وزارة التربية تلغي الانتقاء الأولي في مباريات التعاقد

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، اليوم الخميس، أنها قد قررت، وبصفة استثنائية، إلغاء الانتقاء الأولي أمام الراغبين في اجتياز مباراة توظيف الأساتذة من لدن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وأضافت الوزارة في بلاغ، توصلت به هسبريس، أنها "قررت فتح باب الترشيح في وجه جميع المترشحات والمترشحين المتوفرين على شروط الترشيح المحددة في الإعلانات التي أصدرتها الأكاديميات بهذا الخصوص".

"يأتي هذا الإجراء من أجل ضخ أفضل الكفاءات الموجودة بين الحاصلين على الإجازة في المنظومة التربوية وتعزيز تكافؤ الفرص باعتماد نتائج الاختبارات الكتابية"، يورد قطاع التربية الوطنية في الوزارة نفسها.