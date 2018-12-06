24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|6
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:44
|08:15
|13:23
|16:00
|18:22
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- رسالة إلى علماء الإسلام
- الممثل الأمريكي فيغو مورتنسن ينتقد وضع السلطات في أيدي البلهَاء
- أولاد مولود ومحادثات جنيف
- توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الخميس
- الخليع وأسعار تذاكر القطارات
وزارة التربية الوطنية تترصد المتوفين لتفرج عن تعويضاتهم! (5.00)
إجراءات "صارمة" تدفعُ ممتهني التهريب إلى الاحتجاج في "تراخال" (5.00)
توسع العمران يرمي تاريخ شارع "البوليبار" بطنجة في جُب النسيان (5.00)
- عائشة البصري تكشف وجه عبد الكافي .. "تاجر دين وشيخ نساء" - (262)
- الخوصصة تصل سكة الحديد .. ولخليع يعلن المكتب شركة مجهولة - (78)
- اليوم الأول من مباحثات جنيف .. هدوء وآمال و"جمود الانفصال" - (63)
- النهاري يعتذر عن "إساءته" إلى سكان خنيفرة - (55)
- عائلات متهمين ترفض "تشويه السمعة" في ملف ترويج "كفتة الكلاب" - (52)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
وزارة التربية تلغي الانتقاء الأولي في مباريات التعاقد
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، اليوم الخميس، أنها قد قررت، وبصفة استثنائية، إلغاء الانتقاء الأولي أمام الراغبين في اجتياز مباراة توظيف الأساتذة من لدن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وأضافت الوزارة في بلاغ، توصلت به هسبريس، أنها "قررت فتح باب الترشيح في وجه جميع المترشحات والمترشحين المتوفرين على شروط الترشيح المحددة في الإعلانات التي أصدرتها الأكاديميات بهذا الخصوص".
"يأتي هذا الإجراء من أجل ضخ أفضل الكفاءات الموجودة بين الحاصلين على الإجازة في المنظومة التربوية وتعزيز تكافؤ الفرص باعتماد نتائج الاختبارات الكتابية"، يورد قطاع التربية الوطنية في الوزارة نفسها.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
لاني لم اكن مطلع بتاريخ التسجيل القبلي وشكرا .
كيف يحسنون من مردودية التعليم بهذه الصيغة؟
التدريس بالتعاقد بدون تكوين حاولنا نفهموه بعد الانقاءات.....والان الانقاء القبلي الغي!!!!!!
ولاو عارفين ان سفينة التعليم تغرق وشراعه تهوى دايرين رباخا.لك الله يابلدي وياخد بيد شبابه