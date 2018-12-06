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الرئيسية | مجتمع | اغميجة .. مدير المعهد العالي للقضاء في ذمة الله

اغميجة .. مدير المعهد العالي للقضاء في ذمة الله

اغميجة .. مدير المعهد العالي للقضاء في ذمة الله
هسبريس - و.م.ع
الخميس 06 دجنبر 2018 - 13:10

توفي عبد المجيد اغميجة مدير المعهد العالي للقضاء ورئيس غرفة بمحكمة النقض، اليوم الخميس بالرباط، عن سن 62 عاما، بعد معاناة طويلة مع المرض، كما علم لدى عائلة الفقيد.

وقد تخرج الراحل اغميجة سنة 1983 من المعهد العالي للقضاء، وعين سنة 1998 وكيلا للملك في المحكمة التجارية بفاس، وفي سنة 1999 عين رئيسا لديوان وزير العدل، وفي 2001 مديرا للدراسات والتعاون والتحديث بوزارة العدل.

وفي سنة 2010 تم تكليف الراحل بمهمة رئاسة ديوان وزير العدل بالإضافة إلى مهامه كمدير، ليعين عام 2011 كاتبا عاما لوزارة العدل والحريات، ومديرا عاما للمعهد العالي للقضاء منذ سنة 2013.

وكان الراحل عبد المجيد اغميجة عضوا في الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، وعضوا في اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وعضوا في اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الجبائية، وعضوا في لجنة تدبير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، وعضوا بمجلس إدارة المركز المغربي للوساطة البنكية.

كما كان الراحل قاضيا سابقا في المحكمة العربية للاستثمارات (جامعة الدول العربية في القاهرة)، وأستاذا مؤقتا في كلية الحقوق الرباط - أكدال، وخبيرا وعضوا في عدة لجان لمجلس وزراء العدل العرب - جامعة الدول العربية، ومؤسسا وأول رئيس لجمعية نشر المعلومات القانونية والقضائية (2004 - 2006).

وقام الراحل عبد المجيد اغميجة بنشر العديد من الدراسات القانونية والقضائية، وحصل على عدد من الأوسمة من بينها وسام العرش من درجة فارس، ووسام الاستحقاق الوطني من درجة ضابط كبير، ووسام سان رايموندو دي بنيافورت (إسبانيا).

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - مصطفى الخميس 06 دجنبر 2018 - 13:21
الله يرحمو ويوسع عليه ان لله وان اليه راجعون.
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2 - عزيز ع الخميس 06 دجنبر 2018 - 13:35
رحمة الله على الفقيد، شمله رب العالمين بواسع عفوه ومغفرته، لم اتعرف على المرحوم مباشرة لكني خبرت وعلمت اخلاقه من ابناءه حيث درست الاثنين الفتاة والولد وقد كانا نعم الخلق وطيبة القلب فرحمة الله عليه وعلى كل المؤمنين الصادقين.
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3 - سميرة الخميس 06 دجنبر 2018 - 13:41
إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم ارحمه وتجاوز عنه وأسكنه فسيح جناتك وارزق أهله وذويه الصبر والسلوان. آمين يارب العالمين.
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4 - lekbir الخميس 06 دجنبر 2018 - 13:43
اللهم ارحمه برحمتك الواسعة والهم ذويه الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون
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5 - saraha raha الخميس 06 دجنبر 2018 - 13:53
البقاء لله وانا لله وأنا إليه راجعون كل من عليها فان ويجزى كل على عمله يوم الحساب
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6 - حسن الخميس 06 دجنبر 2018 - 14:03
رحمة الله عليه...من خيرة قضاة المملكة علما وأخلاقا وطيبة. اشتغل في صمت وغادرنا في صمت
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7 - mustapha الخميس 06 دجنبر 2018 - 14:03
تغمذه الله برحمته الواسعة....وأنا لله وأنا إليه راجعون. .
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8 - احمد مركاد الخميس 06 دجنبر 2018 - 14:12
انا لله وانا اليه راجعون رحمه الله وأسكنه فسيح جناته ورزق لنا ولذويه الصبر و السلوان لقد عرفته منذ سنة 1992 وكان دائما متصفا بأخلاق وكفاءة عالية . وكان يمتاز بهدوء وبالخطاب الحسن حتى عندما يستفز . رحمه الله رحمة واسعة. انا لله وانا اليه راجعون .
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