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الرئيسية | مجتمع | أساتذة متضررون من "الحركة الانتقالية" يحشدون للنزول إلى الشارع

أساتذة متضررون من "الحركة الانتقالية" يحشدون للنزول إلى الشارع

أساتذة متضررون من "الحركة الانتقالية" يحشدون للنزول إلى الشارع
هسبريس - محمد الراجي
الخميس 06 دجنبر 2018 - 21:00

بعد يومين من إعلان نتائج الحركة الانتقالية للأساتذة المنتمين إلى هيئات التدريس العاملة بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، برسم الموسم الدراسي 2019-2020، شرَع الأساتذة المتضررون من الحركة الانتقالية في الحشد لتنظيم وقفات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بمختلف جهات المملكة، دون تحديد مواعيد الوقفات بعد.

وعلى الرغم من أنّ وزارة التربية الوطنية فتَحت باب تقديم الطعون في نتائج الحركة الانتقالية للموسم الدراسي المقبل، فإنّ الأساتذة المتضررين من هذه الحركة ارتأوا النزول إلى الشارع، يوم غد الجمعة، "من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة والعادلة"، حسب ما بثته التنسيقية الممثلة لهم في صفحتها على "فيسبوك".

وتتهم تنسيقية الأساتذة المتضررين من الحركة الانتقالية وزيرَ التربية الوطنية بـ"تكريس الظلم الذي كان قد استفحل في عهد الوزير السابق محمد حصاد"؛ بينما وصَف ميمون بوجنان، عضو المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأساتذة المغرب، نتائج الحركة الانتقالية الأخيرة بـ"المهزلة".

وقال بوجنان لهسبريس إنّ أغلب الأساتذة المستفيدين من الحركة الانتقالية هم الأساتذة المتعاقدون مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مشيرا إلى أنَّ حوالي العشرين ألف متعاقد الذين استفادوا من الحركة الانتقالية "كانوا فقط مكلّفين في الجهات التي يشتغلون فيها، فإذا بالوزارة تحتسبها مناصبَهم أصلية".

عضو المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأساتذة المغرب قال إنّ وزارة التربية الوطنية رَمت، من خلال هذا الإجراء، "إلى منع الأساتذة المرسّمين من التباري على المناصب التي تضمنتها الحركة الانتقالية الأخيرة، لذلك لجأت إلى عملية تبادل المتعاقدين فيما بينهم لمناصبَ ليست لهم أصلا، بل كانوا مكلفين فيها فقط".

ويسود غضب كبير وسَط الأساتذة المتضررين من الحركة الانتقالية إزاء "تفضيل الأساتذة المتعاقدين عليهم"، "أغلب المناصب التي في كبريات المدن دّاوْها بـ3 أشهر و13 شهرا أقدمية عامة"، يقول أحد الأساتذة في إحدى المجموعات على تطبيق واتساب، ويقول آخر: "كثير من المناصب في المركز فارغة، لمن سيعطونها؟"، ليجب زميل له: "سيمنحونها للمتعاقدين فوج 2019"، ويعلّق آخر: "الظلم هادا".

ويتساءل الأساتذة المتضررون من الحركة الانتقالية "كيف لأساتذة متعاقدين أنْ يتبادلوا مناصبَ ليست لهم أصلا، دون أدنى اعتبار لنا نحن المرسمين؟"، معتبرين أن هذا الإجراء يشكل خرقا للقانون.

وبادرت مكاتب نقابات تعليمية إلى إصدار بيانات مندّدة بنتائج الحركة الانتقالية الأخيرة، إذ وصفها المكتب النقابي للجامعة الوطنية للتعليم بإقليم تيزنيت بـ"الهزيلة ولا تلبّي انتظارات نساء ورجال التعليم بالإقليم، على الرغم من وجود مناصبَ شاغرة".

وطالبَ المكتب النقابي المذكور بإعادة النظر في معايير الحركة الانتقالية الوطنية "بما يضمن حقوق جميع المشاركين"، وفصل التبادل الآلي عن الحركة الوطنية، معتبرة أنّ نظام التبادل الآلي "يعتريه الغموض وغياب الشفافية".

في هذا الإطار، يشتكي عدد من الأساتذة من إسناد مناصبَ إلى المتعاقدين في الحركة الانتقالية عن طريق التبادل، وحرمان الأساتذة المرسمين، على الرغم من أن منهم من يتوفر على رصيد النقط يصل في بعض الحالات إلى 140 نقطة فضلا عن الالتحاق.

يقول أستاذ يُدعى (ح.د) في طعْن وجّهه إلى وزارة التربية الوطنية: "لقد ضاع مبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص في الحركة الانتقالية 2019/2020، وتمّ فيها هضم حقي، حيث أسندت المناصب التي عبّرت عن الرغبة في الانتقال إليها إلى غيري بذريعة التبادل، علما أنّ المستفيدين من هذا التبادل مكلفون فقط، ومناصبهم كانت تُعتبر شاغرة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - إطار الأكاديمية الخميس 06 دجنبر 2018 - 21:14
كلام غير صحيح لأن معظم أطر الاكاديميات (المتعاقدون) لما طلبوا البقاء في مناصبهم الأصلية عن طريق التعبير عنها كرغبة أولى حذفوا تلك الرغبة بدون موجب حق وأعطوهم إحدى الخيارات الأخرى وهذا تكرر في العديد من الحالات ، كما ان طريقة تعبير هؤلاء تنم عن نوع الازدراء لا تعبر عن روح المسؤولية .
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-8
2 - H MEN الخميس 06 دجنبر 2018 - 21:23
كل مرة خارجة رباعة تحتج+العطل+الاعياد+السليت+الغياب ,امتى هيقراو ولاد المغاربة?
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-24
3 - أستاذ الخميس 06 دجنبر 2018 - 21:25
حنا عندنا العقد فهاد البلاد البارح والبارح كنت كدوز منفخ صدرك انا مرسم وهادو غير متعاقدين اوا ها المتعاقد شدات ليه الحركة ونتي بقيتي تشوف فالسما هاد شي لي مبغيناش الفئوية فوسط رجال التعليم وراك للفراجة فالمستقبل عش رجبا ترى عجبا
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-8
4 - بطالي الخميس 06 دجنبر 2018 - 21:25
الوظيفة بالتعاقد هو مبدأ لتكافؤ الفرص وليس ترسيم أبدي لمن هب ودب في ممارسة مهنة التعليم
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-9
5 - استاد الخميس 06 دجنبر 2018 - 21:27
مسؤول مصلحة الحركة التعليم الثانوي لايعمل بجدية متهاون لا تهمه الشكايات الواردة عل مصلحته طعون في الحركة بالجملة ولا مجيب المرجو العمل عل تغيير بعض المسؤولين واستبدالهم بعناصر شابة قادرة عل التخطيط والابداع
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5
6 - Jamal suede الخميس 06 دجنبر 2018 - 21:27
بسم الله ولا حولة ولا قوة الا بالله ، مشكل المظاهرات في المغرب انه كل فئة اوً طبقة تدافع عن مصالحها كما يقول المثل ( كلا يلغي بلغاه ) لو نَعدْ كم من مظاهرة في المغرب لما استطعنا ان نعددها ، من هذا المنطلق نستنج ان الشعب المغربي أناني كل واحد يفكر في نفسه ومن بعده الطوفان للأسف لم نذكر هول المشكلة لان بهذه العقلية لن نغير شيء في بلدنا لان الحكام يستفيدون من هده التفرقة ، لنأخذ مظاهرة واحتجاجات اصحاب السترات الصفراء درس ومنهج للوصول إلى المبتغي بطريقة مختصرة ، الفرنسيين خرجوا لمطالب لشعب كافة وليس لفئة معينة لذا الدولة شعرت بالخوف من القوة الواحدة وفي فترة وجيزة بين ليلة وضحاها طأطأة الرأس الحكومة واستجاب الرئيس ونزل من برجه العالي بعدما كان يستفزهم ولا يريد ان ينصت للمطالب الشعبية فأرغمته المظاهرات للركوع والخضوع لهم في ليلة واحدة وليس يومين اوً أسبوع ، لنتعلم من الدروس كي نصل إلى الهدف ، اليد الواحدة لا تصفق والاتحاد قوة ،
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5
7 - Abdellah الخميس 06 دجنبر 2018 - 21:31
الأن تيقنت بلا أدنى شك أن الأساتذة مدمنون على الاحتجاجات والإضرابات كؤلاك الذين يجب أن يمارسو طقوس الحضرة بين الفينة والأخرى وإلا أصيبوا بنوبات الصرع والهستريا (مسكونين).
ففي المغرب وفي كل يوم إذا مررت قرب البرلمان فستجد حتما احتجاجا للأساتذة أو الاطباء والممرضين.
لماذا فقط هاتين الفئتين هما اللتين تتظاهران باستمرار منذ عقود بينما لا نرى أثرا لموظفي القطاعات الأخرى إلا نادرا جدا.
بغيت غير نفهم
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-10
8 - lhabib الخميس 06 دجنبر 2018 - 21:36
لك الله يا استاذ ولا حول و لا قوة الا بالله
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0
9 - مواطن الخميس 06 دجنبر 2018 - 21:36
السلام عليكم. من خلال ما قيل اود التاكيد على المشكل المطروح والمتعلق بالتفرقة حيث هناك مز يتكلم عن مرسم و يقصي المتعاقد. فللاسف عندما يتم تكريس هده "العنصرية" في رأيي من طرف الاساتدة انفسهم. مادا سيقوا الاخرون!!!!؟؟؟؟ فالجميع اساتدة . لمادا يتم الحديث عن مرسم او متعاقد. فهل المتعاقد يجب ان يكون ديبناج وستم اقفال الثقب به!؟ المتعاقد راه طاب بالقراية . واش راه ما عندوش الحق يقول راني استاد. وهل المرسمون فوق كلشي. !!؟؟?؟
ا
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-1
10 - Citoyen الخميس 06 دجنبر 2018 - 21:40
هل كذلك الحركة الانتقالية اصبحت ايضا داخل اللعبة السياسية.استاذ متعاقد باقدمية سنة,له حظ من استاذ بعشرين سنة عمل.ولكن ليست مسؤولية الوزارة لوحدها بل مسؤولية النقابات الضعيفة والخاىنة التي وافقت على تخريب التعليم بحجة الظرفية.فعلا عندما اصبحنا نرى توظيف الاساتذة بهذا المستولى المتدني فالكل يجوز في هذه الوزارة المتلاشية.
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0
11 - professeur الخميس 06 دجنبر 2018 - 21:55
إليكم نموذج اخر لحيف وظلم الوزارة:
أفرجت هذا الأسبوع عن تسوية الدفعة الثالثة من ملفات التعويض اليومي عن التدريب لفائدة الموظفين التابعين لقطاع التربية الوطنية، الذين سبق لهم قضاء فترة تدريب بإحدى مراكز التكوين، قبل 31 دجنبر 1982، وذلك في حدود الغلاف المالي المخصص لهذا الغرض، حيث يبلغ عدد الملفات التي ستتم تسويتها 833 ملفا.
وهناك ما يزيد عن 9511 ملفا عالقا منذ 1982 وعلى أصحابها انتظار تعويضاتهم لتلتحق بهم في دار الآخرة !
لا توجد هيئة ولا جمعية ولا نقابة تدافع عن هذه الفئة لأن معظم ممثليها الذين أفنوا حياتهم في خدمة الوطن وتنشئة أجياله تقاعدوا أو التحقوا بالرفيق الأعلى .
و تجدر الإشارة إلى أن معدل أعمار أصحاب هذه الحقوق من الأساتذة ؛ خريجي مراكز التدريب ؛ يتجاوز السبعين 70 سنة ؛ منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر … وقد يطول بهم الانتظار لتعوضهم الوزارة في الدار الآخرة ؟!
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12 - محسن الخميس 06 دجنبر 2018 - 21:56
قطاع التكوين المهني يعرف الزبونية والمحسوبية في طلبات الانتقال
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13 - النفاقات الخميس 06 دجنبر 2018 - 21:56
أنا أتساءل عن هذه المهزلة؟
أين أنتم يامن أردتم الخروج؟ على من تكذبون، أليس الأولى أن تنزلوا للشارع على القفز على الحركة الوطنية بإدخال فيها قبل المتعاقدين الحركة الجهوية والإقليمية.
ما هذا العبث؟
أين النفاقات عفواً النقابات؟
والله إنها قمة العبث
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14 - اخبار عن التعاقد بمبالغ مالية الخميس 06 دجنبر 2018 - 21:59
هناك حديت يدور في اوساط الشباب عن التعاقد مع الاكاديميات بمجرد دفع مبالغ مالية يتم تحديدها بالنراضي بين الاطراف و بالطبع العملية سرية المرجو البحت في الموضوع
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15 - Omar33 الخميس 06 دجنبر 2018 - 21:59
" que vous allez changer les choses attaquer l'argent de l'Etat et de la cour royal famille royale compris évidemment C'est pas en restant "timoré" "modéré
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