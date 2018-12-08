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الرئيسية | مجتمع | مسيرة بالرباط لدعم معتقلي حراكي الريف وجرادة

مسيرة بالرباط لدعم معتقلي حراكي الريف وجرادة

مسيرة بالرباط لدعم معتقلي حراكي الريف وجرادة
هسبريس من الدار البيضاء
السبت 08 دجنبر 2018 - 09:05

أعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تنظيم مسيرة جديدة يوم الأحد المقبل بالرباط، من أجل المطالبة بـ"إصدار عفو عن معتقلي حراك الريف وجرادة، وكذلك الصحافيين المعتقلين؛ وفي مقدمتهم مدير نشر موقع بديل حميد المهداوي، ثم إلغاء كافة الأحكام والمتابعات المرتبطة بملف الاعتقال السياسي، ومختلف الاحتجاجات السلمية التي عرفتها بلادنا".

ونبّهت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في بيان تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منه، إلى "إمعان الحكومة في تغييب الإرادة العامة للشعب، وحجبه عن ممارسة حقه في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي، ومتابعة الناهبين الذين صدر في حقهم تقرير المجلس الأعلى للحسابات، واستمرار التساهل مع ناهبي الأراضي السلالية والمتحكمين في الريع".

وحذرت رابطة حقوق الإنسان من "استمرار الالتفاف على الخطوة الإيجابية للمغرب بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، لدى الأمم المتحدة، وذلك بعدم إشراك كل الفاعلين والجمعيات الحقوقية في الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، لتكون آلية ديمقراطية وحقيقية وفعالة للوقاية من التعذيب وليس آلية للاستهلاك الدولي".

وستنطلق المسيرة الاحتجاجية على الساعة الحادية عشرة صباحا، انطلاقا من باب الأحد في اتجاه محطة القطار الرباط المدينة، تحت شعار: "لنقف جميعا من أجل المساواة والعدالة والكرامة الإنسانية"، بغية "توفير كافة الضمانات لعدم تكرار الانتهاكات الجسيمة مستقبلا، فضلا عن تجريم الانتهاكات المرتبطة بنهب المال العام".

وأكد المصدر ذاته "فشل سياسة الحكومة في مجال التعليم والصحة والسكن وإصلاح القضاء، والاهتمام بالفئات المهمشة، كالحرفيين والتجار البسطاء والسائقين المهنيين؛ ما أدى إلى تراجع وضعية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بشكل خطير مع استمرار الرشوة والفساد"، وتابع: "نطالب بإطلاق سراح سائق قطار بوقنادل، وتمتيع المكفوفين بالتمييز الإيجابي عبر فتح باب تشغيلهم المباشر، وعدم الالتفاف على مطالبهم بحلول لن تفضي سوى إلى مزيد من الاحتقان".

"يجب العمل على فتح ملف جديد للعدالة الانتقالية يشمل كافة الانتهاكات، بما فيها الانتهاكات في حق من يطلق عليهم 'معتقلو السلفية الجهادية'، بإطلاق من لم يثبت اقترافهم جرائم قتل؛ علاوة على معتقلي حراك الريف وجرادة وحركة السكن بالدار البيضاء والطلبة وغيرهم"، تردف الرابطة الحقوقية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - gilet j السبت 08 دجنبر 2018 - 09:14
On va vous prendre pour des terroristes et on va sortir l'armée il faut tenir jusqu'à la victoire dans le calme regardez nous les gilets jaunes
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2 - الساكي اسبانيا السبت 08 دجنبر 2018 - 09:15
جمعية الفتن و التفرقة..و الخونة المدعمون بالاموال الخارجية.. يجب اعتقالكم انتم و محاكمتكم بخيانة الوطن...اما مجموعة الزافازفه بالمحكمة قالت كلمتها.. و يجب عليكم ان تقبلوا بالحكم لانه جاء ضعيفا...لو كنتم بدولة اخرى لحمكم عليكم بالاعدام...و لا شيء غير الاعدام... احمدوا الله على نعمة الامن...يا جمعيات الذل.. انضروا حولكم... الم تروا الان ما يقع بفرنسا بلد الحريات.... كل من خرب املاك الدولة و المواطنين يجب محاكمتهم والا اننا نعيش في الغابة....... اين انتم من المحتل الاسباني في الاهانة للمواطنين المغاربة.....هنا يجب عليكم العمل و ليس ضد بلدكم يا جمعيات الذل اخس اخس منكم.....
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3 - السفير السبت 08 دجنبر 2018 - 09:31
لماذا يجب إصدار عفو على هؤلاء المتهمين وهم لم يطلبوا إلا حق من حقوقهم الذي خوله لهم ولجميع المغاربة القانون الذي لا يطبق مع الأسف لو قام هؤلاء المعتقلين بطلب فتح أماكن للرقص والغناء ووووولاستجابت الحكومة او من يحكمها على الفور وبدون تردد نحن نعيش في وطن فيه ظلم كبير والكل يرى ويسمع من اعلى الهرم الى أسفله ولا احد يقوم بالواجب الا الخطابات التافهة التي لا تصلح لشيء في زمننا هذا لان كل شيء اصبح واضحا وضوح الشمس فالمغرب كنظام إذا طلبت حقك المشروع فستصبح خارجا عن القانون وستذهب بعشرين عاما سجنا فلا حول ولا قوة الا بالله
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4 - لب النداء! السبت 08 دجنبر 2018 - 09:36
كن مواطنا صالحا واخرج يوم الأحد وتضامن مع إخوانك المظلومين المعتقلين في السجون ظلما وعدوانا وتذكر قد تركوا أطفالا صغارا وزوجات بدون معيل ووالدين كهلا على وشك فقدان البصر والفؤاد على فقدان فلذات كبدهم , واخوانا لهم واخوات حزنين على ماأصاب البيت والأسرة من هم وكدر وحزن ...... اذن غدا الموعد كن ايجابيا سلميا واخرج ارفع صوتك ولب النداء لعله يصل إلى قلب رحيم عطوف يشملهم بعفوه وكرمه!
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5 - مغربي السبت 08 دجنبر 2018 - 09:45
اللهم أسرتنا واحفظ بلدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن هذه المظاهرات وراءها مخربون من العدل والإحسان وتجار الدين اما مايسمون باليسار فليس لهم وجود....يارب
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6 - الوطنية السبت 08 دجنبر 2018 - 09:48
كثرتو علينا ف المسيرات الحكومة ك الدير ما بغات بالاذان الصماء خدمات
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7 - الحق السبت 08 دجنبر 2018 - 10:14
إذا الشعب يوما أراد الحياة. فلابد...............................
من يهين صعود الجبال....... يعيش ابد الدهر بين الحفر
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