"البام" يشكّك في مصداقية جائزة المجتمع المدني

هسبريس - أمال كنين

بعد إعلان الفائزين بجائزة المجتمع المدني التي تخصص كل سنة للجمعيات التي قامت بإنجازات متميزة، خرج حزب الأصالة والمعاصرة للتشكيك في مصداقية الجائزة، خاصة بعد فوز مولاي إسماعيل العلوي بالجائزة الأولى في نسخة السنة الماضية.

وفي هذا الإطار وجه محمد اشرورو، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني حول مدى احترام المعايير والضمانات المعمول بها في منح هذه الجائزة.

وتحدث اشرورو عما أسماه "الجدل الواسع والتساؤلات الجدية التي أثارتها الجائزة منذ دورتها الأولى لسنة 2017 حول مصداقيتها وشفافيتها"، خاصة بعد أن حاز مولاي إسماعيل العلوي، رئيس لجنة حوار المجتمع المدني، الجائزة الأولى للمجتمع المدني عن جمعية يترأسها، علما أن الجائزة تعتبر من توصيات ومخرجات الحوار الذي أشرف عليه.

مصدر من الوزارة، وضمن تصريح لهسبريس، أكد أن الوزارة بصدد إعداد رد في الآجال المحددة، معتبرا أن "الأمر يتعلق بسؤال يكرس التمييز ضد المواطنين وحرمانهم من الحقوق التي يمنحها لهم القانون، خاصة أن العلوي، رئيس الحوار الذي انتهى سنة 2014، حاز الجائزة عام 2017".

وأضاف المصدر ذاته: "بأي قانون يمكن أن نمنع مواطنا من الترشح للجائزة؟"، مذكرا بأن لجنة التحكيم مستقلة وترأسها عبد المقصود الراشدي، رئيس جمعية الشعلة.

وأوضح المتحدث أن الأمر يتعلق بسؤال متأخر لسنة كاملة، قائلا: "مولاي إسماعيل العلوي فاز بالجائزة العام الماضي، والسؤال حول فوزه يأتي اليوم"، مردفا: "الجائزة ينظمها قانون، وهي مفتوحة أمام كل مواطن، ولا يمكن إقصاء أو حرمان أي شخص من الحق في الترشح لها".