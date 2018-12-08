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كُتّاب وآراء
عمال الإنعاش الوطني يرفضون تصريحات بوطيب
أعلنت المنظمة الديمقراطية لعمال وعاملات الإنعاش الوطني إدانتها واستنكارها الشديدين للتصريحات التي أدلى بها نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية بمجلس المستشارين، خلال جوابه عن سؤال حول وضعية عمال وعاملات الإنعاش الوطني الذين يشتغلون داخل الإدارات المغربية وخارجها.
واستنكر بيان صادر عن المنظمة جواب الوزير على مطالب هذه الفئة، المتمثلة أساسا في تسوية وضعيتها المالية والإدارية وإدماجها في الوظيفة العمومية، التي اعتبرها "مجرد عمال موسميين ولا يمكن إدماجهم في الوظيفة العمومية".
ووجهت المنظمة، عبر بيانها، مجموعة من الأسئلة إلى الوزير المعني، على غرار "لماذا تم إدماج عمال وعاملات الإنعاش الوطني التابعين للقصور الملكية في حين استثني الآخرون العاملون بالإدارات المغربية؟ هل هناك عمال موسميون يشتغلون 10 سنوات وما فوق دون انقطاع؟ هل هناك عمال في الألفية الثالثة يتقاضون 1500 درهم شهريا دون الاحتكام لقانون الشغل المنصوص عليه في دستور المملكة؟".
واعتبر البيان أن رد الوزير جاء "ضد الكرامة والعدالة الاجتماعية والحد من الفوارق الطبقية والعيش الكريم، ضاربا عرض الحائض كل حقوق هذه الطبقة وكذا توجيهات وخطاب الملك محمد السادس في هذا الشأن".
كما أكدت المنظمة تشبث عمال وعاملات الإنعاش الوطني بحقوقهم العادلة والمشروعة إلى حين الاستجابة لمطالبهم وتسوية وضعيتهم الإدارية، القانونية، المالية والإدارية بدون قيد أو شرط.
وهددت المنظمة بأنها في حال عدم الاستجابة لهذه المطالب وفتح حوار مسؤول، "ستخوض معارك نضالية مختلفة إلى حين تحقيق مطالبها العادلة والمشروعة".