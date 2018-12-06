"كازا ترنسبور" تبحث اقتناء 700 حافلة للبيضاء

هسبريس – محمد لديب

وقع اختيار مجلس المدينة وشركة "كازا ترنسبور" على ثلاث شركات أوربية ومغربية من أجل التقدم لوضع ملفاتها بشأن طلب العروض الخاص باختيار الشركتين اللتين ستشرفان على تسيير حافلات النقل الحضري.

وقال محمد أبو الرحيم، النائب الخامس لعمدة مجلس جماعة مدينة الدار البيضاء المكلف بالنقل، إن هذه الخطوة ستساعد مدينة الدار البيضاء على تجاوز مشكل النقل الحضري بين مناطق العاصمة الاقتصادية، وتوفير خدمة ذات جودة عالية للبيضاويين.

وأوضح أبو الرحيم، في تصريح لهسبريس، أن المدينة تسعى من خلال هذه الصفقة إلى توفير 700 حافلة للنقل الحضري، للاستجابة لحاجيات البيضاويين في مجال النقل الحضري.

وأضاف المتحدث في التصريح ذاته: "لقد وضعنا دفتر تحملات صارما يفرض اقتناء 700 حافلة، سيقتني منها المستغل الجديد 350 حافلة، فيما ستوفر شركة "كازا ترونسبور" 350 حافلة في إطار تقاسم التحملات المالية لهذا المشروع".

وأورد النائب الخامس لعمدة مجلس جماعة مدينة الدار البيضاء المكلف بالنقل أن المستغل الجديد، الذي سيتم التعرف عليه في الأسابيع القليلة القادمة، سيتحمل كافة المخاطر الصناعية المرتبطة بالصيانة والإصلاحات الميكانيكية؛ فيما سيتحمل جزءا من المخاطر التجارية، والتي سيتقاسمها مع الشركة الموكول لها تسيير القطاع في المدينة.

وسيلتزم المستغل الجديد لخدمة النقل الحضري عبر الحافلات بتحقيق رقم معاملات محدد، في وقت فرض مجلس مدينة الدار البيضاء مجموعة من المعايير المرتبطة بجودة الخدمة والتقيد باحترام شروط المحافظة على البيئة.

وقال محمد أبو الرحيم: "سنطلق أيضا طلب عروض خاص باقتناء حافلات كهربائية، خاصة بثلاثة خطوط من الدار البيضاء الميناء إلى "موركو مول" والمدينة الخضراء".