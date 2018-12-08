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الرئيسية | مجتمع | الداخلية تتجه إلى إصلاح "أعطاب" التنمية المحلية

الداخلية تتجه إلى إصلاح "أعطاب" التنمية المحلية

الداخلية تتجه إلى إصلاح "أعطاب" التنمية المحلية
هسبريس - مصطفى شاكري
السبت 08 دجنبر 2018 - 10:37

إجراءات جديدة باشرتها وزارة الداخلية بهدف إنعاش وتنمية مجموعة كبيرة من الأقاليم التي تعرف تعثرا في وتيرة إنجاز المشاريع، فضلا عن إصلاح أعطاب التنمية المحلية التي تواجه بعض التحديات المختلفة بهذه المناطق، في مقدمتها عدم نجاعة السياسات العمومية التي تستهدف محاربة بطالة الشباب وتشجيع الاستثمار.

وأفادت مصادر مطلعة من داخل وزارة الداخلية بأن الأخيرة شكّلت لجنة موسعة تتكون من قطاعات مختلفة، تسعى إلى تحقيق العدالة المجالية والتنمية بكافة أبعادها، بعدما سجلت الحكومة وجود تفاوت ترابي "مُهول" بين أقاليم المملكة؛ الأمر الذي نتج عنه ضعف العدالة المجالية، الناجم أساسا عن مجموعة من الاختلالات الترابية.

وأوضحت المصادر ذاتها، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن اللجنة ستهدف إلى الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في هذه الأقاليم، لاسيما أن ساكنتها تنتظر تحريك المياه الراكدة منذ مدة، مبرزة أن هذه الخطوة جاءت من أجل وضع حد لحالة "السُبات" الطويل التي تعرفها مجموعة من المشاريع، في وقت تعرف أقاليم أخرى دينامية اقتصادية متجددة.

وأكدت المصادر نفسها أن خارطة الأقاليم التي ستُعنى بها هذه اللجنة تهم جهة درعة تافيلالت بالدرجة الأولى، وفي مقدمتها إقليم تنغير الذي يَعرف بطئا كبيرا في وتيرة إنجاز المشاريع، إلى جانب تعثر مجموعة من الأوراش التنموية بالمنطقة، بما فيها المركب الثقافي والديني والمستشفى الإقليمي، ثم أكشاك حاملي الشهادات المعطلين، وتوسيع الشبكة الكهربائية، وبناء مقر العمالة، ودار الشباب، واللائحة طويلة.

وسيستفيد إقليم ورزازات بدوره من هذه الدينامية الجديدة، التي تروم ضخ دماء جديدة في طريقة تدبير التنمية المحلية، إلى جانب كل من إقليمي ميدلت وزاكورة، باعتبار هذه المناطق تشهد مشاكل بنيوية عدة، ساهمت في وضعها خارج مخطط التنمية، لاسيما في ظل الصراعات الداخلية التي تشهدها المجالس المنتخبة.

وأشارت مصادر هسبريس إلى أن هذه اللجنة ستعكف على دراسة كيفية تفعيل مخطط التنمية في أقاليم عديدة توجد بجهات مختلفة، في مقدمتها الجهة الشرقية التي تعرف ركودا تجاريا كبيرا، ثم جهة كلميم واد- نون التي تشهد "تطاحنات" بين الأغلبية التي يقودها عبد الرحيم بوعيدة والمعارضة التي يتزعمها عبد الوهاب بلفقيه، ما دفع وزارة الداخلية إلى تمديد توقيف المجلس الجهوي لمدة ستة أشهر أخرى.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - تعليق السبت 08 دجنبر 2018 - 10:48
حبدا لو تم تقسيم مداخيل المملكة على على عدد السكان في كل جهة وهنا يمكن محاسب أي مسؤول تسبب في تأخر التنمية بجهته
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2 - achraf السبت 08 دجنبر 2018 - 11:04
مند ان اسند تدبير الشان العام الى المنتخبين والبلاد ماضية من سييء للى اسوا..هدا الكلام طبعا لن يروق المنتخبين اللدين الفوا العيش في احضان الدولة بالبليكي واصبحوا من كبار الاغنياء واعرف الكثير منهم الدين لم يكن لديهم قوت يومهم..اليوم عوض ان تعمد الداخلية الى اعمال القانون ومحاسبة المفسدين تحل محلهم لاصلاح الاعطاب وحجب الشمس بالغربال..في ايرلندا لايمكن للمنتخبين اعادة الترشح الا ادا ادلوا بشهادة براءة الدمة كوثيق للترشح..فمادا لو طلبت داخليتنا هده الوثيقة من المنتخبين لاعادة ترشحهم...
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3 - الباعمراني السبت 08 دجنبر 2018 - 11:18
إلى جانب تعثر مجموعة من الأوراش التنموية بالمنطقة، بما فيها المركب الثقافي والديني والمستشفى الإقليمي، ثم أكشاك حاملي الشهادات المعطلين، وتوسيع الشبكة الكهربائية، وبناء مقر العمالة، ودار الشباب، واللائحة طويلة.
المضحك في هذا التعبير ان بناء مقر العمالة اعتبروه مشروعا تنمويا . بالله عليكم في العمالات الجديدة تجد افخم بناية هي مقر العمالة و تجد المستشفى و المدارس مهترئة .ايه تنمية هذه. بالله عليكم اقليم سيدي افني كمثال لو تدخل لمقر العمالة الذي كلف ملايير السنتيمات ستعتقد انك في الرباط و باقي المدينة و كأنك في مدينة مهجورة جدرانها تتساقط و سكانها يهربون و الغلاء يقض مضجع الجميع و الوعاء العقاري محكوم بقرارات سياسية عليا و المدينة ميتة منذ اعلانها عمالة .ايه تنمية هذه
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