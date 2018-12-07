24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4508:1613:2416:0018:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. كفتة الكلاب .. رواية أخرى (5.00)

  2. الأساتذة المُتعاقدون يتوعدّون أمزازي بشهر "ساخن" من الاحتجاجات (5.00)

  3. بطء حيازة وثائق إدارية يُغضب مواطنين بماسة (5.00)

  4. وفود دولية تحول أشغال منتدى الهجرة إلى خارطة طريق مستقبلية (5.00)

  5. شركة أوزون تتوج جمعيات فائزة في مسابقة "أنظف حيّ" بسطات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | ملحق بمجلس المستشارين يترقى خارج القانون

ملحق بمجلس المستشارين يترقى خارج القانون

ملحق بمجلس المستشارين يترقى خارج القانون
هسبريس من الرباط
الجمعة 07 دجنبر 2018 - 17:39

يواصل مجلس المستشارين فضائحه في تدبير الموارد البشرية، إذ تم أمس الخميس إعلان ترقية جديدة لـ"نسيب" مستشارة برلمانية قوية داخل الغرفة الثانية، وهي في الوقت نفسه نقابية معروفة بانتقاداتها اليومية للريع وغياب المساواة في إدارة الدولة.

المعطيات التي حصلت عليها هسبريس أكدت أن المعني، وهو ملحق إداري ممتاز، تمت ترقيته أمس الخميس إلى خارج السلم، ليشتغل مستشارا في الغرفة الثانية.

وسجلت مصادر من داخل مجلس المستشارين أن عملية الترقية ليست الأولى من نوعها في مسار الموظف المحظوظ، والذي تمت ترقيته للمرة الثالثة في ظرف خمس سنوات من الاشتغال، وهو ما يتنافى مع الضوابط القانونية.

وأوضحت مصادر الجريدة أن الترقية إلى خارج السلم وشغل منصب مستشار إداري لا تتم إلا بعد قضاء الموظف خمس سنوات على الأقل في السلم 11، مشيرة إلى أن "المعني حصل على ترقية من ثلاث درجات في مدة كانت يفترض أن تكون لدرجة واحدة فقط".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - كمال الجمعة 07 دجنبر 2018 - 17:54
أوياك هادي ساري به العمل منذ عقود وسيبقى كذلك مادامت الصحافة الحرة تقمع والمناضلين الأحرار يرمون في السجون.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
2 - ابو محمد الجمعة 07 دجنبر 2018 - 17:54
بكل بساطة لأن جدة هذا الموظف في العرس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
3 - البقالي الجمعة 07 دجنبر 2018 - 17:56
انا اعرف موظفين لا يشتغلون ويرقون بنقطة امتياز ... والله العجب العجاب...ومن يموت في الفصل الدراسي يأتيه مفتش ويقول له سافعل لك محاكم التفتيش...ويطعن جهرا في المفتش السابق...اقسم بالله العظيم النهاية معه ستكون رهيبة جدا وجد مأساوية.... العدوان مع سبق الإصرار والترصد جعلني ازور طبيب الأمراض النفسية...ارجو النشر...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - abdos BCN الجمعة 07 دجنبر 2018 - 18:00
هذا ليس بغريب في المغرب
مااكترهم لاتقلقوا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
5 - ابا بوشعيب الجمعة 07 دجنبر 2018 - 18:03
فين جطو باش ايزيد هادي تاهي في التقرير...؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
6 - ابنوقاسيم الجمعة 07 دجنبر 2018 - 18:04
كل المغاربة يريدون نفس الترقية وبنفس الطريقة فما دامت لائقة لصهر المستشارة فهي لائقة لكل المغاربة.
الانتهازية صفة مغربية وعربية مع كل اسف.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
7 - Ali الجمعة 07 دجنبر 2018 - 18:09
وهي في الوقت نفسه نقابية معروفة بانتقاداتها اليومية للريع وغياب المساواة في إدارة الدولة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.