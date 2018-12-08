باحثون يتوقعون استمرار الاحتجاجات إلى ما بعد انتخابات 2021

هسبريس - عبد الإله شبل (صور: محمد اكريمي)

اعتبر مصطفى اليحياوي، الباحث في علم الاجتماع، أن الاحتجاجات التي تشهدها المملكة ستعرف في السنوات المقبلة استمرارا وتزايدا، مشيرا إلى أنها "ستستمر ولن تهدأ إلا بعد عشرين سنة".

وأوضح اليحياوي، في مداخلة له الجمعة ضمن ندوة حول "التوترات الاجتماعية وأشكال الاحتجاج"، نظمتها حركة "ضمير"، بتنسيق مع مختبر الدراسات السياسية والحكامة التابع لكلية الحقوق بالمحمدية، أن الاحتجاجات في الشارع المغربي ستعرف استمرارا إلى ما بعد انتخابات 2021 على أقل تقدير، مرجعا ذلك إلى "سياسات المركز وعدم قدرة الدولة على تأمين شروط تنمية ناجعة، والاستجابة لحاجيات المناطق المهمشة أو التي تعاني من أزمات اجتماعية".

وشدد الباحث نفسه على أن الاحتجاجات في الشارع المغربي بلغت سنة 2017 ما يزيد عن 17 ألف احتجاج، مرجحا أن تظل على هذا المنوال، على اعتبار أن "مبادرات الدولة تبقى مترددة، خاصة في ورش اللاتمركز، الأمر الذي سيزيد التوتر في صفوف الشرائح الاجتماعية".

ولفت اليحياوي، ضمن عرضه، إلى أن الأشكال الاحتجاجية الجديدة التي شهدها المغرب، وعلى رأسها حراك الحسيمة، "أخرجت الدولة من مفهوم الأمة الذي تأسست عليه التوافقات الدستورية إلى مفهوم الشعب، إذ أصبح المواطن يطالب بحقه في الاستفادة من التضامن والعدالة الاجتماعية"، مضيفا: "هناك اليوم بوادر وعي سياسي بالحقوق من طرف المواطن، وخروجه للاحتجاج دليل على تبدل علاقته بالسلطة".

وأورد الخبير في السياسات الاجتماعية أن هناك احتجاجات ذات طبيعة عفوية مرتبطة بتشكل لحظي وفجائي عبر حدث عرضي، من قبيل موت محسن فكري بالحسيمة، وكذا ما جرى في جرادة، وغيرها، مشيرا إلى أن "الإصلاحات السياسية التي عرفها المغرب لم تؤد إلى أفول النفس الاحتجاجي".

من جهته، اعتبر نجيب المهتدي، مدير مختبر الدراسات السياسية والحكامة التابع لكلية الحقوق بالمحمدية، أن التوترات الاجتماعية أخذت أشكالا متنوعة في العشرين سنة الماضية، لافتا إلى أنها تعد مظهرا من مظاهر الديمقراطية وفهمها.

وأشار المهتدي إلى أن الظاهرة عرفت من ستينيات القرن الماضي إلى اليوم تطورا في هذا النوع من التعبير الاجتماعي على المستويين السياسي والقانوني، مشددا على أن ما يجري بالمغرب وأوربا وغيرها يدل على أن الاحتجاج بات يفرض نفسه.

أما ممثل مؤسسة فريدرش ناومان فلفت إلى أن ظاهرة الاحتجاج دائما ما تكون وراءها أحزاب أو نقابات، إلا أن الوسطاء الاجتماعيين اليوم لم يعودوا يجدون أنفسهن داخلها.