اغميجة .. مدير المعهد العالي للقضاء في ذمة الله

هسبريس - و.م.ع

توفي عبد المجيد اغميجة مدير المعهد العالي للقضاء ورئيس غرفة بمحكمة النقض، اليوم الخميس بالرباط، عن سن 62 عاما، بعد معاناة طويلة مع المرض، كما علم لدى عائلة الفقيد.

وقد تخرج الراحل اغميجة سنة 1983 من المعهد العالي للقضاء، وعين سنة 1998 وكيلا للملك في المحكمة التجارية بفاس، وفي سنة 1999 عين رئيسا لديوان وزير العدل، وفي 2001 مديرا للدراسات والتعاون والتحديث بوزارة العدل.

وفي سنة 2010 تم تكليف الراحل بمهمة رئاسة ديوان وزير العدل بالإضافة إلى مهامه كمدير، ليعين عام 2011 كاتبا عاما لوزارة العدل والحريات، ومديرا عاما للمعهد العالي للقضاء منذ سنة 2013.

وكان الراحل عبد المجيد اغميجة عضوا في الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، وعضوا في اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وعضوا في اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الجبائية، وعضوا في لجنة تدبير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، وعضوا بمجلس إدارة المركز المغربي للوساطة البنكية.

كما كان الراحل قاضيا سابقا في المحكمة العربية للاستثمارات (جامعة الدول العربية في القاهرة)، وأستاذا مؤقتا في كلية الحقوق الرباط - أكدال، وخبيرا وعضوا في عدة لجان لمجلس وزراء العدل العرب - جامعة الدول العربية، ومؤسسا وأول رئيس لجمعية نشر المعلومات القانونية والقضائية (2004 - 2006).

وقام الراحل عبد المجيد اغميجة بنشر العديد من الدراسات القانونية والقضائية، وحصل على عدد من الأوسمة من بينها وسام العرش من درجة فارس، ووسام الاستحقاق الوطني من درجة ضابط كبير، ووسام سان رايموندو دي بنيافورت (إسبانيا).