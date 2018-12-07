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الرئيسية | مجتمع | المغرب يتراجع بـ17 مركزاً في مؤشر المعرفة العالمي لسنة 2018

المغرب يتراجع بـ17 مركزاً في مؤشر المعرفة العالمي لسنة 2018

المغرب يتراجع بـ17 مركزاً في مؤشر المعرفة العالمي لسنة 2018
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الجمعة 07 دجنبر 2018 - 14:00

سجل المغرب تراجعا كبيرا في مؤشر المعرفة العالمي لسنة 2018، إذ انتقل ترتيبه من 77 في نسخة 2017 إلى 94، من أصل 134 دولة شملها التصنيف، مسجلاً تراجعاً بـ17 مركزا دفعة واحدة.

وحصل المغرب ضمن مؤشر المعرفة العالمي الذي أطلقته مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على تنقيط 41 على 100.

وجاءت المعدلات التي حصلت عليها المملكة في المؤشرات التي يعتمد عليها مؤشر المعرفة العالمي كالتالي: محور التعليم قبل الجامعي بـ48.8 نقط، والتعليم التقني والتدريب المهني 42.0، والتعليم العالي بـ33.2، والبحث والتطوير والابتكار 20.3، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 49.2، يليه مؤشر الاقتصاد بتنقيط بلغ 44.8، والبيئات التمكينية بمعدل متوسط وصل إلى 50.5.

واحتسب المؤشِّرُ عبر خمسة مستويات؛ يقوم الأدنى فيها على مجموعة من 133 متغيراً تغطي مختلف القطاعات الحيوية في الدولة، مثل معدلات الالتحاق والتخرج والهدر المدرسي والقرائية والبطالة والعمر المتوقع عند الولادة، ومؤشر الحكومة الإلكترونية، والاستقرار السياسي، والأطر التنظيمية والقانونية، وبراءات الاختراع، ومؤشرات خاصة بقطاع الأعمال، وجودة وتوافر الموارد البشرية، من طلاب ومعلمين وقوى عاملة وباحثين، وغيرها من المؤشرات الحيوية.

وعلى مستوى الدول العربية، احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى، وجاءت في المرتبة 19 عالميًا، واحتفظت كذلك بالمركز الثاني عالميًا على مستوى الاقتصاد؛ وذلك ضمن تقرير استشراف مستقبل المعرفة الأول في العالم.

مغاربيا، حلت تونس في المرتبة الأولى و82 عالميا، وذلك بعدما جاءت في تقرير السنة الماضية في المرتبة الثانية خلف المغرب الذي كان قد حل الأول على مستوى المغاربي قبل أن يتراجع إلى المرتبة الثانية في 2018؛ في حين تقبع الجزائر في المرتبة الأخيرة 104.

دوليا، ذكر مؤشر المعرفة العالمي الذي جاء خلال افتتاح "قمة المعرفة 2018" بدبي، تحت عنوان "الشباب ومستقبل اقتصاد المعرفة"، أن سويسرا احتفظت بمركزها الأول، تليها السويد وفنلندا والولايات المتحدة الأمريكية ولوكسمبورج.

وتم إصدار نتائج مؤشر المعرفة العالمي لـ134 دولة، تحت مظلة مشروع "المعرفة للجميع"، وهو مبادرة مشتركة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.

يشار إلى أن "قمة المعرفة 2018" تجمع أكثر من 100 متحدث رفيع المستوى من الخبراء وصناع القرارات والمعنيين من شتى أرجاء العالم في أكثر من 45 جلسة حوارية، تتطرق إلى موضوعات متنوعة مرتبطة بالشباب والاقتصاد المعرفي، وطرق تحويل المجتمعات من مستهلكة إلى منتجة للمعرفة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - مصراوي الجمعة 07 دجنبر 2018 - 14:14
مصر ام المعرفة ... نقطة وانتهى
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-27
2 - المنطقي الجمعة 07 دجنبر 2018 - 14:15
لا اعرف لمدا الناس تزيد إلى الأمام ونحن إلى الوراء .....انا من جيل السبعينات وكنت أسكن في قرية وأقسم لكم بأن مستوصف القرية كان جميلا وكان به طبيب واكتر من 5 ممرضين وكانوا يقومون بواجبهم احسن قيام ويعطوننا النصائح والدواء مجانا.....دهبت مؤخرا إلى القرية فوجدت المستشفى في حالة يرتى لها ولا طبيب ولا ......الخ .....ارجوا ان يصل كلامي إلى المسؤولين. ...الصحة بالبلاد في خطر جسيم ...
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20
3 - Cikni الجمعة 07 دجنبر 2018 - 14:18
Qui n'avance pas recule...
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6
4 - يحي بوشيخي الجمعة 07 دجنبر 2018 - 14:18
لقد ظلموا المغرب.ونسوا تربعه على عرش تشميع البيوت وقمع الحريات.أهل الريف وجرادة كمثال
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5 - سيمو الجمعة 07 دجنبر 2018 - 14:23
هده هي سياسة البغرير وسمع المغرب حسن من فرنسا
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15
6 - متتبع الجمعة 07 دجنبر 2018 - 14:26
من يكذب على المغاربة مؤشر المعرفة ام مسؤولو العدالة والتنمية اللذين يزعمون أمام المحافل وفي البرلمان بأن كل المؤشرات بخير الله يعطينا وجوهكم أنتم اصحاب العدالة والتنمية
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14
7 - ابو بدر الجمعة 07 دجنبر 2018 - 14:26
لعل السبب هو أن المغرب يسيِّره مجموعة من المداويخ فهنيئاً لنا و بشرى لنا بدخول كينيس بوصفنا الدولة الأكثر تقهقرا في العالم
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8 - أطلسي الجمعة 07 دجنبر 2018 - 14:33
عن أي معرفة نتحدث و التعليم متدنى إلى أقصى درجات
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9 - Wiseman الجمعة 07 دجنبر 2018 - 14:39
Backseat nations. Nothing new. Under the great leadership for the last sixty years. Sad state of a kingdom.
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1
10 - كريم الطنجاوي الجمعة 07 دجنبر 2018 - 14:39
اين ما وجد الاستبداد وجد الخراب فالاستبداد راس كل خطيئة
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8
11 - Hamza الجمعة 07 دجنبر 2018 - 14:39
لا هذا حرام... العثماني قال أننا في الطريق الصحيح. العثماني هو العارف بأمور المستقبل و حثما سيكون له معاش مريح كيف ما كان المستقبل. اللهم كثر حسادنا.
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7
12 - Lanxess Arena الجمعة 07 دجنبر 2018 - 14:41
ايوا وصلوها الى رئيس الحكومة المنحوسة او الرباعة ديال الوزراء اللي معاه في الحكومة أو في الحزب.او قولو ليهم باركا من التسنطيح.
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7
13 - مواطن الجمعة 07 دجنبر 2018 - 14:43
بالتأكيد فلا عجب أن يتأخر المغرب بسبب جيل من اصحاب التشويكة : لا معرفة ولا علم و لا ثقافة ولا أخلاق ولا شغل... بل المخدرات والسرقة والاغتصاب والفهامات.
مشات بلادنا والله بسبب هذا الجيل الا من رحم ربك
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-2
14 - الطبال الجمعة 07 دجنبر 2018 - 14:55
نتراجع في كل شيء مع حزب العدالة والتنمية منذ 2011 . اضف اليها تزايد الفقراء بعد طحن الطبقة المتوسطة . اتمنى ان يتم اقالة هذه الحكومة والا ستقع الكارثة في البلاد
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6
15 - محمد الجمعة 07 دجنبر 2018 - 15:04
هالعار ماتبقاوش تشاركو في برامج التقويم الدولية را فضحتونا
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4
16 - جامعي الجمعة 07 دجنبر 2018 - 15:08
المغاربة لا يعتمدون على التعليم الحكومي بل يكونون أنفسهم بأنفسهم، لأن مسؤولي هذا البلد السعيد تخلوا عنهم فأتحدى خليجيا واحدا يكمل دراسته و يتعلم لغة جديدة لا يعرفها قبل ذلك كالألمانية مثلا، المغربي تجده يبدع بها و يتفوق في بلاد الغرب رغم الصعوبات المادية و المعنوية، فإذا كان كذلك فعنصرنا البشري متفوق عليهم بمراحل، فقط قلة الرعاية و الإهتمام لكنا أعدنا حضارة المغرب و الأندلس كما عهدناها سابقا في التاريخ.
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6
17 - محن الجمعة 07 دجنبر 2018 - 15:08
مع الندالة والتعرية ماكين غير التدني في المستويات. والزياة في المحن
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6
18 - خالد الجمعة 07 دجنبر 2018 - 15:10
أن سويسرا احتفظت بمركزها الأول، تليها السويد وفنلندا والولايات المتحدة الأمريكية ولوكسمبورج.

طبعا هذا متوقع و لم يأتي من فراغ، هذه الدول غير اسلامية ولاتطبق الشريعة الإسلامية كليا أو جزئيا، وهذه الدول لا تحشوا أدمغة سكانها بالخزعبلات...
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2
19 - رسالة الجمعة 07 دجنبر 2018 - 15:14
من يوم عرى حراك الريف على الديموقراطية المزيفة وكل الأرقام تتراجع في جميع الميادين.
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2
20 - سليم الجمعة 07 دجنبر 2018 - 15:17
تونس في المرتبة الأولى بعدما جاءت في تقرير السنة الماضية في المرتبة الثانية خلف المغرب الذي كان قد حل الأول على مستوى المغاربي قبل أن يتراجع إلى المرتبة الثانية في 2018؛ في حين تقبع الجزائر في المرتبة الأخيرة 104.
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2
21 - Abdellah الجمعة 07 دجنبر 2018 - 15:20
ثلاث رافعات لتعزيز مجتمع المعرفة بالمغرب
- ضعف انتاج المعرفة الجديدة واقتصار الأبحاث في الجامعات على النظري المعروف أصلا. يجب ربط انتاج المعرف بمجريات الحياة الاقتصادبة والاجتماعية أكثر لكي يتم انتتاج معرفة ذات فائدة عملية وتساهم فعلا في التنمية عبر دمج المعرفة بالمنفعة والنمو - دعم الأبحاث ذات المعايير العلمية وتكون ذات منفعة للتنمية.
- ضعف شديد لقنوات تداول ونشر المعرفة. مثلا يجب لكل جهة بالمملكة أن تتوفر على قناة تلفزية خاصة بها - تشجيع النشر - ...
- تعبئة المعرفة الغير المكتوبة ضمن الموروث الوطني وتدوينها
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2
22 - said الجمعة 07 دجنبر 2018 - 15:25
مربط الفرس يكمن في مصداقية مؤشر المعرفة العالمي الذي أطلقته مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، انا لا أتق في مصداقية هذه الدولة الامارتية.
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-2
23 - بائع القصص الجمعة 07 دجنبر 2018 - 15:46
بما ان الشعب يخدم الحاكم وليس العكس فالامور كلها في طريقها الصحيح، الم يقل مكيافيلي انه يجب تكليخ الشعب لكي يسهل التحكم فيه ؟ اذا لا تزعجوننا بهذه التقارير التافهة، المهم هو الاستقرار ولا شيء غير ذلك.
لا يمكن مقارنتنا مع باقي الدول التي هي حقا دول ذات مجتمعات مدنية وقوانين منطقية ودساتير تخدم المواطن وليس من يحكمه.
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