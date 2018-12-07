24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|7
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:45
|08:16
|13:24
|16:00
|18:22
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- احتجاج تربويين في بني ملال
- فاخر يُغادر الجيش رسمياً ودحان يخلفه مؤقَّتا
- الكندوزي: مروان فيلايني يشعر بالغيرة من شعري
- أطباء يطرقون باب الملك
- غاريدو يطالب بإبعاد السفري من طاقم الرجاء
الأساتذة المُتعاقدون يتوعدّون أمزازي بشهر "ساخن" من الاحتجاجات (5.00)
وفود دولية تحول أشغال منتدى الهجرة إلى خارطة طريق مستقبلية (5.00)
شركة أوزون تتوج جمعيات فائزة في مسابقة "أنظف حيّ" بسطات (5.00)
- مباحثات جنيف تكشف "تهور" البوليساريو و"سلطوية" الأمم المتحدة - (68)
- مواقف جامدة تبدد أجواء إيجابية في محطة جنيف حول الصحراء - (65)
- حقوقيون يناشدون الدولة بالتصويت على وقف تنفيذ عقوبة الإعدام - (56)
- بوريطة: روح "مباحثات جنيف" حول الصحراء إيجابية وغير كافية - (52)
- احتفال المغاربة في "رأس العام" .. حاجة للفرح أم رغبة في البذخ؟ - (50)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
ملحق بمجلس المستشارين يترقى خارج القانون
يواصل مجلس المستشارين فضائحه في تدبير الموارد البشرية، إذ تم أمس الخميس إعلان ترقية جديدة لـ"نسيب" مستشارة برلمانية قوية داخل الغرفة الثانية، وهي في الوقت نفسه نقابية معروفة بانتقاداتها اليومية للريع وغياب المساواة في إدارة الدولة.
المعطيات التي حصلت عليها هسبريس أكدت أن المعني، وهو ملحق إداري ممتاز، تمت ترقيته أمس الخميس إلى خارج السلم، ليشتغل مستشارا في الغرفة الثانية.
وسجلت مصادر من داخل مجلس المستشارين أن عملية الترقية ليست الأولى من نوعها في مسار الموظف المحظوظ، والذي تمت ترقيته للمرة الثالثة في ظرف خمس سنوات من الاشتغال، وهو ما يتنافى مع الضوابط القانونية.
وأوضحت مصادر الجريدة أن الترقية إلى خارج السلم وشغل منصب مستشار إداري لا تتم إلا بعد قضاء الموظف خمس سنوات على الأقل في السلم 11، مشيرة إلى أن "المعني حصل على ترقية من ثلاث درجات في مدة كانت يفترض أن تكون لدرجة واحدة فقط".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
مااكترهم لاتقلقوا
الانتهازية صفة مغربية وعربية مع كل اسف.