..بحايلا هاز الخرفان ماشي بنادم..و نزيدك أسي أن السياح فاش تيدخلوا البلاد كيبغيو يستعملوا هاد التطبيقات..أش بغيتي يقول علينا البراني..أننا ننتمي للعصر الوسيط؟ و المغاربة متأخرين على العالم؟ هذا قرار استراتيجي ممتاز. و لكن ما لا فهمه هو كيف يتم طرد Uber الأمريكية و يعطى الترخيص لشركة فرنسية؟؟؟؟ و هي شركة غير معروفة مثل اوبر..هذه علامة استفهام وجب التفكير فيها مليا.
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3
13 - عباس الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 20:57
اعداء التقدم يحاربونه اين ما ظهر .وفي اي قطاع يريد. أن يتحر من آ,الفوضى و الريع من
طرف خفافيش الظلام .الذين يريدون ان تبق البلاد غارقة في الفوضى التي تنبني على الريع الذي ينخر اقتصاد البلاد .كفاكم جشعا و اكل المال الحرام ونظموا قطاعكم بدفاتر التحملات فتستفيدوأ و تفسدوا .
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