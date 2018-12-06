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الرئيسية | مجتمع | وزارة التربية تلغي الانتقاء الأولي في مباريات التعاقد

وزارة التربية تلغي الانتقاء الأولي في مباريات التعاقد

وزارة التربية تلغي الانتقاء الأولي في مباريات التعاقد
هسبريس من الرباط
الخميس 06 دجنبر 2018 - 13:30

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، اليوم الخميس، أنها قد قررت، وبصفة استثنائية، إلغاء الانتقاء الأولي أمام الراغبين في اجتياز مباراة توظيف الأساتذة من لدن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وأضافت الوزارة في بلاغ، توصلت به هسبريس، أنها "قررت فتح باب الترشيح في وجه جميع المترشحات والمترشحين المتوفرين على شروط الترشيح المحددة في الإعلانات التي أصدرتها الأكاديميات بهذا الخصوص".

"يأتي هذا الإجراء من أجل ضخ أفضل الكفاءات الموجودة بين الحاصلين على الإجازة في المنظومة التربوية وتعزيز تكافؤ الفرص باعتماد نتائج الاختبارات الكتابية"، يورد قطاع التربية الوطنية في الوزارة نفسها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - إلى الهاوية الخميس 06 دجنبر 2018 - 13:53
رفع السن إلى 55 سنة و إلغاء الانتقاء شيء جميل. الى الامام سر. لا تتوقف. القسم سهل لهذه الدرجة ؟؟؟؟؟؟؟؟ أيتها الاكاديميات أكملي خيرك الله يجزيك على قد نينك او ديري شي مباراة للأطر الادارية را الخصاص كبير اما الاداريين الحاليين بغيتك تزيدهم أعباء جديدة لأنهم ما شاء الله باقي فيهم ما يسير 2 مؤسسات و بدون أطر إدارية ......
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6
2 - mohamed الخميس 06 دجنبر 2018 - 14:04
الاخوان هل يمكن دفع الملف دون ورقة التسجيل القبلي ام لا ؟
لاني لم اكن مطلع بتاريخ التسجيل القبلي وشكرا .
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1
3 - مغربي الخميس 06 دجنبر 2018 - 14:13
إذن لا داعي لتقديم الكشف الخاص بالنقط.............
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4 - غيورة على القطاع الخميس 06 دجنبر 2018 - 14:13
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.على من يكدبون ؟!انه الضحك على الذقون بالمباشر.
كيف يحسنون من مردودية التعليم بهذه الصيغة؟
التدريس بالتعاقد بدون تكوين حاولنا نفهموه بعد الانقاءات.....والان الانقاء القبلي الغي!!!!!!
ولاو عارفين ان سفينة التعليم تغرق وشراعه تهوى دايرين رباخا.لك الله يابلدي وياخد بيد شبابه
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