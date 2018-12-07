جمعية "حضور دائم" تفتتح الموسم بـ"أنا مهاجر"

الميلودي دالي

دشنت جمعية "حضور دائم" موسمها الجديد بتناول موضوع "نبذ الكراهية وتكريس ثقافة الاختلاف" ضمن مشروعها الجديد تحت عنوان "أنا مهاجر"، بشراكة مع المنظمة الإيطالية CEFA.

المشروع موجه لفائدة تلميذات وتلاميذ المؤسسات التعليمية الحكومية التابعة للمديرية الإقليمية بالرباط. ولهذا الغرض أقيمت محترفات فنية متنوعة الاختصاصات من تأطير عدد من الأساتذة.

جدير بالذكر أن المشروع، "الفن بصيغة الجمع رقم 2" دورة 2018، انتقي من خلال مباراة بين مجموعة مشاريع لجمعيات المجتمع المدني التي تعمل في مجال الهجرة على مستوى الإقليم، للمشاركة في الدورة الأولى لمشروع منظمة CEFA "أنا مهاجر". وبعد إعلان الفائزين الثلاثة، استفادت جمعية حضور دائم كباقي الفائزين من دورة تكوينية مركزة.

مشروع "الفن بصيغة الجمع رقم 2" دورة 2018 هو عبارة عن مجموعة من الورشات الفنية متعددة الاختصاصات (فن تشكيلي، نحت، مسرح، سينما) يستفيد منها تلاميذ وتلميذات المؤسسات العمومية بحي يعقوب المنصور بالرباط – تفعيلا للأندية التربوية- بتشجيع من إدارة المديرية الإقليمية بالرباط ومدراء المؤسسات المحتضنة للمشروع.